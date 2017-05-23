Dihaj: «На «Евровидении» я ни с кем не играла в друзья, ведь в Киев я приехала не для этого…» - ФОТО – ВИДЕО

Эксклюзивное интервью 1news.az с солисткой группы Dihaj, певицей и музыкантом Дианой Гаджиевой, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2017».

- Как Вас принял Киев и участники «Евровидения 2017»?

- Вполне позитивно. В столице Украины я была не в первый раз и скажу, что у Киева своеобразная атмосфера, которая не всегда приходилась мне по душе, скорее всего, из-за того, что была там я в момент холодов, и город из-за этого показался мне депрессивным.

В мае же город оказался другим – и погода, и настроение были хорошими, жить хотелось и петь. Что касается участников, то, положа руку на сердце, скажу, что вела себя естественно и ни с кем не играла в друзья, ведь в Киев я приехала не для этого – меня ждали более важные дела. Многие ребята делали вид, что дружат, но я была вне всей этой конкурсной тусовки.

- Что скажете о конкурентах?

- Никого на конкурсе не считала своим конкурентом и поехала на «Евровидение 2017» для того, чтобы показать Азербайджан с иной стороны, непривычной для зрителей и слушателей этого конкурса. Показать, что и у нас есть альтернативная музыка, что и сценический номер может быть альтернативным, да и в целом к «Евровидению» я как к конкурсу и не относилась. Мое отношение к происходящему было как к большому сборному музыкальному концерту, который увидят в прямом эфире жители 40 стран-участниц.

Я чувствовала огромную ответственность и гордость в связи с тем, что альтернативный Азербайджан на «Евровидении» доверили представлять именно мне, но опять-таки, как к конкурсу я к нему не относилась. И соответственно я не расстроена 14-м местом, занятым мной по результатам голосования телезрителей и жюри.

- Альтернативность ярко выделяла Вас среди участников конкурса…

- Мне позволили остаться собой и мне приятно вдвойне, что я выступала на «Евровидении» будучи собой, а не девочкой в бирюзовом платье-рыбке. Хотя, возможно, было бы и такое, если бы во мне не было внутреннего стержня, я мыслю иначе, по-другому и меня не стали менять, за что спасибо всей команде, выбравшей и работавшей со мной в ходе конкурса.

- А как к Dihaj отнеслись иностранные поклонники и международная пресса?

- Позитивно, как поклонники, так и пресса, и как бы нескромно ни звучало, я была одной из любимиц международных СМИ, которым были интересны моя персона, мое творчество и в целом все, что связано со мной. Интерес прессы и блогеров ко мне был огромен, и я уверена, что пожму плоды этого интереса в самом скором времени.

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Было множество добрых слов и комплиментов от поклонников, особенно приятными были слова, которые навсегда останутся в моей памяти – «вы лицо современной азербайджанской молодежи». И я рада, что азербайджанская молодежь сегодня занята самореализацией и саморазвитием, и благодарна азербайджанскому народу и государству, что мне была предоставлена возможность самовыражения и самореализации на такой площадке как «Евровидение».

- Что было самым сложным для Вас на международном песенном конкурсе, ведь он в своей основе попсовый, а тут Вы с альтернативным музыкальным видением и взглядом?

- Не могу сказать, что на «Евровидении» я была не в своей тарелке. В своей, так как это и есть жизнь настоящего артиста – день расписан по минутам, ты работаешь как тягловая лошадь и делаешь все от себя зависящее, чтобы результат был положительным. От общения с участниками, вечеринок и всевозможных «хаха-хихи» я по собственному желанию держалась в стороне. Что-то через силу я не делала, такого не было и сложностей как таковых не было.

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- Вы и ранее выступали на международных фестивалях, но на такой масштабной сцене как «Евровидение» впервые – масштабность мероприятия не давила на Вас во время выступления?

