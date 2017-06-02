Наше светлое завтра. #MənSabaham – итоги первого выпуска проекта SABAH

Проект, нацеленный на повышение качества образования и повышение шансов выпускников на достойное трудоустройство - SABAH – в этом году подводит первые серьезные итоги.

Именно в этом году состоится первый выпуск проекта. В преддверии этого знаменательного события мы встретились с руководителем исполнительного комитета проекта SABAH Шахином Сеид-заде.

- Прежде всего, хочу напомнить о том, что представляет собой наш проект. Итак, SABAH - это реформаторский проект в системе высшего образования, инициированный Министерством образования АР в 2014-2015 учебном году. Тогда он охватывал 7 государственных высших учебных заведений и 34 специальности. Сегодня – это уже 11 государственных вузов, 46 специальностей и более 2300 студентов, - начал беседу с нами Ш.Сеид-заде.

- Философия проекта отражена уже в его названии: SABAH в переводе с азербайджанского означает «завтрашний день». Но кроме этого, смысл кроется и в аббревиатуре: Savadlı (в переводе «грамотный»), Bacarıglı («способный»), Hazırıglı («подготовленный»).

Основной целью проекта является создание определенной образовательной среды для талантливых студентов, которых отбирают по итогам их учебы на 1 курсе. Говоря об образовательной среде, я имею в виду создание личностно-ориентированного образования посредством инновационных и практических обучающих методов и технологий. Другими словами, проект SABAH формирует новую систему управления высшим образованием, которая основана на партнерстве государства и бизнеса. При этом вся деятельность основывается на Государственной стратегии Азербайджанской Республики по развитию образования, - рассказал Ш.Сеид-заде.

- По каким параметрам отбираются вузы, участвующие в проекте?

- Выбор проводится среди государственных вузов при Министерстве образования с базовыми специальностями. Предпочтения отдаются тем учебным заведениям, где количественные и качественные показатели по каждой выбранной специальности находятся на высоком уровне. Каждая специальность является уникальной для определенного вуза, что позволяет нам сохранять между ними некий паритет. То есть, никакой конкуренции между вузами-участниками SABAH нет.

Уникальность проекта в том, что он как раз объединяет студентов 11 вузов. Одна и та же модель SABAH реализуется в разных вузах, при этом учитывая специфику их основных специальностей. То есть, когда мы принимаем какие-то важные решения по проекту, мы принимаем их в рамках нормативов, которые постоянно систематизируем и унифицируем.

- А как стать участником SABAH?

- Для этого надо пройти три этапа отбора. Во-первых, у студента не должно быть академической задолженности, а средний балл должен быть не меньше 61. На втором этапе студенты проходят тесты по логике и английскому языку. При этом больше оценивается способность студента понимать, логически мыслить, анализировать информацию, нежели его знания по конкретным предметам. И третий этап – это собеседование, на котором выявляется истинная мотивация студента и то, насколько серьезно он относится к участию в проекте.

- Задам вопрос, который волнует не только меня: не получится ли так, что студенты SABAH станут некоей «привилегированной группой»? Ведь остальные студенты – пусть с чуть меньшими способностями или амбициями – тоже, наверняка, хотят получить отличное образование и вытекающие из этого плюсы.

- Я бы не назвал эту группу «привилегированной» в привычном смысле этого слова. Ведь попасть в SABAH может любой желающий выпускник первого курса государственного вуза. Причем, речь идет не только о Баку, но и о регионах, у нас немало студентов, которые перевелись учиться из Гянджи, Нахчывана и так далее. Для них, к слову, у нас есть общежитие, где уже проживают 324 студента.

Но попасть в SABAH и остаться в SABAH – это большая разница. К примеру, на сегодняшний день у нас уже есть 1800 заявок на обучение в группах SABAH в следующем учебном году. Однако мы уже сталкивались с тем, что ряд студентов, едва ознакомившись с программой обучения, просто отказывались от продолжения обучения в группах SABAH. Потому что нагрузка очень серьезная, так что главным условием участия является личная мотивация каждого. Мотивация учиться.

