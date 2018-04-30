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100-летие Азербайджанской Демократической Республики отмечено в Эскишехере - ФОТО

Сегодня в 16:00 ~ 1 минута на чтение 187
100-летие Азербайджанской Демократической Республики отмечено в Эскишехере - ФОТО

Общество азербайджанцев Эскишехера, функционирующего в Турции, проводит цикл мероприятий в связи с 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

В рамках этих мероприятий в одном из древних городов Турции Эскишехер, который в 2013 году был культурной столицей тюркского мира, был организован День азербайджанской культуры с целью ее популяризации.

Как сообщили в Государственном комитете по работе и диаспорой, на мероприятии, организованном в парке Деде Горгуд города, были установлены стенды, отражающие историю Азербайджана, в частности, период Азербайджанской Демократической Республики, ее географию, культуру, обычаи и традиции, туристические возможности. На этих стендах демонстрировались относящиеся к Азербайджану сувениры, старинные предметы, книги и журналы, образцы азербайджанской культуры. На мероприятии в сопровождении азербайджанской музыки участникам были преподнесены в дар наш флаг, музыкальная группа организации исполнила национальные танцы.

АЗЕРТАДЖ

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