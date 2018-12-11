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14-летний голкипер скончался после травмы, полученной во время матча

11 Декабря, 2018 в 23:15 ~ 1 минута на чтение 437
14-летний голкипер скончался после травмы, полученной во время матча

В Англии 14-летний вратарь Лука Кампанаро скончался после травмы, которую получил на футбольном поле сообщает BBC. 

По информации издания, молодой футболист клуба «Бедгров Динамос» получил серьёзную травму головы при столкновении с соперником в матче юниорской лиги, проходившем в Западном Лондоне. После инцидента Кампанаро был незамедлительно доставлен на вертолёте в Королевскую лондонскую больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь молодого голкипера. Смерть Кампанаро была зафиксирована сегодня, 11 декабря.

Сообщается, что один из близких друзей погибшего создал сайт, на котором проходит сбор средств для семьи Кампанаро.

championat.com

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