Фредерик Старр: «Ценность контактов с Востоком будет расти, и Азербайджану очень важно подготовиться к этой ситуации»

В течение первых 25 лет независимости Азербайджан сфокусировался на сближении с Западом, но сегодня строительство нового бакинского порта Алят на Каспии открывает новые возможности на Востоке.

Придать должное значение этой новой возможности и вовремя начать действовать –приоритетная задача сегодняшнего дня, считает известный американский аналитик Фредерик Старр.

«Настало время обратить серьезное внимание на развитие отношений со странами на Востоке – это Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан... Новое окно намного больше, чем кажется на первый взгляд. Безусловно, что оно открывает дорогу в Китай, но не стоит недооценивать и путь в Индию», - сказал Старр.

Индия становится все более значимым экономическим игроком в мировом масштабе, подчеркивает эксперт, отмечая, что 500 лет назад в Баку даже существовал поселок индийских торговцев. Тогда путь в Индию был более важен, чем коридор в Китай, сказал Старр, который уверен, что через 20-30 лет восточный маршрут в Индию вновь обретен первостепенную значимость.

«Неизбежно, что ценность контактов с Востоком будет расти, и очень важно своевременно подготовиться к этой ситуации, - считает Фредерик Старр. – Так, чтобы участниками этого процесса были не только европейские, китайские или индийские компании, но и компании Азербайджана. Этот новый коридор откроет абсолютно грандиозные возможности».

Фредерик Старр – основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа в Вашингтоне, автор и редактор десятков книг и сотен статей по российской и евразийской тематике. Он работал советником по России и Евразии при трех президентах США и сегодня занимается проблемами стран региона в области энергетики и окружающей среды, ислама, культуры, права и нефтяной политики.

Все это не мешает 77-летнему историку уделять время музыке: он все еще играет на кларнете в джазовом ансамбле, который основал в 1980 году, работая в колледже Тулейна.

25 – 26 мая Старр вместе со своим ансамблем Louisiana Repertory Jazz Ensemble в очередной раз побывал в Баку, выступив в Международном центре мугама, а также на выпускной церемонии в Университете ADA.

Фредерик Старр бывал в Баку не раз, выступая и в образе академика, и в образе музыканта. Так, он читал лекции по геополитике Центральной Азии в ADA в бытность ее Дипломатической академией при МИДе, а в 2014 году удостоен звания почетного доктора Университета ADA.

По словам самого Старра, в 1950 – 1960-х годах ему доводилось присутствовать на концертах в Театре оперы и балета в Баку, а также и самому играть на бакинской сцене. Он знаком со многими азербайджанскими музыкантами, лично знал джазового композитора и пианиста Вагифа Мустафазаде.

«В Азербайджане очень богатая музыкальная традиция, в том числе джазовая. Очень много талантов и непризнанных звезд, которые вправе блистать на международной сцене», - говорит Фредерик Старр.

«Нефть – это хорошо, но искусство – лучше, - улыбаясь, говорит он. - И у Баку есть все шансы стать международным центром музыки и искусства».

Та музыка, которую играет ансамбль Фредерика Старра, представляет собой классический вариант новоорлеанского джаза 1920–1930-х годов. Именно Новый Орлеан – самый крупный город штата Луизиана – считается колыбелью джаза, и команда Старра исполняет эту музыку в ее оригинальном звучании.

«Мы – динозавры, мы играем музыку начала прошлого столетия, - смеется Старр. - В 1980-х годах мы были молодыми динозаврами, сегодня мы – старые динозавры. Но мы считаем, что тот период был гениальным моментом, когда джаз достиг своих высот. И мы стараемся играть именно так, как играли тогда. Здесь даже можно говорить о музыкальной археологии».

Американская газета New York Post так описывала игру Louisiana Repertory Jazz Ensemble: «Они играют с той безудержной энергией, которая присуща настоящим американцам, одновременно и непристойно, и искусно».

Выступление Louisiana Repertory Jazz Ensemble в Международном центре мугама в Баку, 25 мая:

Несмотря на то, что музыка занимает в жизни Фредерика Старра значимое место, находится время и на серьезные исторические исследования. Так, возглавляемый им Центр Центральной Азии и Кавказа в конце 2016-начале 2017 года опубликовал ряд публикаций, посвященных региону.

Одна из них – на тему давнего неразрешенного конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. В частности, здесь анализируется вовлечение в этот конфликт различных международных акторов, в частности России. Автор публикации, которая вышла под названием «Армяно-азербайджанский конфликт в международной политике», – известный в своей сфере эксперт Сванте Корнелл, владеющий азербайджанским языком.

Другая публикация, которая заслуживает упоминания, посвящена взаимоотношениям государства и религии на Кавказе – теме, которой Фредерик Старр сегодня придает очень большое значение. Публикация вышла в свет под названием «Азербайджанская формула: светское управление и гражданская позиция».

«Это громадное достижение, что Азербайджану удалось создать такую модель, при которой представители всех этнических и религиозных групп могут жить в мире и каждый в полной мере является гражданином страны. В современном мире – это редкость», - говорит Фредерик Старр.

«Чрезвычайно важно, что религия и государство в Азербайджане существуют отдельно друг от друга, но при наличии взаимоуважения», - добавляет он.

Старр считает, что тема плюрализма является одним из основных вызовов современного мира, и заслуживает внимания как политиков, общественных деятелей, так и всех остальных представителей общества.

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В этом контексте Старр отметил свое исследование трехлетней давности «Потерянное просвещение», посвященное теме расцвета Центральной Азии в период Средневековья, за чем последовало угасание.

«В течение 500 лет Средневекового периода вся Центральная Азия, включая Афганистан и Пакистан, была центром мира с точки зрения расцвета торговли, городов, а самое главное – науки, искусства и философии, - рассказывает Фредерик Старр. - Я уверен, что одной из основных причин потери всех этих достижений стало отсутствие терпимости».

Плюралистическая модель, которой сегодня может похвастаться Азербайджан, далась нелегко, считает аналитик, так как она требует максимум деликатности. Сегодня модель Азербайджана, по его мнению, должна быть примером для многих мусульманских обществ, и не только, так как проблема носит глобальный характер.

Признавая тот факт, что мирное сосуществование религий и национальностей в Азербайджане – часть государственной политики, Фредерик Старр убежден: основной источник плюрализма лежит в сущности азербайджанской культуры – богатой и разнообразной.

Елена Остапенко