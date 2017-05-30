Охотники Фаик Бабанлы и Асиф Ильясов: «То, что для обычных людей – космос, для нас – как попить кофе» - ФОТО - ВИДЕО

Немногие люди знают, что охота на самом деле – это далеко не убийство животных ради забавы.

Профессиональный отстрел, который осуществляется на законной основе и не имеет ничего общего с браконьерством, способствует в первую очередь сдерживанию безудержного роста популяций, вследствие чего государства сами продают лицензии на определенные виды охоты.

Мы уже рассказывали вам о Фаике Бабанлы и Асифе Ильясове – бывших спортсменах, переквалифицировавшихся в охотников и покоривших огромное количество континентов и отдаленных стран. Однако снискав известность и уважение на мировой арене, они долгое время оставались в тени у себя на Родине. 1news.az решил исправить этот казус, и именно поэтому мы приняли решение рассказывать о похождениях наших охотников.

Недавно мы вновь побеседовали с Фаиком и Асифом, и на этот раз они рассказали о своем путешествии в Боливию, поделившись впечатлениями об охоте в одном из самых труднодоступных регионов мира.

Природа воюет с человеком, испытывая его на прочность

Мы начали охотиться в Боливии 6 лет назад и с того момента периодически туда возвращаемся. Для того чтобы добраться до необходимой локации, нужно быть достаточно выносливым – вначале ты прилетаешь в город, затем долгое время едешь на машине, а потом летишь на «кукурузнике». В Амазонии повсюду непроходимые реки, и тебе приходится также плыть на лодке, чтобы достичь нужного места. Ходить пешком довольно проблематично – здесь нет тропинок, и на каждом шагу подстерегает опасность, потому что звери наблюдают за тобой из зарослей и в любой момент могут атаковать.

В Боливии нет гостиниц и условий, как в некоторых африканских странах. Но мы не едем в джунгли за комфортом, мы едем для того, чтобы получать удовольствие от еды, общения с людьми, контакта с природой, прочувствовать этот «дикий» запах, увидеть невообразимый закат. Самое главное, чтобы не было душевного дискомфорта, а физический – не проблема, мы его выдержим, мы ведь сильные люди.

Когда человек попадает в Амазонию, то сразу начинается игра на выживание, и ты осознаешь свою беспомощность. Невозможно передумать, позвонить и попросить, чтобы за тобой выслали вертолет, потому что никто не будет толком знать твои координаты – в джунглях нет GPS-навигатора, датчиков, связи с внешним миром. И у человека появляется чувство, что он остался один. Это очень воодушевляет.

При наступлении ночи мы поднимаемся на специально оборудованную для охотников деревянную площадку, расположенную на высоте 15 метров, и завязываем на деревьях гамаки. Потому что если уснуть внизу, ветер разнесет твой запах, животные его учуют, и ты обязательно станешь чьим-нибудь ужином. А, находясь на высоте, тебе надо заботиться только о том, чтобы не издавать звуков, лишний раз не поворачиваться с боку на бок, не привлекать внимание.

Помимо всего прочего, естественно, нельзя использовать парфюмерию. Даже по нужде ты не имеешь права отходить в кусты и оставлять свой запах – только в реку. В охоте нет понятия «стыдно – не стыдно», есть золотые правила, которым надо следовать, иначе ты все испортишь.

В Амазонии сильная жара и влажный воздух, потому что деревья закрывают собой небо и оставляют человека «под колпаком». В результате чего с тебя постоянно льется пот, и за одну поездку можно сбросить 5-6 кг. А еще очень трудно передвигаться пешком. Есть места, в которых индейцы протоптали тропинки, но на большей части территории тропинок нет, туда вообще не ступала нога человека. И повсюду летает множество комаров, от которых необходимо спасаться специальным спреем.

Тебя ни на минуту не будет покидать ощущение, что природа с тобой воюет. Поэтому для охотника всегда важна физическая форма, чтобы в ответственный момент суметь продержаться в трудных условиях. Там человек крепчает, меняется в лучшую сторону, закаляет характер. После поездки жизнь в городе перестает быть для него интересной, и, как бы это странно ни звучало, он опять хочет вернуться на охоту, столкнуться с опасностями. В городе ты не можешь себя проявить: захотел поесть – сходил в кафе, захотел выпить – купил воду, нужно куда-то добраться – сел в машину и поехал, то есть, практически нет ситуаций, в которых можно себя испытать. А охота помогает найти себя, осознать, кто ты такой, превратиться из ребенка во взрослого человека.

