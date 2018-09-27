100-летие государственности: Украина демонстрирует в Баку промышленный потенциал – ФОТО

В среду в Баку состоялся торжественный прием по случаю 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

День независимости Украины – государственный праздник, ежегодно отмечаемый 24 августа в честь принятия в 1991 году Акта провозглашения независимости страны. Этот день объявлен официальным праздником в 1992-м. Это событие принято считать датой образования украинского государства в современном виде.

Основной тематикой вечера стала демонстрация оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в посольстве.

Гости имели возможность ознакомиться с макетами вооружений и военной техники комплекса «Кольчуга», бронетранспортера БТР-3, танка «Оплот-М», боевого модуля «Штурм». Состоялась и презентация книги «Донбасс в огне».

Оборонная тематика на мероприятии по случаю независимости Украины связана с тем, что в Баку проходит 3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2018, в которой принимает участие и украинская делегация.

На приеме также была возможность продегустировать продукцию украинского производства, которую можно приобрести в 11 магазинах Баку в сети Ukrayna Mahsullari («Украинские продукты»). Здесь был и стенд азербайджанских вин Savalan, которые с августа уже представлены в Украине.

Посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко, открывая вечер, выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за неизменную позицию Баку в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, рассказал о последствиях военных действий на востоке страны, где продолжает гибнуть гражданское население.

Посол отметил возрастающее значение Азербайджана как ключевого экономического партнера для Украины в регионе Южного Кавказа и успешную реализацию азербайджано-украинских совместных проектов.

Как отмечается в сообщении посольства, в настоящее время украинская фармацевтическая компания «Индар» завершает подготовительные работы по началу строительства в Азербайджане завода по производству лекарственных препаратов. В ближайшее время в Баку будет официально открыт и Торговый дом «Украина».

Почетным гостем мероприятия стал первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов. Поздравив украинский народ с 27-й годовщиной независимости, он отметил взаимную поддержку стран в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности, а также выразил уверенность в дальнейшем активном развитии двустороннего сотрудничества.

С речью к гостям обратился и гендиректор госконцерна «Укроборонпром» Павел Букин, который возглавляет украинскую делегацию на выставке ADEX 2018. Он, в частности, наградил Ягуба Эюбова почетным знаком ГК «Укроборонпром».

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Елена Остапенко, Э.Т.