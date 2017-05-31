Развитие креативных индустрий в современных европейских странах неразрывно связано с постиндустриальной экономикой. В Азербайджане сектор творческой экономики в настоящее время достаточно активно развивается. Уже можно говорить о том, что в нашей стране есть достаточное количество инициатив и развивающихся мелких и средних бизнесов, с каждым годом обращающих на себя все большее внимание. Создаются творческие союзы, реализуются специальные арт-проекты в области актуальных видов искусств, создаются новые частные галереи, агентства.

Понятно, что в каждой стране развитие креативных индустрий происходит по собственному сценарию. Азербайджан делает ставку на мультикультурализм, что, в свою очередь, обеспечивает появление разных вариантов развития культурных практик, и одновременно дает надежду как на сохранение традиционной народной культуры, так и на появление альтернативных видов культурной и творческой деятельности, приносящей доход.

Креативные индустрии в Азербайджане долгое время представляли собой социально-культурные практики, доминантой которых было творчество, граничащее с новаторством, а поэтому они не всегда преследовали коммерческие цели. То есть, главным было даже не получение прибыли, а создание новых (или воссоздание старых) продуктов творчества (возврат к корням и традициям). Кроме того, весьма важным было создание особой атмосферы, комфортной среды для общения и получения новых впечатлений. Но и это в итоге входит в сферу креативной индустрии, так как, капитализируясь (за счет государственной или частной поддержки), такие инициативы в будущем смогут вносить серьезный вклад в экономику страны.

Таким образом, креативные индустрии начинают выступать в качестве ресурсов развития социально-экономического потенциала регионов, отрасли экономики, оказывающей прямое влияние на развитие социально-культурной жизни регионов и даже на их «брендирование» - то есть, на формирование культурной идентичности, создание устойчивых узнаваемых образов, связанных с определенным районом страны. А это, в свою очередь, означает, что креативные индустрии становятся фактором модернизационных перемен в современной культуре Азербайджана.

Одной из главных задач для развития креативных индустрий в нашей стране становится необходимость выявления и поддержки талантов во всех направлениях творческой деятельности. Именно таланты, которыми богат Азербайджан, и будут формировать новый креативный класс и развивать творческие индустрии. А люди, которые находят и продвигают эти таланты, тем самым способствуют пропаганде культурных индустрий Азербайджана. Именно с такими людьми мы сегодня и побеседовали.

Первый наш собеседник - руководитель НПО Arts Council Azerbaijan, художник Дадаш Мамедов

- Идея создания НПО появилась еще в 2005 году, когда я вернулся в Азербайджан после учебы в Германии. Мне хотелось создать в своей стране что-то новое, более креативное, дополняющее деятельность Министерства культуры и туризма и Союза художников. И сегодня, спустя 10 лет, я могу с удовольствием констатировать, что созданный мною Arts Council Azerbaijan не противопоставляет себя, а дополняет деятельность Министерства культуры и туризма, с которым мы к тому же успешно сотрудничаем. И это очень позитивно и важно, потому что государственная поддержка творческих индустрий необходима и актуальна всегда и везде. Ведь роль искусства в экономике сейчас гораздо выше, нежели это было еще энное количество лет назад, - начал беседу с нами Д.Мамедов.

- Неслучайно, что именно в этом году в Абу-Даби (ОАЭ) прошел первый Глобальный саммит по культуре. В этом мероприятии, которое уже приравнивают по степени значимости к Всемирному экономическому форуму в Давосе, принимали участие представители свыше 80 стран мира. Для меня было очень важно и приятно, что меня выбрали в качестве участника этого грандиозного события. К слову, отбор производили сами организаторы саммита, то есть, ни о каких заявках на участие речи не было. Это означает, что сегодня Азербайджан уже не только знают как страну с большим потенциалом, но и признают на мировой арене.

