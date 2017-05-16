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Наши за рубежом

Алена Бадалова: «Главой Бруклина май официально объявлен Месяцем кавказского наследия и азербайджанской культуры» 16.05.2017 11:28

Очередная гостья авторского проекта «Наши за рубежом» - руководитель Центра творческого развития детей My Way в Бруклине (Нью-Йорк, США) Алена Бадалова.

- Алена ханум, что заставило вас поменять место жительство? И почему именно Штаты?

- Вот уже 12 лет прошло с тех пор, как мы с семьей поселились в Нью-Йорке. Это было довольно непросто, ведь жизни вне родного Баку я не представляла. Однако семейные обстоятельства сложились так, что мне пришлось принять такое решение. Дело в том, что мой сын был болен, и в Азербайджане его лечение было невозможным. Переехав в Америку, мы смогли решить данную проблему. Сейчас сыну уже 21 год, он прекрасно себя чувствует, учится в колледже, занимается кавказскими танцами, помогает мне в центре и мечтает стать ветеринаром, лечить экзотических животных. 

У меня есть дочь, ей 19 лет. Она тоже занимается кавказскими танцами и хорошо рисует, а недавно поступила в Университет искусства и моды. Здесь живут мои родители и родственники.

Я очень благодарна этой стране, которая приняла нас и фактически спасла моего мальчика. Причем дорогостоящая операция была проведена за счет государства. Здесь мы начали вторую жизнь. Мой супруг работает в команде, которая обслуживает центры для пожилых людей.

После долгих трудов я воплотила в жизнь свою мечту – открыла детский творческий центр My Way («Мой путь»). Но душою я всегда рядом с Азербайджаном и живущими  там людьми.

- Какая она – Америка для вас?  

- Америку невозможно объять. Каждый смотрит на нее сквозь призму своего личного восприятия. Для кого-то это мечта. Пусть это вам не покажется странным, но после Баку Нью-Йорк не произвел на меня особого впечатления своей красотой.

Ценность Америки для меня совершенно другими вещами измеряется. Эта страна, где работает закон, где заботятся о детях и пожилых людях. Эта страна, где можно достичь всего, если будешь много и упорно работать. Однако кризис, о котором много говорят, чувствуется и в Америке. Люди стараются много работать, чтобы лучше жить.

- Какой деятельностью вы занимались в Баку до переезда?

- Я окончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы имени М.Ф.Ахундова, работала завучем в школе №147, в центре по внеклассной и внешкольной работе. Я организовывала творческие вечера и интересные мероприятия для детей с ограниченными возможностями, для детей из детских домов. Я постоянно была задействована в творческой и организационной работе. Это мне нравилось, это - мое призвание. Также довелось работать менеджером в сети салонов красоты. И когда нужно было уезжать – пришлось от всего отказаться.

- Начинать все с нуля всегда страшно…

- Многое пришлось в своей жизни создавать заново, однако нельзя сказать, что совсем с нуля. К счастью, мой диплом был признан в Америке, и я могла работать с детьми. Но первые годы я находилась в поисках того, чем мне стоит заняться. Мои родители и мой муж своей поддержкой помогли найти себя. Без них я бы не смогла сделать то, что сделала. Моей мечтой было создание большого центра, где дети могли бы заниматься творчеством, найти себе занятие на всю жизнь и получить вторую специальность, сохранив свою культуру. Поначалу мне удалось организовать хореографическую студию для детей при Культурном центре кавказских евреев. В студии занимались около 60 детей, родители которых -  выходцы из Азербайджана, Дагестана, Северного Кавказа.

Было очень много выступлений, удалось даже представить культуры народов Кавказа и Азербайджана в конгрессе США.

