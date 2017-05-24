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Интервью

Посол Швейцарии: «В случае обращения конфликтующих сторон, мы готовы принять встречу на высшем уровне по карабахскому урегулированию» 24.05.2017 14:52

Интервью 1news.az с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в Азербайджане Филипом Шталдером.

- Господин посол, первый вопрос хотелось бы задать по одной из самых актуальных для Азербайджана тем – туризму. В Швейцарии очень хорошо развит горнолыжный туризм. Учитывая это, может ли Ваша страна поделиться своим опытом в туристической сфере с Азербайджаном?

- В 2014 году Швейцария отметила 150-летие зарождения зимнего туризма. Поскольку зимний туризм берет свое начало именно в Швейцарии, в сфере туризма у нашей страны имеется большой опыт, который сложился с течением времени. Очень хорошо развит горнолыжный туризм. Если несколько десятков лет назад Швейцария была одним из пяти главных туристических направлений мира, то сейчас увеличилось количество стран, предоставляющих туристические услуги. Сегодня у туриста есть больше выбора, куда поехать для отдыха.

Для развития туризма я бы посоветовал любой стране уделять больше внимания инновациям и качеству предоставляемых услуг в туристическом секторе. Если вы хотите привлечь людей из других стран потратить у вас деньги, то должны предоставить хорошие услуги. Европейские туристы хотят получить побольше удовольствия, погулять, узнавать зарубежные страны, культуры и опыт. Они любят зимний туризм и предпочитают лыжи или зимние виды спорта, такие как коньки, катание на санях или хайкинг (пеший туризм) и не хотят просто тратить время в отеле. Для плохой и бесснежной погоды в Швейцарии многие туристические курорты построили общественные крытые бассейны. Потому что не все туристы могут позволить себе оставаться в роскошных гостиницах со своими бассейнами. 

При этом нужно уделять внимание всем категориям туристов, как молодым, так и пожилым, учитывать их специфические интересы. То есть, строить отели – это хорошо, но не достаточно, удачные туристические места должны предложить разные виды путешествия и спортивных мероприятий для туристов.

- Есть ли у Вас статистика посещаемости гражданами Швейцарии Азербайджана и наоборот? Насколько трудно получить визу для посещения Швейцарии гражданам АР?

- У нас нет конкретной статистики по поводу того, сколько граждан Азербайджана посетили Швейцарию именно с целью туризма. Но я могу дать вам цифры нашей статистики о выдаче виз. За первые 4 месяца этого года наше посольство выдало 340 виз гражданам Азербайджана для посещения Швейцарии. Если мы добавим число тех людей, которые посетили своих друзей и членов семьи, то можем сказать, что половина из них отправилась в Швейцарию как туристы. Хотел бы напомнить, что Швейцария является частью Шенгенской зоны, и если кто-то получил визу, например, в Германию, то может посетить и Швейцарию. Поэтому показатели выдачи виз одной страны Шенгенской зоны не отражают точного числа туристов, посетивших эту страну.   

- В какие сферы экономики Азербайджана могла бы инвестировать Швейцария, что представляет интерес? Какие инвестиционные проекты Швейцарии существуют в Азербайджане?

- Первое, что хотел бы сказать, это то, что экономика Швейцарии в основном ориентирована на экспорт. У нас развиты фармацевтика, часы, машинное оборудование, промышленность по переработке пищевых продуктов, 80-90% этой продукции идет на экспорт. Что касается инвестиций швейцарских компаний за рубежом, то для привлечения этих инвестиций существует жесткая конкуренция среди стран, лучшие предложения и условия для того, чтобы привлечь эти инвестиционные компании. 

Конечно же, в Азербайджане есть сферы, которые могли бы заинтересовать швейцарские компании. Но это решают сами компании, исходя из своих экономических критериев и на основе рекомендации и советов правительства. В Азербайджане работает ряд различных швейцарских компаний. Хотелось бы отметить, что самая крупная инвестиция  в ненефтяном секторе принадлежит швейцарской компании в области производства цемента.

- Каков товарооборот между двумя странами? Какую продукцию Швейцария импортирует и экспортирует в Азербайджан?

- В 2014-м и предыдущие годы товарооборот между нашими странами составлял где-то 500 млн долларов. За эти годы он сократился и в 2016 году составил приблизительно 180 млн долларов.

Из Швейцарии в Азербайджан экспортируются в основном фармацевтическая продукция, машинное оборудование, часы, прецизионные инструменты и т.д. Из Азербайджана – ювелирная продукция и золото.

- Что Вы можете сказать о проекте Трансадриатического газопровода (TAP), который призван транспортировать газ из Каспийского региона через Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии и далее в Западную Европу. 

- Мы заинтересованы в реализации Южного газового коридора, потому что уверены в необходимости диверсификации энергетических ресурсов для европейского континента. Более того, этот консорциум базируется в Швейцарии и одним из акционеров этого консорциума является швейцарская энергетическая компания AXPO.  

- Какой информацией граждане Швейцарии владеют об Азербайджане?

- В действительности граждане Швейцарии не обладают очень точной и детальной информацией о вашей стране. Они знают, что Азербайджан – хорошо развитая страна, расположенная на Южном Кавказе. Проведение таких  мероприятий, как «Формула 1», с фотографиями красивого Баку повышает уровень информированности об Азербайджане.

Кроме того, на футбольном чемпионате Европы в прошлом году можно было увидеть рекламу Азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR-Energy. Это тоже своего рода способствует развитию брэндинга Азербайджана. Хочу отметить, что сегодня сеть автозаправок SOCAR в Швейцарии насчитывает около 160 пунктов, поэтому эта компания очень известна в Швейцарии. Но не все знают, что эта компания из Азербайджана.

- Швейцария, как нейтральная страна, исторически играла роль посредника в урегулировании многих конфликтных вопросов. Совсем не случайно, именно в Вашей стране была достигнута предварительная ядерная сделка Запада и России с Ираном. Может ли Швейцария сыграть такую же роль в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта?

- У Швейцарии действительно давняя традиция играть активную роль в мирных процессах. Многие прямые переговоры между разными участниками конфликтов проводились на ее территории. Швейцария в настоящее время представляет интересы России в Грузии и наоборот. А также интересы США в Иране. Таким образом, у нас большой опыт посредничества.

Что касается нагорно-карабахского конфликта, мандат мирных переговоров выдан Минской группе ОБСЕ. Мы не являемся членом этой группы, но мы полностью поддерживаем этот формат как единственный для мирного урегулирования. 

Как вы помните, в прошлом состоялись встречи президентов Азербайджана и Армении, которые прошли в Швейцарии, как, например, последний раз в декабре 2015 года в Берне. Наша страна, конечно же, готова принять такие встречи и мирные переговоры на высшем уровне, если обе конфликтующие стороны обратятся к нам.  

Эльшан Рустамов

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