На повестке дня саммита обсуждалась роль культуры в контексте решения глобальных проблем современности, пути сохранения культурного наследия, исследовались пути мобилизации талантов художественного сообщества, изучались возможности реализации новых совместных проектов и так далее. Кроме того, обсуждались вопросы влияния новейших технологий, которые зачастую меняют саму природу культуры и культурные взаимодействия в мире. Рассматривались возможности реализации новых совместных проектов, поиск новых способов для финансирования искусства, поддержки творчества и социального развития и т.д. Важной темой стало обсуждение того, как развивать культуру в странах третьего мира, как помочь беженцам адаптироваться к чуждой для них культуре и т.д. Особо хочу отметить формат саммита, достаточно креативный сам по себе: так, выступления спикеров скорее напоминали «ток-шоу», и это гораздо эффективнее обычных выступлений со сцены. Ведь такой формат предполагает постоянный обмен мнениями, живые дискуссии участников.

У гостей саммита вызвали большой интерес культура, музыка, национальная кухня и традиции Азербайджана, мне было задано множество вопросов о нашей стране, в том числе о ее истории, традициях, основополагающих принципах толерантности и мультикультурализма. А результаты саммита в ближайшем будущем дадут о себе знать: скоро нас ждут новые международные проекты, в том числе межгосударственные, ведь мне довелось участвовать во встречах и с представителями Министерства культуры ОАЭ.

К слову, на протяжении всех 10 лет существования Arts Council Azerbaijan участвует во множестве международных мероприятий и проектов, и каждая такая поездка имеет продолжение в качестве новых проектов. К примеру, в прошлом году при поддержке посольства США в Азербайджане Arts Council Azerbaijan совершил визит в США, где была организована разнообразная культурная программа, и где нам удалось пообщаться с представителями множества культурных организаций. По возвращении мы осуществили три проекта в Азербайджане.

Говоря о том, что произошло в течение 10 лет деятельности Arts Council Azerbaijan, Д. Мамедов отметил:

- На сегодняшний день мы являемся не только самой активной НПО, но и активно сотрудничаем с Министерством культуры и туризма, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и со многими госструктурами. Это означает главное – есть поддержка государства, что для развития культурных индустрий имеет очень большое значение.

Наша НПО осуществляет в среднем 4-5, а максимум – 9 различных мероприятий в месяц. Это – очень хороший показатель. Мы сотрудничаем с художниками, фотографами, поэтами, скульпторами, то есть с представителями всех творческих профессий. Если говорить о проектах в Азербайджане, то я могу рассказывать о них часами, потому что их на самом деле очень много. Хочу отметить молодежный сектор Arts Council Azerbaijan, сотрудничающий с молодыми и пока не известными художниками. Наша задача – найти таланты и помочь им стать признанными гениями, причем, не только в своей стране, но и за ее пределами. При этом мы делаем ставку и на то, чтобы они своим искусством делали PR Азербайджану, представляя его за рубежом. Несколько лет при Arts Council Azerbaijan действуют школа рисования для самых маленьких, Центр керамики и множество других проектов.

Если говорить о международных, то одним из них является «Art-экспедиция», суть которого состоит в совместной работе иностранных художников с местными. То есть это своего рода такой «воркшоп». В рамках проекта иностранные участники знакомятся с ведущими выставочными площадками города, работают в местных мастерских, посещают галереи, знакомятся с нашими традициями, культурой, музыкой, прикладным искусством, кухней. В общем, максимально вливаются в наш творческий быт и обогащаются нашей культурой. По результатам таких «Art-экспедиций» создается экспозиция и выставка. Такие проекты уже были осуществлены с украинскими и американскими художниками.

Мы также тесно сотрудничаем с творческими союзами СНГ. У нас было четыре проекта с посольством Молдовы, Украины, Литвы. Все это происходит благодаря тому, что создавая в 2006 году Arts Council Azerbaijan, я одновременно создал целую сеть Arts Council именно с долгосрочной целью сотрудничества. В настоящее время у нас около 9 представительств в СНГ и других странах.