Обучение в группах SABAH ведется на азербайджанском и английском языках. Английский язык преподается в соответствии с современными мировыми требованиями развития умений и навыков в области иностранных языков. Преподавание английского, французского и немецкого языков проводится в сотрудничестве с Британским Советом (British Council), посольством Франции (Instutute Français) и Германской Службой Академического Обмена (DAAD). Для всех студентов, независимо от курса и специальности, изучение английского языка является обязательным, а французского и немецкого – факультативным.

Для студентов SABAH, обучающихся в Азербайджанской государственной академии художеств по специальности прикладное искусство и дизайн, в рамках сотрудничества с Британской Школой традиционного искусства Принца Уэльского была подготовлена и на данный момент применяется совместная учебная программа.

Безусловно, мы создаем и дополнительные мотивационные условия, к примеру, дополнительная стипендия SABAH, но получить ее может даже не каждый отличник. А лишь тот, кто войдет в 50-ку лучших по итогам сессии. Однако хочу отметить, стипендия – это не та мотивация, которая позволит студенту обучаться в группах SABAH.

Должна быть четкая цель, решение получить отличное образование и найти свое место в жизни. А возвращаясь к вопросу стипендий – многие компании, в которых наши студенты проходят стажировку, учреждают собственные стипендии для них. Но главным стимулом для наших студентов является, безусловно, стажировка.

Партнерами проекта, а также сотрудничающими с проектом государственными и частными структурами для студентов SABAH были созданы стипендиальные программы, программы по стажировке, инфотуры, возможности для участия в семинарах по профессиональному обучению. С целью расширения связей между вузами и «практической» средой в рамках сотрудничества с государственными структурами и частными предприятиями более 550 студентов в 38 предприятиях прошли стажировку, и данное сотрудничество продолжает расширяться.

Кроме того, наши студенты постоянно участвуют в различных тренингах и школах. В прошлом году, к примеру, студенты SABAH приняли участие в летней школе в Лондоне и в тренингах, проводимых в рамках сотрудничества с Университетом Сорбонны в Абу-Даби. В этом году студент 4 курса SABAH, получающий образование по специальности «Международные отношения», принял участие в конференции Гарвардского университета США.

Да, в этом смысле SABAH – так называемая "привилегированная группа", но суть в том, что эти привилегии зависят лишь только от самих студентов, ставших частью проекта.

- Выше Вы сказали о цели проекта, но создание новой образовательной среды – это ведь не конечная цель SABAH?

- Совершенно верно. Цели нашего проекта подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. К первым относится то, о чем я сказал в начале. А долгосрочные цели – это формирование образованных специалистов и кадров, которые завтра смогут адекватно реагировать на потребности кадрового рынка Азербайджана.

- Другими словами, долгосрочная цель кроется в самом названии проекта, то есть, проект формирует будущее нашей страны.

- Да. Хотя говорить об оценке данного результата пока рано, ведь в этом году у нас только первый выпуск. Вот через год можно будет уже подводить первые серьезные итоги.

Но зато что касается краткосрочных результатов, они уже есть. Мы уже можем смело заявить, что проект SABAH, как уникальная платформа по развитию и формированию талантливых студентов, состоялся! На сегодняшний день мы уже являемся брендом среди государственных структур и частных компаний, которые обращаются к нам с просьбами о том, чтобы наши потенциальные выпускники проходили у них стажировку, а в будущем – стали их сотрудниками.

К слову, студенты SABAH имеют возможность проходить стажировку уже со 2 курса. Это очень хороший опыт для них, ведь такое вовлечение в работу на столь, казалось бы, раннем этапе обучения дает им возможность понять, каких знаний и навыков не хватает, что необходимо подтянуть, на что обратить внимание. Кроме того, они учатся работать во взрослом коллективе, на равных.

В прошлом году более 550 наших студентов стажировались в различных государственных и бизнес-структурах, более 100 студентов уже имеют постоянное место работы. Таким образом, SABAH является своеобразным «мостом» между академической средой и бизнес-средой.

- Шахин муаллим, а не было мысли начать формирование будущих студентов SABAH, то есть, когда они еще являются абитуриентами? То есть, начать со школ?

