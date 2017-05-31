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Интервью

Лидер партии «Зеленые Эстонии»: Каждое лето мы проводили на даче, которую мой дед построил на скалах Абшерона… - ФОТО 31.05.2017 11:45

Интервью 1news.az с лидером партии «Зеленые Эстонии» Зулейхой Исмайловой.

- Недавно в Азербайджане узнали о том, что азербайджанка избрана лидером партии «Зеленые Эстонии». Однако никто не знает, кто Вы и как получилось, что стали заниматься политической деятельностью? 

- В зависимости от того, как на это смотреть, можно и так сказать, что я – азербайджанка. Ведь мой папа – азербайджанец, а мама – эстонка. В политику я пошла потому, что очень четко видела неспособность и нежелание основных политических сил Эстонии позаботиться об окружающей среде.

Они слегка окрасили свои программы в зеленые тона, но на самом деле ничего не делали для того, чтобы окружающая среда становилась здоровее. А ведь от здоровья планеты Земля зависит здоровье всех ее обитателей. А я с детства интересовалась процессами, проходящими в природе, и очень ценю ее, поэтому я с головой окунулась в природоохранную политику.

- Не могли бы Вы рассказать о себе, своей семье, где родились, какие у Вас политические цели?

- Я родилась в Таллинне в 1985 году в июне, но в советское время получилось так, что местом рождения в свидетельство о рождении записали Баку. Но все-таки первые годы моей жизни мы жили в Баку. В то же время мы часто ездили в гости к моей бабушке в Таллинн. К сожалению, мой папа умер в 1990 году, и после этого моя мама в 1991 году приняла решение переехать вместе со мной и моей младшей сестрой Лейли в Таллинн. Но каждое лето мы проводили на даче, которую построил мой азербайджанский дедушка на скалах Абшеронского полуострова в поселке Бузовна. И опять 9 лет назад моя связь с родиной отца прервалась, потому что родственники решили продать дачу, и последний раз я была в Баку в 2006 году.

Самыми главными политическими целями я считаю выход Эстонии из сланцевой энергетики и создание ЭкоГосударства.

- Что представляет собой партия «Зеленые Эстонии», какой у нее авторитет и какую роль она играет в общественной жизни страны?

- Одним из решений мы видим переход на «рассеянное» производство тепла и электроэнергии путем небольших электростанций, КПД которых значительно выше.

ЭкоГосударство в широком понимании этого слова означает экономику в соответствии с природоохранными принципами и использованием новейших технологий. Такое государство, где успешность измеряется не в ВВП, а мерилом человеческого здоровья и человеческого счастья, где в школах, больницах и детских садах предлагают пищу, выращенную в соответствии с экологическими принципами. 

- Влиял ли тот факт, что у Вас азербайджанская фамилия на Вашу политическую деятельность?  

- Как и во многих других государствах, к сожалению, и в Эстонии находятся люди, которые чураются людей с другим происхождением. С другой стороны, их значительно перевешивает число людей, которые ценят других людей за их многообразие. Я считаю, что мое в эстонском понимании необычное имя в политическом контексте влияет позитивно и позволяет мне больше выделиться. 

- Намерены ли Вы как политический лидер приложить усилия для углубления отношений между Эстонией и Азербайджаном?

- К сожалению, отношения между Эстонией и Азербайджаном на бытовом и экономическом уровнях достаточно скромные. Как политическая сила, мы настроены на сотрудничество, особенно в вопросах обмена экологическими знаниями и решениями, а также в вопросах инновативной и креативной экономики.

Также мы хотели бы поспособствовать развитию туризма и культурного обмена. Очень позитивно оцениваю работу посла Азербайджана в Эстонии Мурада Наджафбейли, его трудами сделано очень много для развития двусторонних отношений.

- В 2016 году Вы стали женщиной года по версии журнала Anne&Stiil. Не могли бы немного рассказать об этом.

- Журнал Anne&Stiil – один из старейших журналов Эстонии и является престижным изданием. Признание с их стороны – знак большой актуальности вопросов, связанных с окружающей средой в нашем обществе. Эту же тенденцию можно заметить везде, даже на глобальном уровне. У нас одна планета, один дом, и если мы его не сохраним, то второго шанса у нас уже не будет!

-Что Вы можете пожелать нашим читателям. 

- Вашим читателям я хотела бы посоветовать меньше участвовать в гонке потребительства, больше обращать внимания на происхождение продуктов и вещей, следить, чтобы они были качественными, долго служили, были произведены с соблюдением экологических правил и требований. Только так мы все вместе сможем повлиять на эксплуатацию окружающей среды. 

Поменьше проводить время перед телевизором и в интернете, больше времени посвящать своим близким и друзьям, наслаждаться природой и ценить ее многообразие.

Эльшан Рустамов

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