Д. Мамедов отметил, что лучшей рекламой для культурных индустрий являются проекты и участие в различных мероприятиях.

- Лучший способ рассказать о них – это распространение информации посредством соцсетей. Безусловно, постеры, плакаты и специализированные газеты (к слову, у нас есть такое издание – Art) тоже обладают эффективностью. Но в современном мире большинству людей проще и удобнее находить всю интересующую его информация, «не отходя от смартфона», - сказал он.

Коснулся Д. Мамедов и того, что, по его мнению, тормозит развитие культурных индустрий:

- Зачастую не хватает поддержки государства в плане упрощения организации различных мероприятий. Речь не о материальной помощи, а именно об организационной, потому что порой приходится проходить через множество ненужной бумажной волокиты и столь же ненужных трат, чтобы организовать то или иное мероприятие. Я считаю, что творческим людям надо дать больше свободы и больше льгот.

Кроме того, нужно как-то поддержать молодых художников, у многих из которых нет возможности не то, что снять мастерскую, – приобрести мольберт! Цены на художественные принадлежности постоянно растут, они почему-то облагаются различными пошлинами, и в итоге художники не могут себе позволить приобретать даже холсты! Нельзя ограничивать людей искусства! Им надо помогать, в том числе предоставлять льготы на приобретение или аренду мастерских. У нас же художники порой не могут даже какой-нибудь гараж приспособить под мастерскую, потому что и для этого нужно специальное разрешение.

И, безусловно, огромной проблемой остается защита авторских прав. У нас творческие люди в этом смысле совершенно не защищены. В результате часто более маститые и уже известные представители той или иной сферы искусства могут сначала «задушить» идею молодого дарования, а затем с легкостью выдать ее за свою. Надо с этим бороться.

Я убежден, что если дать возможность творческим людям быть более свободными и поддерживать их начинания, Азербайджан ждут большие позитивные изменения. Люди искусства, креативные люди – это как раз те «кирпичики», которые составляют фундамент креативной экономики, которая, в свою очередь, сегодня становится важнейшим элементом экономики страны, - сказал Д.Мамедов.

Вторым нашим собеседником стала глава департамента по PR и внешних коммуникаций YARAT Хокума Керимова.

Само название этой НПО – YARAT – достаточно красноречиво отражает основную цель организации, а также весьма созвучно основной теме нашего проекта, ведь с азербайджанского это переводится как «твори» или – «create».

- YARAT – это независимая неправительственная организация, основанная в 2011 году азербайджанской художницей Аидой Махмудовой и группой художников. Главной целью организации является профессиональная поддержка развития современного искусства в Азербайджане и за его пределами, проведение фестивалей, семинаров, мастер-классов и различных учебно-образовательных мероприятий, направленных на ознакомление аудитории с современным искусством.

Одной из главных задач YARAT является образование. Организация проводит ряд мастер-классов, семинаров, кинопоказов, литературных вечеров и регулярных встреч с выдающимися людьми. А также YARAT занимается программами резиденций для художников.

В 2015 году открылся Центр Современного Искусства YARAT - крупнейшее пространство современного искусства в регионе, сочетающее в себе площадку для выставок местных и иностранных художников. Основным принципом этого центра является дальнейшее развитие образовательных программ и укрепление сотрудничества с мировыми художниками, целевой аудиторией и институтами. Можно сказать, что сегодня Центр YARAT стал своего рода «хабом» в азербайджанском современном искусстве, - рассказывает Х.Керимова.

По словам Х.Керимовой, до 2000-х годов представление о презентации культурных проектов по всему миру претерпело значительные изменения. Если до этого знаменитые музеи и галереи сами занимались продвижением своей деятельности, то сегодня немаловажную роль в этом играет стратегический подход PR. К тому же, если раньше на мировой арене, согласно общепринятым трендам, были крупные музеи, то сегодня как раз благодаря правильной PR стратегии любая галерея может заявить на весь мир о предстоящей интересной выставке.