О чудесах Боливии: когда страна раскрывает тебе свое сердце

Однако насколько джунгли труднодоступные, настолько они и завораживающе красивы. Когда приближается время заката, все индейцы собираются над рекой и смотрят на небо, будто в телевизор. Там закат продолжается где-то 2 часа, меняет цвета, как северное сияние, краснеет, становится синим, а затем вся небесная гладь покрывается миллиардами звезд. И воздух перенасыщен кислородом, потому что Амазония – это легкие нашей планеты.

Плюс ко всему, во время поездок в Боливию мы занимаемся не только охотой, но и рыбалкой. Там река кишит рыбами, быстро пронзаешь копьем, пока она не ускользнула, и можно готовить обед. А после шести вечера выходишь на поле, и над твоей головой начинает летать невероятное количество диких голубей, наверное, не меньше миллиона – они порхают не переставая, а когда наступает закат, за долю секунды исчезают, будто превращаются в пыль, и бывает совершенно непонятно, куда они спрятались. На голубей мы также охотимся, но они маленькие, десятисантиметровые и стрелять в них очень сложно, но нужно – фермеры с ними мучаются, потому что они съедают все кукурузные поля. Поэтому охотники помогают сдерживать их численность.

Также в Амазонии живут красивейшие розовые дельфины, наблюдать за которыми – одно удовольствие. А еще там растет гуанабана – плод, который убивает раковые клетки и может исцелить от этой болезни на ранней стадии. Вот вам несколько из многих чудес Амазонии.

Спасение местного населения от ягуара и охота на гигантскую анаконду

В джунглях человек всегда ощущает себя лишним, потому что он вторгается и портит царящую там атмосферу. И все живые существа, которые здесь обитают, жаждут его заглотить.

Например, однажды на Фаика побежал крокодил, собираясь его схватить. Однако он своевременно среагировал и выстрелил. Кстати говоря, будучи мусульманами, мы не употребляем в пищу мясо хищников, но в тот раз организатор поездки немножко схитрил, приготовил нам хвост крокодила, выжал лимон и обманул, что это рыба. По правде сказать, нам очень понравилось, по вкусу напоминало белугу, и мы только в самом конце узнали, что попробовали мясо крокодила (смеются).

Была ситуация, когда местные жители попросили нас приехать и убить ягуара, который представлял собой большую угрозу, периодически наведывался в близлежащие фермы, нападал на скот и даже на людей. Там нет забора, какой-либо видимой границы, а если ягуар однажды отведал человеческой крови, он будет стремиться насладиться ее вкусом снова. И хотя охота на ягуара запрещена по всему миру, какое бы это ни было животное, хоть с золотой шкурой, нет ничего ценней, чем человеческая жизнь. Поэтому мы согласились помочь местному населению в качестве редкого исключения.

Для того чтобы найти ягуара, надо применить один действенный метод. Высушить желудок обезьяны, сделать из нее барабан-трубу и издать звуки, которые будут идентичны голосу ягуара. У него создастся ложное впечатление, что другой ягуар посягнул на его территорию и вызывает на драку. Ягуары обычно дерутся до смерти, у них такие острые когти, что они разрывают друг друга в клочья, потому что на одной территории может быть только один король. И если он тебе отвечает, значит, находится где-то поблизости и вскоре выскочит из-за кустов. Так мы убили ягуара, избавив людей от опасности, и они нам были очень благодарны.

Основной нашей целью является гигантская анаконда. Те размеры, которые мы встречали до сих пор, не отвечали нашим интересам. Мы нападали на след огромной анаконды весом 500 кг, но пока не смогли ее отыскать. Кстати говоря, поймать ее очень сложно, потому что она живет под водой.

Когда ты видишь анаконду, надо сразу стрелять – если промахнешься, она зароется глубоко в реку, которая кишит пираньями, и второго шанса увидеть ее на поверхности у тебя не будет. Еще анаконду можно встретить в подводной норе, где она спит на протяжении полугода после того, как поймает и съест какое-нибудь крупное животное. Иногда уровень воды опускается, и эта пещера начинает граничить с землей – тогда нужно воспользоваться возможностью и наведаться к ней в гости. Но там невероятно сильный дурной запах.