Но каждый успех имеет оборотную сторону. На своем пути я столкнулась и с предательством, и с завистью. И не раз приходилось начинать все с чистого листа. Но вскоре появилась возможность реализовать свою заветную мечту. Помог мне в этом мой двоюродный брат Олег Мовсумов. Кстати, на сегодняшний день он является президентом международного фонда AZZEM (Азербайджанское землячество в Нью-Йорке). Мы учредили центр, где создано более 20 различных  секций  - по разным видам танцев, рисования, скульптуры, музыки, гимнастики, футбола и др. Наш центр стал популярным и добился большого успеха в Нью-Йорке.

- Ваш центр носит название одной из популярных композиций Фрэнка Синатры.  Почему именно My Way?

- Его предложил наш талантливый учитель живописи и скульптуры Эмин Гулиев, который стоял у истоков создания нашего центра. И ассоциировал он это как раз с тем, о чем вы говорите - с композицией Синатры. Для меня же значение фразы «Мой путь» характеризует все то, через что мы прошли, прежде чем создать его. Это действительно наш путь. Это и путь многих детей, которые приходят сюда заниматься. Это путь и моих детей, которые работают в центре. 

- Вы успешно совмещаете работу в нескольких организациях. Похвально.

- Несколько лет назад проходила избирательная кампания нынешнего главы Бруклина - Эрика Адамса. Он пригласил наших детей принять участие в церемонии его вступления в должность, где был показан азербайджанский танец «Игидлер». Так и началось наше сотрудничество, вылившееся в деятельность содружества ассоциации «Бруклин-Баку» (BBFA), президентом которого является Мариетта Розенталь. Бруклин и Сабаильский район города Баку стали побратимами, подписали договор. В этой организации я являюсь директором детских и юношеских программ.

- Что уже удалось сделать на базе этого договора? 

- Как известно, в Нью-Йорке ежегодно проводятся так называемые Дни культуры той или иной страны. А вот Азербайджан там никоим образом представлен не был. Мы выступили с инициативой провести Дни культуры Азербайджана и Кавказа в Нью-Йорке. Главой Бруклина май официально объявлен Месяцем кавказского наследия и азербайджанской культуры. И теперь ежегодно в рамках этого проекта будут проводиться фестивали, выставки, концерты и т.д.

Недавно состоялась встреча с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, на которой мы рассказали о нашей деятельности, направленной на популяризацию азербайджанской культуры в Нью-Йорке, обсудили проведение второго фестиваля кавказского наследия и азербайджанской культуры 21 мая этого года. 

- Как часто вы наведываетесь на Родину?

- Раз-два в год, чаще не получается,  – работа в центре отбирает немало сил. Мои визиты носят в основном рабочий характер. В этот раз я приехала для участия в прошедшем в Баку IV Всемирном форуме межкультурного диалога, в котором приняли участие представители из разных стран. Меня пригласили по линии Министерства культуры и туризма.

После этого я сразу уезжаю обратно в Нью-Йорк проводить дни азербайджанской культуры и фестиваль кавказского наследия.

 - Здесь, в Баку, у вас немало единомышленников, друзей…

- Да, и именно их поддержка придаёт мне силы не опускать руки и идти вперёд.

- Что вы хотели бы реализовать в вашей профессиональной деятельности?

- Очень хочется создать детям из центра все условия для раскрытия их творческого потенциала, для того, чтобы они не утратили связь со своей Родиной. Кроме того, с помощью проектов рассказать американской публике как можно больше об Азербайджане.

- Какими принципами по жизни вы руководствуетесь?

- Один в поле не воин. Я всегда считала, что только командной работой можно добиться желаемого успеха и сохранить при этом свою индивидуальность. 

- Вы живете в Америке без малого 12 лет. Как вы считаете, изменилось ли за это время отношение американцев к азербайджанцам?

- Могу точно сказать, что за это время американцы узнали очень многое об Азербайджане, и я рада, что в этом есть частица меня.

- Что бы вы пожелали нашим соотечественникам, живущим в разных уголках земного шара?

- Не раствориться и не утратить свое единство. А главное - передать это своим детям. Поверьте, это не так легко, но это очень важно. 

Ругия Ашрафли

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