- После 2015 года работа в области PR возросла в десятки раз, и не только по выше озвученной причине, а также потому, что наша деятельность перестала ограничиваться исключительно выставками. Я бы сказала, что сейчас восприятие современного искусства в Азербайджане переживает новый Ренессанс. Только за прошлый год в YARAT прошло 581 мероприятие, которое посетили 37000 гостей и в этом году их ожидается еще больше, - отметила Х.Керимова.

Спрос на деятельность PR в арт-индустрии, по мнению Х.Керимовой возросла также по причине увеличения количества арт-фестивалей по всему миру. А на открытие каждой выставки в YARAT, помимо представителей азербайджанских СМИ, приглашаются и сотрудники зарубежных изданий, таких как The Art Newspaper, Art Forum, Flash Art International, Art Radar UK, Harper’s BAZAAR, Forbes, Istanbul Art Newspaper, Canvas и другие.

- Нам важно, чтобы обо всех событиях, происходящих в культурной индустрии Азербайджана, знали и за рубежом, поэтому стараемся, чтобы каждое из них освещалось в зарубежных медиа. Это также созвучно одной из основных целей YARAT – просвещению. Сложность продвижения в современном мире вообще и в вопросах освещения культурных мероприятий в частности – в том, что сегодня люди гораздо более информированы. В том смысле, что источников информации сегодня много, и поток ее для среднестатистического жителя планеты огромен. Тем сложнее умудриться сделать так, чтобы именно необходимая информация дошла до читателя, относящегося к целевой аудитории проектов той или иной организации, - говорит Х.Керимова.

По ее словам, поскольку целевая аудитория YARAT включает в себя не только представителей творческих профессий, а гораздо более широкую группу людей, информацию о всех проектах (нынешних и будущих) стараются сообщать посредством самых разных платформ и самыми же разными способами.

- В зависимости от аудитории и сути проекта мы определяем, где и как рассказать о нем. Да, сегодня люди в основном черпают информацию в соцсетях, и на них мы делаем большую ставку. Но это в основном аудитория молодого и среднего возраста. Но нам важны все: и те, кто слушает радио в машине; и те, кто узнает новости из телевизора, готовя ужин на кухне; и те, кто предпочитает печатные издания интернет-ресурсам. Поэтому мы действуем по всем направлениям, - говорит Х.Керимова.

Одной из главных целей YARAT является, как мы уже сказали, просвещение. Поэтому образовательным программам здесь уделяют огромное внимание.

- На ближайшие два месяца план наших мероприятий уже составлен, и график – достаточно плотный: по два, а то и три мероприятия в день. Их тематика тоже достаточно обширна: это и выставки, и встречи с интересными людьми, и литературные вечера, и показы фильмов, и Арт-Йога, и детская йога и так далее.

Просвещение и образование важны в любом возрасте, но начинать приучать себя к постоянному росту над самим собой лучше с детства, поэтому общению со школьниками мы уделяем особое внимание. Каждый день в YARAT приходят ученики пяти общеобразовательных школ, а в неделю число этих участников достигает 100 человек. Могу с удовольствием отметить, что за последнее время интерес к YARAT значительно вырос.

В прошлом году у нас проходил однодневный детский фестиваль, в котором приняли участие 2500 детей. Программа была очень обширной: от детской йоги утром, мастер-классов, детского театра до концерта детского оркестра Теймура Гейчаева. В этом году мы продолжим это начинание: в ближайшее время пройдет фестиваль под названием «До свидания, школа» («Good buy, school»), в котором примут участие не только выпускники школ, но и наши юные гости.