Признанные во всем мире, и недопонимание на родине

К нам в гости в Азербайджан приезжало очень много мировых знаменитостей, которые увлекаются охотой, но мы это не афишируем. Только Златана Ибрагимовича засекли в аэропорту, поэтому пришлось о нем рассказать общественности. Мы пригласили его, чтобы показать свою страну, обещали жизнь без камер, он поохотился в горах, отдохнул и уехал обратно. И когда у нас спрашивают, какой у Златана характер, мы отвечаем, что агрессия, которую он проявляет на стадионе, является его профессиональной чертой, а по жизни он замечательный человек. И если бы мы не были личностями, то никакие известные люди к нам бы не приезжали, вы с этим согласны?

В джунгли мы едем, чтобы получить адреналин. Кто-то увлекается джампингом, другие предпочитают быструю езду на машине – для них это максимум, потому что другого они достичь не могут. А для нас это мелочь. Нам нужно больше. То, что для обычных людей – космос, для нас – как попить кофе, потому что охота и опасность стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Может, 15 лет назад Амазония была нашей предельной планкой, мы начинали с азов, шаг за шагом покоряя все новые страны и континенты – Африку, Австралию, Новую Зеландию, Аляску, Европу, Гренландию, Колумбию, Камчатку и так далее. Однако в отличие от всего остального мира, который воспринимает нашу деятельность как большое достижение, азербайджанцы почему-то относятся к охоте достаточно предвзято из-за своих поверхностных суждений. И получилось так, что на мировом уровне мы гораздо более известны и уважаемы, чем в собственной стране.

Многим нашим соотечественникам не нравится, что мы берем с собой на охоту флаг и поднимаем его над тушей «добытого» животного. Возможно, люди, которые в прошлый раз больше всех возмущались в комментариях, даже никогда не брали в руки азербайджанский флаг. И если спросить такого человека, что он сделал – пусть не для своей страны, а для самого себя – он ничего не ответит, потому что за плечами не имеет никаких деяний. Он только может сидеть за компьютером и на расстоянии поливать грязью других людей, которые чего-то добились.

Мы сняли уже более 85 документальных фильмов про охоту и написали более 30 статей, которые были опубликованы в популярных мировых журналах. Все, что мы делаем, остается в истории. Будет время, когда о нас с гордостью вспомнят наши дети и, может быть, даже правнуки. Поэтому мы всегда говорим – нужно заниматься тем, что у тебя хорошо получается и прославлять свою страну, неважно в какой сфере.

Мы посетили настолько большое количество отдаленных, экзотических и неизведанных мест, что мир уже кажется нам маленьким. Нам бы очень хотелось, чтобы и другие ребята из Азербайджана подключались к охоте, стремились к той насыщенной жизни, которой живем мы. Для нас очень важно заинтересовать молодое поколение, чтобы они продолжили наше дело. И мы будем всячески к этому стремиться.

Напоследок отметим, что 1news.az планирует представить цикл статей, в которых Фаик Бабанлы и Асиф Ильясов будут поочередно рассказывать об особенностях охоты в различных странах и местностях. И учитывая то, что начали мы с Боливии, публикуем стихотворение Асифа Ильясова, посвященное этой чудесной и загадочной стране.

Далекая Амазония, глубокие леса,

Что ждет тебя, о, путник, ты спросишь у себя.

Сухой и влажный воздух и крик совы в ночи

И всплески крокодила, смотрящего с воды,

Шуршание тапира и позывной сверчка,

Далекая Амазония, глубокие леса.

Здесь нету места страху, здесь только выживать,

Прокладывать дорогу, рубить листву – не спать,

Не спать, покуда где-то рычит голодный взгляд,

Не спать, покуда где-то ползет холодный ад,

Ты знай одно, что тут тебе совсем никто не рад.

Плавучие растения, живые островки,

А может посчастливится увидеть огоньки?

То желтые, то красные в ночи они блестят,

Возможно где-то рядом пятнистый злой отряд.

Далекая Амазония, глубокие леса

Одно скажу я точно, что тянет нас туда.

Текст: Лейла Мамедова

Фото и видео: личный архив охотников

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