- Не давила, да и не люблю я это слово, оно депрессивное. Я трезво понимала, что происходит, и каждой клеточкой ощущала возложенную на меня страной ответственность. Тебе на сцене даются всего три минуты для номера – пути назад нет и исправить возможные допущенные ошибки невозможно. Вот, что меня тревожило, но ни в коем случае не давило на меня. Ведь на сцене «Евровидения» я была не одна, представляя всех тех, кто меня учил ранее как артистку и непосредственно готовил к конкурсу – их всех я подвести не могла, так как итоговый результат – это работа огромного числа людей, поддержку которых я ощущала духовно. Это и давало мне силы и еще больше мотивировало меня на работу, и я понимала, как следует действовать, и поступала именно так, как чувствовала.

- На пресс-конференции, посвященной полуфиналу, Вы сказали, что довольны своим полуфинальным выступлением, а что скажете о финале «Евровидения 2017»?

- Финальным выступлением своим я довольна еще больше. Это был итог огромного количества репетиций, порой сильно изматывающих, но хорошо, что они были. Финальным номером я удовлетворена и очень довольна в целом, это был отличный опыт для меня.

- Как и отличный PR проекта Dihaj, о котором благодаря конкурсу узнало огромное число слушателей по всему миру, как и деятелей музыкальной индустрии – есть ли интересные предложения о сотрудничестве?

- Не люблю забегать вперед, обо всех предложениях читатели 1news.az узнают первыми – предложения, естественно, есть, но занимается ими менеджер Dihaj, а не я. У нас расписан творческий план действий и обо всем наши слушатели будут узнавать постепенно. Останавливаться не намерены, мы с ребятами – Али Насировым и Анаром Абдуллаевым – настроены на покорение все новых и новых творческих горизонтов и высот.

- Песня «Sceletons» и конкурсный номер были одними из самых обсуждаемых на «Евровидении». Как по-Вашему, это из-за основного посыла композиции и сценической постановки?

- Об альтернативности я сказала выше, что же касается посыла, то да, и это сыграло роль. Посыл песни таков – никогда не поздно начать новую жизнь, особенно женщине. Мы – женщины – порой сами загоняем себя в углы, что-то придумываем себе, страдаем и мучаемся. Но женщина настолько сильный природный объект, что ей все по силам, а уж если говорить о неполадках в отношениях, то это вообще проще простого.

Песня «Sceletons» о том, что не стоит загонять себя в угол, следует прислушаться к себе. И если ты в отношениях и тебе кажется, что это любовь, то обсуждай с любимым человеком даже самое неприятное, только в этом случае есть смысл в отношениях.

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- Можете разделить жизнь на «до» и «после» «Евровидения»?

- Нет, разделять на «до» и «после» я не стала бы. Ну, разве что теперь в СМИ меня будут преподносить как «представительница Азербайджана на «Евровидении 2017». Для Dihaj конкурс был не творческим толчком, а новой ступенью, у коллектива и до конкурса было немало запланированных дел и планов, которые мы будем претворять в жизнь.

Я не планировала, что после «Евровидения» буду купаться в славе и шампанском, мне это и не нужно, я не зациклена на этом, да и не думаю о популярности. На первом плане для меня стоит творчество. «Евровидение» было для меня определенным проектом, в котором я проявила себя, и чем больше подобных, а еще лучше разноплановых проектов будет, тем лучше – участие в них для артиста бесценно.

- Но, как ни крути, «представительница Азербайджана на «Евровидении» - это определенный статус.

- Но не за статусом я поехала на «Евровидение» - для меня конкурс стал возможностью для творческого апгрейда и представления Азербайджана в совершенно ином музыкальном формате.

За 9 предыдущих лет участия в конкурсе мы в большинстве своем выбирали на эту роль хорошо поющих парней и восточных красавиц, некоторые из которых поют хорошо, другие не очень. Сформировался определенный стереотип азербайджанской участницы конкурса, который я сломала, показав нас иначе. Это было самым главным, и какое бы место я ни заняла, оно меня не расстроило бы, так как моя основная миссия была выполнена успешно.

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- Возможен ли проект вокалистки Дианы Гаджиевой вне альтернативного Dihaj?

- Наверное, возможен, и это касается не только меня, но и моих музыкантов – все зависит от формата и интересности возможного проекта. Не исключено, что в скором времени мы с Исфаром Сарабским сделаем определенную джазовую музыкально-вокальную зарисовку.