Перечислить все направления деятельности YARAT и все мероприятия просто невозможно. Могу лишь сказать, что над каждым проектом работает креативная команда нашей организации. Безусловно, работая над каждой новой идеей, мы учитываем и международный опыт. Но хочу отметить, что даже идентичные по названию и основным целям проекты в каждом регионе проходят по-разному, ведь в каждой стране – свои особенности. И это как раз очень хорошо, потому что многообразие культур порождает те самые эксклюзивные и неповторимые нюансы, которые и придают каждому проекту свою индивидуальность. Главной отличительной чертой всех проектов YARAT является их созвучность выбранной теме проходящей в настоящий момент выставки, - рассказывает Х.Керимова

- Кроме того, YARAT в настоящее время старается расширить свою «географию», то есть мы уже второй год как проводим наши проекты не только в Баку, но и в регионах страны. Мы выезжали с выставкой постоянной коллекции YARAT в Мингячевир, Загаталу, Гах, Гусар. Во время таких поездок мы также стараемся находить талантливых творческих людей и привлекать их к нашим проектам.

Мы специально разработали платформу ARTIM (что в переводе с азербайджанского означает «рост»), которая призвана поддерживать молодых художников и обеспечивать их возможностью создавать и демонстрировать свои работы на экспериментальной площадке ARTIM . Кроме выставок, там также проходят встречи с художниками, кураторами, тематические вечера, кинопоказы и так далее, - рассказала Хокума ханум.

По словам Х.Керимовой, все мероприятия, проходящие в центре YARAT, совершенно бесплатны для всех желающих. Исключение –YARAT-Friends платформа, которая является объединяющим сообществом людей, интересующихся современным искусством.

В основном мероприятия для участников платформы YARAT-Friends проходят в несколько ином формате, а сами участники становятся обладателями дополнительных привилегий.

Что касается коммерческой стороны, то в самом Центре YARAT выставки не предполагают продажи картин. Но в галерее YAY возможность приобрести работу художников есть у любого желающего.

- Я уверена, что в ближайшем будущем спрос на мировом рынке искусства на наших молодых художников возрастет. Уже сейчас наши художники имеют возможность принимать участие в таких международных проектах как ART-фестиваль в Дубае и Париже, 55-56-я Венецианская биеннале современного искусства и т.д.

Одним из глобальных проектов нашей организации является YARAT-академия (YARAT Academy), где лекторами выступают кураторы из-за рубежа. Весьма важным нюансом является тот факт, что пройти курсы академии может любой желающий, а не только представители творческих профессий или студенты соответствующих вузов. Оплата за обучение здесь – чисто символическая, а интерес к проекту – достаточно большой. На каждый курс предварительно записываются от 80 до 120 человек. Кроме того, обучение предусматривает участие в лекциях, мастер-классах, посещение мастерских художников, а также приобретение опыта в создании собственных кураторских проектов, - сказала Х.Керимова.

Говоря о том, чего не хватает сегодня для более успешного продвижения культурных проектов Азербайджана, Х.Керимова отметила:

- Я убеждена, что в корне всех «минусов» развития всегда лежат пробелы в образовании. Поэтому основной упор наша организация делает на просвещение. Я бы хотела, чтобы в Азербайджане в ближайшее время сформировался класс журналистов, специализирующихся на арт-индустриях, - резюмировала Х.Керимова.

Итак, в нынешнем мире замыкаться в рамках традиционных институтов - музеев, театров, библиотек, и на функциях просвещения и украшения жизни уже невозможно. Культура – это в каком-то смысле альтернативные инновации, с ее помощью можно решить целый ряд актуальных вопросов, в том числе вопрос развития регионов. Можно обеспечить качественный уровень культурного досуга для населения, создать условия для работы креативного бизнеса и тем самым способствовать демократизации общества.

Поэтому государство должно не только действовать через государственные организации, но и содействовать независимым формам культуры, создавать условия для их развития. Креативные индустрии – это предпринимательство в сфере культуры, это – новый сектор экономики. И, безусловно, радует тот факт, что в нашей стране этот сектор начал активно развиваться.

Натали Александрова

Статья подготовлена в рамках сотрудничества с Программой ЕС-Восточного Партнерства «Культура и Креативность» culturepartnership.eu.

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