- На самом деле, у нас много разных идей по поводу будущего сценария реализации проекта. Но для начала надо проанализировать результаты. В этом году у нас первый выпуск, и нам важно знать, как они устроят свое будущее. А подводить эти итоги мы сможем позже. Но мы уже создали условия для того, чтобы эти итоги стали более позитивные. Так, в этом году для тех, кто завершает учебу, мы создали Академию карьеры SABAH, охватывающую такие основные направления, как «Профессиональная карьера», «Предпринимательство и стартапы», «Обучение в магистратуре» и «Научные исследования».

По первому направлению мы работали над созданием платформы для кадрового рынка, и выше я уже упомянул о программах по стажировке и участии в семинарах по профессиональному обучению.

По второму направлению – «Предпринимательство и стартапы» был проведен Инновационный форум SABAH, где были представлены проекты, разработанные студентами. Лучшая, по мнению профессионального жюри, из стартап-команд была удостоена денежной премии.

Кроме того, хочу отметить достижения наших студентов и выпускников по этому направлению.

Студенты SABAH Бакинского государственного университета, обучающиеся по специальности «Компьютерные науки», представили свой стартап «TechSOS» и стали победителями национального проекта Microsoft Imagine Cup 2016. Кроме того, данный проект был номинирован на премию «Женщины в IT» и признан лучшим стартапом года.

Студенты SABAH Азербайджанского технического университета, обучающиеся по специальности «Компьютерная инженерия», разработали стартап под названием «Wake me up», приняли участие и прошли в финал проекта Seedstar Worldwide Startup, который состоится в Швейцарии в апреле 2018 года, где они смогут представлять страну на высшем уровне и побороться за шанс стать победителем и заработать инвестирование в размере $1 000 000.

- Впечатляет.

- И вдохновляет! Что касается третьего направления – то есть, обучения в магистратуре, - и тут есть хорошие результаты. С целью подготовки студентов университет ADA провел цикл тренингов, Государственный экзаменационный центр организовал семинар по теме «Поступление в магистратуру», а партнерские компании обеспечили возможность льготных курсов английского языка.

Рад отметить, что из подавших заявку на поступление в магистратуру на 2017-2018 учебный год студентов SABAH 98% успешно прошли первый этап конкурса. Это очень хороший показатель. В июне пройдет второй этап конкурса, и я надеюсь, что результаты будут такими же обнадеживающими.

И, наконец, четвертое направление – «Научное исследование». Национальной Академией наук Азербайджана с целью поддержки научной деятельности студентов SABAH была организована программа стажировки в профильных институтах НАНА для 200 студентов.

Все это говорит о том, что уже на третьем курсе наши студенты вполне определяются с будущим для себя. И мы их в этом всячески поддерживаем и помогаем достичь поставленных целей.

- А как отбираются преподаватели для студентов SABAH?

- Преподавательский состав группы SABAH представлен в общей сложности более 650 лекторами, отобранными из преподавателей высших учебных заведений Азербайджана, а также приглашенными из Франции, Канады и Великобритании – стран-носителей языка, и специалистами местных и иностранных компаний.

В целях обеспечения постоянного профессионального развития лекторов, преподающих в группах SABAH, начиная с 2014/2015 учебного года ежегодно (дважды в год) проводятся специальные образовательные программы и тренинги для преподавательского состава, а также организуются стажировки за рубежом.

Кроме того, существует форум «SABAHın müəllimi», который уже стал для преподавателей вузов эффективной платформой для обмена мнениями по поводу возможностей и профессионального развития преподавателей.

Ну, а помимо этого, раз в год мы проводим опрос среди студентов SABAH, которые оценивают уровень преподавания всех учителей.

Отмечу, что за последние три года число кандидатов, подавших заявки на преподавание в группах SABAH увеличилось в 4 раза. Если в 2014-2015 учебном году число учителей, подавших заявки, было 450, то в 2016-2017 учебном году оно возросло до 1790.

- То есть, интерес к SABAH существенно возрос.

- Да, и это важно. Понятно, что это усложняет отбор, но это – фактор доверия со стороны тех, кто хочет поделиться своим опытом и знаниями.

- В этом году у вас первый выпуск. Что можете рассказать о выпускниках?

- Я могу привести несколько позитивных примеров.

