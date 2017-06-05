История эстонки, влюбленной в Азербайджан: Ирина Ковзанович о том, почему она полюбила нашу страну – ФОТО

Этой девушке всего 18 лет, она учится в школе и мечтает представлять интересы Азербайджана на мировой арене, знакомить общественность с его богатейшим культурным наследием и в дальнейшем заняться содействием урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Однако самое удивительное в этой истории в том, что она – эстонка. Проживая вдали от Азербайджана, Ирина Ковзанович вдруг заинтересовалась нашей страной – и не поверхностно, а углубленно, в результате чего простое любопытство перетекло в любовь.

Она собирается осуществлять масштабную деятельность, направленную на пропаганду азербайджанской культуры в Эстонии. В беседе с корреспондентом 1news.az эта юная девушка рассказала о своих визитах в Баку, плюсах и минусах современного азербайджанского общества и планах на жизнь.

- Учитывая, что Вы являетесь представителем другой национальности, интересно узнать, откуда произрастает Ваша любовь к Азербайджану?

- Я родилась и жила в Эстонии, однако с детства друзьями нашей семьи были азербайджанцы. Во время учебы в школе меня тоже стали окружать азербайджанцы, которые показали мне свою страну с хорошей стороны.

- А что именно они рассказывали об Азербайджане, что Вас больше всего, скажем так, зацепило?

- Началось все, наверное, с языка – мне понравилось его звучание, и друзья научили меня повседневным фразам. А потом однажды продемонстрировали игру на азербайджанских музыкальных инструментах, и я осталась под впечатлением. Для человека иной национальности это явилось своего рода открытием.

- И Вы тоже изъявили желание научиться играть?

- Мне сейчас, к сожалению, не на чем играть, поэтому я просто наслаждалась музыкой. Но зато у нас в Эстонии есть азербайджанская воскресная школа, куда я хожу изучать ваши национальные танцы. Они очень красивые, темпераментные и немного непривычные для меня, потому что эстонские танцы не настолько подвижные. В эту воскресную школу вместе со мной ходят, в основном, азербайджанцы, проживающие вдали от родины, чтобы не забывать свою страну и не терять с ней духовной связи.

- Вы сказали, что изучаете азербайджанский язык. Уже умеете изъясняться?

- Для меня ваш язык очень сложный, но интересный. Друзья обещали, что будут со мной общаться на азербайджанском, переводить непонятные слова. Но обычно эта договоренность держится ровно один день, а потом они переходят на русский, и в результате мои познания не продвигаются дальше обычных повседневных фраз (улыбается). Но я приобрела два словаря и намерена заниматься самостоятельно.

- А в Эстонии не удивляются тому, что Вы так заинтересовались Азербайджаном? Как это воспринимают ваши соотечественники?

- Сначала отношение было плохое – как среди окружающих людей, так и среди домашних. Я постоянно с кем-то ругалась, доказывала, что обстановка в Азербайджане не такая критическая, как они себе представляют…

- Каким же у Вас на родине представляли Азербайджан?!

- Все вокруг меня были наслышаны, что в вашей стране мужья избивают жен, а также практикуется многоженство и похищение невест. Но я объяснила, что многоженство в Азербайджане запрещено законом, а за кражу человека сажают в тюрьму, потому что это уголовно наказуемо. И люди поверили, что распространенные об Азербайджане стереотипы не являются правдой. Конечно, было сложно переубедить их, приходилось объяснять. Зато мне удалось добиться того, что сейчас, наоборот, многие из тех, кто был настроен скептически, хотят приехать в Азербайджан и познакомиться с этой страной.

- Какие у вас планы, связанные с нашей страной?

- Показывать правду и продвигать Азербайджан, а также его богатейшую культуру в Эстонии. В последнее время азербайджано-эстонские отношения укрепляются, и я думаю, что эта тенденция продолжится не только на политическом уровне, но и на уровне простых людей. По крайней мере, мы будем усиленно этому способствовать.

- А как Вы будете пропагандировать нашу страну? Планируете организовывать какие-то мероприятия?

