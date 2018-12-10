15-летняя чемпионка России погибла в ванной – ФОТО

Чемпионка России по панкратиону среди девушек Ирина Рыбникова погибла по нелепой случайности — 15-летняя спортсменка из Иркутской области получила смертельный удар током.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Комсомольскую правду», Рыбникова пошла принимать ванну вместе с мобильным телефоном, который подключила к зарядному устройству. Мобильник случайно упал в воду, в результате чего 15-летняя спортсменка получила удар током, который, по предварительной версии, и привел к ее смерти.

Сообщается, что девушка росла в благополучной семье. По итогам всероссийского турнира Рыбникова вошла в состав сборной России и готовилась к международным соревнованиям с мечтой стать чемпионкой мира.

Тимур Рзаев