Студент SABAH Азербайджанского архитектурно-строительного университета, обучающийся по специальности «Архитектура», стал иллюстратором книги, изданной в трех томах - «Атлас хирургических операций», автором которой является доктор медицинских наук, профессор Беюккиши Агаев.

Группа студентов SABAH Азербайджанского архитектурно-строительного университета инициировала проект «Устойчивое развитие Карабаха на примере Агдама», на презентации которого присутствовали вице-премьер Али Гасанов, официальные лица.

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Проект включает в себя предложения по восстановлению Агдама по генплану города, транспортной инфраструктуры, возобновляемых источников энергии, энергетических потенциалов малых рек Карабаха, устранению грязных вод Агдама, проекты магистрального водопровода, жилых домов, высотных жилых комплексов и т.д.

Это не просто важное достижение, это своего рода политический месседж, говорящий о том, что молодое поколение уверено в том, что азербайджанские земли будут обязательно освобождены от оккупации.

Кроме того, студентка четвертого курса SABAH Азербайджанского государственного педагогического университета (первое образование получила в Азербайджанском государственном педагогическом колледже), обучающаяся по специальности «Преподаватель начальных классов», в прошлом году сдала экзамен в рамках набора учителей средних школ, и набрала 55 баллов из 60 возможных. То есть, молодая девушка, будучи еще студенткой, уже не просто имеет желание преподавать, но и вполне готова к этому! Это, я считаю, очень важный результат, иллюстрирующий и уровень преподавания в группе SABAH, и достижение нашей цели – воспитать то самое поколение, которое будет строить будущее страны.

Еще примеры: студенты четвертого курса SABAH Бакинского государственного университета, обучающиеся по специальности «География», стали соавторами учебного пособия под названием «Географические особенности регионов». А студенты четвертого курса SABAH Бакинского государственного университета, обучающиеся по специальности «Юриспруденция», стали членами редакционной коллегии журнала «Студенческое Право».

- А сколько всего выпускников проекта начнут первые шаги в SABAH в ближайшем будущем?

- Более 720 студентов. Для нас это важное событие, и 4 июня мы по этому поводу организуем торжественное мероприятие с участием официальных лиц. В качестве гостей будут как наши партнеры, так и государственные деятели, представители СМИ.

Хочу отметить, что все наши выпускники продолжат оставаться частью SABAH, мы будем постоянно на связи, будем следить за их дальнейшими успехами, поддерживать. Все наши студенты связаны в нашей собственной социальной сети.

Сейчас от наших выпускников зависит, какую частицу поставить во фразу: «SABAH – три года» - «еще» или «уже». Потому что именно на них лежит важная миссия доказать, что их посыл миру, который они сегодня произносят - #MənSabaham – это действительно уверенное заявление, основанное на выборе собственного пути.

- Мы уверены, что так оно и есть. Поздравляем с первым выпуском столь важный проект и желаем достижения всех целей – и краткосрочных, и долгосрочных.

- Спасибо. А я предлагаю вам пообщаться с некоторыми нашими студентами, дабы удостовериться лично в том, о чем я Вам рассказал.

Итак, знакомьтесь:

Минира Наджафзаде, студентка 3 курса Азербайджанской национальной консерватории.

- Я пока не выпускница SABAH, но тоже хочу сказать несколько слов. Я играю на фортепиано с шести лет, и для меня выбор будущей профессии был очевиден. Я лауреат десяти международных конкурсов, которые проводились в Италии, Испании, США, на Мальте, в других странах. С 2010 года я получаю президентскую стипендию.

Участие в проекте SABAH дало мне гораздо больше возможностей. Да, нагрузка во время обучения, конечно, увеличилась. Но – и это важно - больше стало уделяться внимания именно профильным, то есть, самым необходимым для меня дисциплинам и предметам. Я рада, что стала частью семьи SABAH.

Гюльсюм Мамедова

- Я студентка Азербайджанского технического университета, и также одна из первых выпускниц SABAH. Помню, когда узнала о проекте SABAH, решила стать его участницей, прежде всего потому, что здесь обещали углубленное изучение английского языка. Но оказалось, что возможностей у нас гораздо больше! Что удивило и понравилось сразу – это то, что нам дают выбор во всем, мы даже можем выбрать учителя!

