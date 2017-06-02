Известный российский бизнес-тренер Радислав Гандапас рассказал о тонкостях своей профессии - ВИДЕО

Предприниматель, основатель компании Successful Strategies, инициатор ряда реализованных в Азербайджане крупных проектов Фаик Багиров по просьбе 1news.az взял интервью у известного в СНГ специалиста по лидерству, ораторскому искусству и лайф-менеджменту Радислава Гандапаса.

В интервью российский бизнес-тренер делится секретами своей профессии, говорит о своем видении путей развития туризма и привлечения большего потока туристов на конкретном примере Азербайджана, рассказывает о тонкостях работы тренеров и качествах, необходимых для выживания в кризисных ситуациях.

В Баку Р.Гандапас был приглашен по линии немецкой компании Brücke GmbH. Он проводил 24 мая в Boulevard Hotel для бакинских слушателей семинар на тему «Скрипты и алгоритмы успеха».

Р.Гандапас - автор 8 книг и 14 фильмов, лауреат Книжной премии Рунета 2013 года за книгу «Харизма лидера», признанной лучшей книгой года в номинации «Деловая литература».

Самый титулованный бизнес-тренер России, единственный в стране он трижды был признан лучшим в профессии.

Посмотреть интервью Ф.Багирова с Р.Гандапасом можно ниже: