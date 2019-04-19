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17-летний азербайджанец получит $56-тысячную стипендию в турецком университете - ФОТО

Сегодня в 13:38 ~ 1 минута на чтение 6676
17-летний азербайджанец получит $56-тысячную стипендию в турецком университете - ФОТО

Юный гражданин Азербайджана Ясин Угур, поступив в турецкий университет «Сабанджи», будет получит в размере 56 тысяч долларов.

Как сообщает 1news.az, 17-летний Ясин Угур (Гулиев Ясин Ялчин оглу) получил приглашения на учебу в ряд престижных университетов мира, в частности, в Массачусетсе, Иллинойсе, Флориде, а также в турецкий университет «Бахчешехир».

Выбрав университет «Сабанджи», Ясин будет получать образование на факультете компьютерного инжиниринга.

Эта новость вызвала в сети широкий положительный резонанс, многочисленные пользователи поздравляют талантливого молодого человека и желают ему успехов в учебе.

Частный университет «Сабанджи» считается одним из престижных вузов Турции.  Он основан в 1994 году Фондом Омара Сабанджи и располагается в районе Тузла в Стамбуле. Одним из основных отличий университета является возможность практики в известных компаниях в период учебы, что  позволят формировать профессиональный опыт уже в студенческие годы. Кроме того, студенты могут принять участие в программах по обмену и пройти часть учебы в известных европейских вузах.

Ф.Багирова

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