Я бы назвала SABAH не просто проектом, а настоящей семьей, ведь все его участники общаются между собой не только в рамках своей группы. Нет, мы постоянно общаемся друг с другом, знаем почти всех участников проекта.

Да, нагрузка возросла, но мне очень нравится здесь учиться, тем более, что мне есть, с чем сравнивать, ведь год я училась в обычной группе. В SABAH я получила колоссальный опыт – и профессиональный, и жизненный, а благодаря тренингам я чувствую себя намного увереннее. Что важно: мы постоянно ощущаем поддержку SABAH.

Саида Мустафазаде, студентка Азербайджанского экономического университета

Я – одна из представителей первого поколения SABAH, если можно так сказать. Откровенно говоря, поначалу мы слабо представляли, куда попали, у всех были свои планы и ожидания. Но реальность превзошла самые радужные из них. Хочу еще отметить, что, кроме академической части, у нас была совершенно потрясающая студенческая жизнь, которая может конкурировать со студенческой жизнью за рубежом. У нас было множество поездок, участие в конференциях, проектах, тренингах.

SABAH мне дал шанс, и не один. В настоящее время я уже работаю как специалист по трейд-маркетингу в дистрибьюторской компании. Самые лучшие воспоминания – поездка в летнюю школу в Лондон, стажировка в DemirBank, Pasha Heyat Sigorta, Engin, центре карьеры Deloitte. Кроме того, летом я была в «Международном летнем университете ЮНЕСКО», где получила звание молодежного посла ЮНЕСКО мира и мультикультурализма. Также я являюсь выпускницей бизнес-школы Ernst & Young.

Безусловно, с одной стороны, жаль, что мы в этом году уже выпускники. Но я уверена, что мы не потеряем связи со всеми участниками SABAH – нынешними и будущими. Потому что это уже навсегда.

Камилла Набиева, студентка БГУ

- SABAH дал мне очень многое. Кроме летней школы в Лондоне, я прошла стажировку в Европейском парламенте, где была помощником депутата. Кроме того, я была волонтером в Индонезии, где участвовала в одном из проектов ООН. На 4 курсе я участвовала в Гарвардской конференции, поехала в США. Я прошла стажировку в Министерстве образования, Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей, ОАО «АзерКосмос». Кроме того, я – стипендиантка «Азерсель». Благодаря SABAH я получила позитивные ответы от ведущих университетов США и Европы, и сейчас выбираю, где именно буду продолжать учебу в магистратуре.

Назим Мустафаев, студент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности

- Благодаря SABAH я прошел летнюю стажировку в американской транснациональной корпорации Halliburton, и это, я считаю, большое достижение для студента. Кроме того, я был участником лекций в Абу-Даби, которые проходили в филиале Сорбонского университета. В зимней школе, которую организовал Карьерный центр SABAH, я научился правильно вести себя на собеседованиях, составлять резюме, а также планировать свою карьеру. В настоящее время я уже получил позитивные отзывы от ведущих университетов США и Норвегии, так что выбор, где учиться в магистратуре, у меня уже есть. Но я хочу остаться в Азербайджане, и совмещать учебу с работой в Halliburton, от которой уже поступило предложение.

В целом, как первый выпускник проекта SABAH могу подтвердить уже сказанное: это стало огромным опытом и шансом одновременно. Здесь мы почувствовали, что все в этой жизни зависит только от нас самих, а SABAH обеспечил нам поддержку.

Я смотрела на этих ребят и испытывала настоящую гордость, и это – не просто красивые слова. Такая молодежь действительно дает уверенность в том, что у Азербайджана есть будущее, и оно может быть прекрасным. Они действительно осознают, что # MənSabaham – не просто хештэг первого выпуска. Они на самом деле верят всей душой, что именно они построят будущее своей страны. И, глядя на них, слушая их, видя их нынешние успехи и будущие стремления, начинаешь верить в это точно так же.

Мы еще раз желаем успехов проекту SABAH и поздравляем его первых выпускников!

Натали Александрова

Фото: Лала Гулиева