Что касается Dihaj, то его уникальность кроется в том, что каждому из нас нравится играть и работать друг с другом от души и всем сердцем. Мы можем изменить музыкальный жанр, уйдя во что-то другое, но коллектив не распадется и ничего не остановится. Творческим людям всегда нужно развитие, и мы идем в творчестве только и только вперед.

- «Евровидение» дает артисту и широкую узнаваемость, что скажете об этом?

- Я вернулась из Киева на днях и пока по улицам в Баку не прогуливалась, сложно что-то сказать сейчас об узнаваемости (улыбается). Но поклонники и просьбы о фото или автографе – это вполне нормально, это составляющая часть жизни любого артиста. Если ты появляешься в эфире, а уж если это конкурс «Евровидение», то будь готова к вниманию зрителей и не отказывай в просьбах о снимках и автографах. Но глобально о том, что конкурс дал мне узнаваемость, я не думаю, так как сосредоточена на музыке.

- Участникам «Евровидения» порой очень сложно перестроиться после участия в конкурсе под реалии азербайджанской эстрады и шоу-бизнеса – понятно, что Вы вернулись на днях, но как проходит эта своеобразная эмоциональная акклиматизация?

- Это все зависит от того, как ты относишься к конкурсу. О своем отношении я рассказала выше, да и не смотрела я на «Евровидение» как на звезду с неба, не думала, что, приехав, стану номером один и далее буду пожинать плоды славы. Я поехала в Киев работать и вернулась с еще большим желанием творить и создавать музыку.

Что касается моральной перестройки, то все нормально – «Евровидение» закончилось, но в связи с этим у меня нет никакой депрессии, так как я знаю, что будет впереди, так же как знаю, зачем я была там, и что буду делать в творчестве сейчас. Я получила от «Евровидения» все, что мне было нужно, развила себя до определенного уровня – это касается общения с журналистами, в целом творчества, сценической культуры, вокала, и открыла еще множество для себя и в себе.

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- Например?

- Вы представляли меня прыгающей и бегающей на сцене с микрофоном? Я – нет, так как являюсь статичным артистом, ну, максимум двигается у меня верхняя часть тела. Но «Евровидение» открыло для меня новую себя как далеко не статичную артистку, что меня очень радует. Как и тот факт, что мне помогло в этом огромное количество репетиций, раскрывающих меня в творческом плане все больше и больше. Нужно творчески расти, это должно быть целью артиста, а не призовое место на конкурсе.

- Значит, «Евровидение» для Вас было в первую и главную очередь площадкой для приобретения творческого опыта и показа своего творчества?

- Нет, это было для меня апогеем сегодняшней меня как артистки, а творчества моего там не было – песня «Sceletons» написана Исой Меликовым. Но я поняла, что сценически способна на многое и это многое у меня получается неплохо.

- По завершению «Евровидения» поклонники всегда ждут от азербайджанских участников конкурса новых песен, но они ими радуют не часто. Чего ждать в ближайшее время от Dihaj?

- Не ждите песен, ждите полноценный альбом, который будет презентован в ходе большого концерта, намеченного на 15 июля. Альбом, названный «End of the sunrise», будет доступен как в розничной продаже, так и на электронных музыкальных носителях. После его выпуска мы приступим к работе над новыми треками, так как музыкального материала у нас много и мы готовы к работе над вторым альбомом, еще не выпустив первый. Наша музыка рассчитана на современную азербайджанскую молодежь, которую мы ждем на своем концерте, чье место проведения будет названо в самое ближайшее время.

- Но сегодня музыкальный рынок Азербайджана иной, есть и такая молодежь, которая далека от альтернативной музыки. Что скажете по этому поводу?

- Это не важно, важно, что есть альтернатива и возможность выбора, каждый выбирает сам, что хочет слушать и, соответственно, исполнять.

- Не хочется пойти более простым путем и записать что-то легкое, попсовое, что будет коммерчески выгодно, а альтернативную музыку делать для души?

