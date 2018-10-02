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174  молодых азербайджанца будут учиться в Венгрии

Сегодня в 12:10 ~ 1 минута на чтение 418
174  молодых азербайджанца будут учиться в Венгрии

Завершился отбор по стипендиальной программе на 2018-2019 учебный год в рамках межправительственных стипендиальных программ между Венгрией и Азербайджаном.

В результате успешного сотрудничества между Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством человеческих ресурсов Венгрии 174 гражданина Азербайджана получили возможность учиться в престижных венгерских университетах. Из них 18 аспирантов (PhD), 134 магистра и 22 бакалавра. Они будут получать образование в сферах экономики, бизнеса и управления, инженерии, ИТ, туризма и т.д.

Обучаться они будут в Будапештском университете технологии и экономики, Университете Корвина, Университете имени Лоранда Этвеша и т.д.

Эмилия Аббасова, Э.Т.

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