Стартует выбор учебного заведения для обучения в первом классе на иностранном языке

1 мая стартует выбор учебного заведения для обучения в первом классе детей на иностранном языке.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Управление образования города Баку, это будет касаться детей, которые успешно прошли собеседование по оценке навыков устной речи на другом языке.

Для этого родитель или законный представитель могут войти в личный кабинет и после выбора школы и учителя представить соответствующие документы.

Следует отметить, что собеседование по оценке навыков устной речи детей на другом языке проводилось комиссией в составе 3 учителей с участием родителей или законных представителей.

Для обеспечения прозрачности и объективности собеседования была обеспечена видеозапись.

С 15 апреля функционирует комиссия для рассмотрения обращения родителей, оставшихся недовольными результатами собеседования, которая будет работать до 1 мая.

Эльшан Рустамов, Г.Р.