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Политика

Начало Азербайджанской армией крупномасштабных военных учений находится в центре внимания испанской прессы

В электронной версии популярных испанских газет La Vanguardia, El Confidencia, El Diario, El Diario Vasco опубликована статья под заголовком «Азербайджанская армия начинает крупномасштабные...
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Общество

В БВШН состоялось мероприятие, посвященное началу нового учебного года - ФОТО

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась церемония, посвященная началу нового 2018-2019 учебного года.
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Бомонд

Здравствуй, школа! Новейшие детские коллекции мировых брендов в Emporium - ФОТО

Что такое осень? Для родителей детей от 6 до 16 лет – это школа! А школа -  это учебники, школьные принадлежности и, конечно же, новая школьная одежда!
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В мире

В результате утечки газа в США взорвались 35 домов

В американском штате Массачусетс из-за утечки газа в 35 домах прогремели взрывы и начались пожары.
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