- Наша школа сотрудничает с посольством Азербайджана, и когда у нас проводился «день успеха», я приглашала советника посла Айбениз Байрамову, чтобы она рассказала ребятам о своей стране. Также когда Азербайджан отмечает траурные даты, я выхожу на улицу в майке с соответствующей надписью, привлекаю всеобщее внимание, вследствие чего люди подходят и начинают интересоваться.

- Это на уровне социума. А Вы планируете способствовать разрешению карабахского конфликта посредством культурной дипломатии?

- Сейчас я все-таки слишком юна для подобной деятельности. Конечно, я всегда буду говорить о том, что Карабах – это территория Азербайджана, колыбель азербайджанской культуры, но затрагивать тему конфликта на серьезном уровне пока не входит в мои полномочия. Однако в дальнейшем я хочу выучиться на дипломата, чтобы иметь возможность затрагивать и такие серьезные вопросы.

- Вы сами бывали в Баку или только о нем наслышаны?

- Впервые я приехала в Баку в 2014 году, когда выиграла конкурс «Что я знаю об Азербайджане», проводимый Министерством молодежи и спорта Азербайджана. А в 2015 году мне позвонили из посольства и предложили поработать здесь летом, управляться с документами, письмами, звонками, и я, естественно, согласилась.

- И какие Баку оставил у Вас впечатления?

- Если честно, я была настолько счастлива своему приезду, что расплакалась. И мне было очень сложно уезжать обратно, потому что я познакомилась здесь со многими людьми и чувствовала себя в Баку как дома. Конечно, были определенные минусы, но я старалась закрывать на них глаза.

- Какие, например, минусы? Что Вам не понравилось в азербайджанском обществе?

- Вам должно быть это знакомо – гуляешь по бульвару в скромной, закрытой одежде и вдруг тебя окликают, бросают вдогонку слова, протягивают бумажку с номером телефона. У нас в Эстонии такого нет, и поначалу было весело, что тобой настолько интересуются, обращают внимание, но через день-два это надоедает, потому что ты элементарно не можешь спокойно пройтись по улице.

- А если говорить о плюсах? Что оставило наилучшие впечатления?

- Само собой, азербайджанская кухня, в результате чего я вернулась на родину достаточно располневшей (улыбается). Плюс ко всему в Азербайджане чувствуется тепло – не только в плане погоды, но и в плане человеческих отношений. К примеру, в нашей делегации была девочка, у которой был знакомый азербайджанец – однажды они гуляли по городу, к ним подошел взрослый мужчина и протянул 20 манатов «на счастье». Она была в шоке, что прохожий, совершенно незнакомый человек протянул им деньги, потому что в нашей стране такое невозможно даже себе представить!

А еще нас очень удивила традиция местного населения пить чай в любое время суток. Помню, как мы с недоумением смотрели на людей, которые расположились вечером на открытом воздухе и попивали чай из армуды стаканов.

Вообще, я очень люблю чай, но предпочитаю его традиционно по утрам. Сейчас у меня дома имеются две большие пачки «Азерчай». В этом году в Эстонии стала распространяться азербайджанская продукция, чему я бесконечно рада, поэтому чай мне довелось приобрести здесь. А недавно, когда я сдавала экзамены в школе, у меня «Азерчай» был на исходе, и я заваривала его только в день экзаменов, на удачу, и благополучно сдала все предметы.

- А когда Вы планируете приехать в Баку в следующий раз?

- 25 июня приеду на несколько дней, чтобы принять участие в одном проекте. А потом, если пригласят, поучаствую также в летней школе мультикультурализма.

- И напоследок, расскажите о Ваших дальнейших планах. Если программа минимум для Вас – распространить информацию об азербайджанской культуре в Эстонии, то какую Вы поставили перед собой программу максимум?

- Хотелось бы расширить масштабы своей деятельности и выйти на Прибалтику. А там уже будет видно.

Лейла Мамедова

Фото: личный архив Ирины Ковзанович