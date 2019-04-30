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18-я Каспийская Международная выставка «Транспорт, транзит и логистика»

Сегодня в 17:05 ~ 3 минуты на чтение 369
18-я Каспийская Международная выставка «Транспорт, транзит и логистика»

С 11 по 13 июня в Баку Экспо Центре пройдет 18-я Каспийская Международная выставка «Транспорт, транзит и логистика» - TransCaspian/Translogistica 2019.

Эта выставка – одно из ведущих транспортных событий Каспийского региона, собирающее на своей площадке как ключевые государственные транспортные структуры, так и коммерческие организации в области железнодорожного транспорта, коммерческого транспорта и транспортно-логистических услуг. Ежегодно на выставке демонстрируются новинки и достижения предприятий отрасли, проводятся важные встречи с ключевыми лицами индустрии, заключаются договора.

В этом году на TransCaspian/Translogistica свои новейшие продукты и услуги представят компании из Азербайджана, Беларуси, России, Турции, Украины и ряда других стран. В выставке наряду с коммерческими компаниями будут участвовать и государственные транспортные структуры, такие как «Азербайджанские железные дороги», Бакинский Международный морской торговый порт, Государственное агентство автомобильного транспорта, Государственное агентство автомобильных дорог в Азербайджане, Государственное морское агентство. Впервые в выставке примет участие Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

Участники представят широкий спектр продукции и услуг в области транспорта - новые разработки для тормозных систем железнодорожного транспорта, оборудование для всех типов грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава, скоростных поездов и поездов метрополитена, услуги в сфере судоходства, пассажирские перевозки и перевозки всех типов грузов, проектирование и ремонт эскалаторов и эскалаторных узлов. Компания Aztech&Tegeta Motors представит продукцию брендов Bridgestone и Shell для коммерческого транспорта. Впервые в выставке примет участие холдинг БелОМО. Экспозиция выставки охватит также и открытую площадку, где ряд компаний наглядно продемонстрирует свои последние новинки и достижения в сфере транспорта.

На выставке будет организована программа дополнительных событий. Так, организаторами создана бизнес-площадка для B2B встреч, где представители местных и иностранных компаний получат возможность встретиться друг с другом для обсуждения сотрудничества и партнерства.

В рамках выставки также планируется организация конференции на тему «Транскаспийский международный транспортный маршрут». Конференция станет отличной возможностью для ведущих специалистов отрасли обсудить перспективы развития и пути оптимизации международных транспортных маршрутов, роль Азербайджана в международной торговле.

Таким образом, выставка TransCaspian 2019 создаст прекрасную возможность для расширения и установления новых эффективных и взаимовыгодных контактов, заключения перспективных контрактов, обмена опытом и оценки рынка.

На одной площадке с TransCaspian/Translogistica пройдет 9-я Каспийская Международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» - Road&Traffic 2019.

Официальную поддержку выставке оказывают Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, Постоянный секретариат межправительственной комиссии ТРАСЕКА, Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AzPROMO) и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики. Организатором выставки является компания Caspian Event Organisers. Вся подробная информация, а также электронный пригласительный билет на выставку размещены на сайте www.transcaspian.az.

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