- Зачем? Простой путь Dihaj не интересен. Задача артиста не только в том, чтобы красиво выглядеть, главная задача – это нести своей музыкой и творчеством своеобразный посыл людям. Мы – молодая страна, где только зарождается альтернативная музыка, и для ее развития и тем более для принятия слушателями нужно время. У нас есть свои слушатели, на нашу музыку есть спрос и это еще больше мотивирует нас на работу.

Записать что-то легкое, попсовое и став мейнстримом, ударится в коммерцию, забыв о творчестве, это не про Dihaj. Мы делаем музыку со смыслом и от души, а не только для того, чтобы быть популярными и звучать отовсюду.

Что же касается коммерческой выгоды – мы зарабатываем достаточно и не стремимся к заработку миллионов. Да, каждый труд должен оплачиваться, но этим всем занимаюсь не я. Когда я создаю музыку с ребятами, мы никогда не думаем о коммерции. Мы занимаемся музыкой, коммерческими делами занимается менеджер – распределив обязанности, мы начали зарабатывать, причем неплохо.

- Несмотря на то, что у «Евровидения» огромное число поклонников по всему миру, с каждым годом конкурс все более подвергается критике, не стал исключением и этот год. Не кажется Вам, что «Евровидение» себя изживает и в целом становится больше похожим на самодеятельность?

- Не сказала бы, что изживает – оно приобретает новый формат. И если раньше на конкурсе преобладала поп-музыка, причем, такая уж очень легкая и ни о чем попса, то в этом году я, португалец, бельгийка и венгры представили совершенно аутентичные, не зависимые от «Евровидения» песни и сценические номера. Наши песни интересны и звучат на радиостанциях не в контексте «Евровидения», а самостоятельно, и это говорит об успехе и любви со стороны слушателей.

Да, формат конкурса меняется, и я уверена, что потоки свежего музыкального воздуха на «Евровидении» будут продолжаться, жду от конкурса в будущем новых музыкальных экспериментов. И не исключено, что через определенное время «Евровидение» станет конкурсом электронной музыки или же, к примеру, оперной.

- Поедете во второй раз на «Евровидение»?

- Скорее да, чем нет. Для артиста важно развитие, и я восприму эту возможность как еще один шаг для саморазвития. Но если я когда-то снова стану представлять Азербайджан на конкурсе «Евровидение», мне бы очень хотелось, чтобы все – от «а» до «я» – было сделано азербайджанцами, песня, номер и т.д.

- Говоря о ломке стереотипов, Вы всегда выделялись на фоне представителей Вашего музыкального поколения…

- Мне приятно это слышать, но я ничего особенного для этого не делала. Естественность – вот, что самое главное, нужно быть и являться самой собой при любых обстоятельствах. С детства я такая, и в этом сыграла большую роль музыка – изначально это был джаз, а затем и другие музыкальные направления. Рядом со мной всегда были музыканты и мои родители, которые поддерживали во всех начинаниях, за что я им безумно благодарна. Порой мне было нелегко, но тут важно не сдаваться и самое главное не думать, а делать только и только то, что тебя удовлетворяет и приносит радость. И если получается осуществить задуманное, это лучшая награда за труд.

Но я долго шла к себе сегодняшней – меня изменили встреча с моим супругом Али и жизненный опыт, которые раскрыли во мне революционные музыкальные начала. Dihaj – это единое целое, три человека – я, Али, Анар, которые как сходятся в одном мнении, так и, споря, расходятся по разным углам. Но мы эмоционально связаны.

Повлияло на меня, безусловно, и рождение моей дочери. Можно сказать, что за последние 3-4 года я и сама духовно переродилась.

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- Значит, сегодня Вы находитесь в состоянии душевной гармонии?

- Нет, душевная гармония и я несовместимы. Когда все хорошо, я начинаю что-то придумывать и загонять себя в углы, а когда все плохо, сразу же перестраиваюсь на хорошую волну. Творчество невозможно, когда ты находишься в зоне комфорта. Вот такая вот я сегодняшняя, но при этом не изменяю никогда главному правилу – вне зависимости от настроения и душевного состояния, творчество всегда должно быть честным, искренним и идти от души!

Выражаем благодарность «360 Bar» за помощь в проведении фотосъемки.

Феликс Вишневецкий

Фото: Лала Гулиева