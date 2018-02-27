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10-летняя азербайджанка говорит наоборот на четырех языках – ВИДЕО

Сегодня в 12:00 ~ 1 минута на чтение 1454
10-летняя азербайджанка говорит наоборот на четырех языках – ВИДЕО

Программа «Xəzər Xəbər» рассказала о 10-летней жительнице Ширванского района Айсу Гаджиевой, обладающей необычной способностью говорить наоборот.

А.Гаджиева с легкостью может проговорить наоборот любое сложное предложение на 4 языках – азербайджанском, турецком, русском и английском.

О такой необычной способности сама девочка и ее родители узнали совсем недавно – все произошло внезапно в один из дней после ее возвращения домой из школы, в будущем родители намерены обучить девочку и другим языкам и проверить, сможет ли она говорить на них наоборот.

Ф.В, Г.Р.

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