Эмин Амруллаев: «Если родитель, как минимум, 30 минут времени уделит учебе своего чада, это повысит успеваемость на 15%»

1 мая в Boulevard Hotel Baku состоялась презентация ежегодного итогового отчета Министерства образования о проделанной работе за 2016 год.

Выступая на мероприятии министр образования Микаил Джаббаров озвучил информацию о деятельности Минобразования за прошлый год, его достижениях, задачах и планах.

В свою очередь, директор Института образования Эмин Амруллаев выступил с презентацией о динамике развития сферы образования.

На мероприятии присутствовали депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели, эксперты в сфере образования, представители прессы. С подробным отчетом можно ознакомиться, пройдя по ссылке: Hesabat_2016 .

После презентации отчета, нам стало интересно узнать подробнее о произошедших реформах, для чего мы отдельно пообщались с Эмином Амруллаевым.

Наша справка:

Эмин Амруллаев, директор Института образования, в 1999-2003 получил степень бакалавра по специальности административное управление в Академии госуправления при президенте АР, в 2003-2004 учился по магистрской программе по специальности политуправления в Центрально-европейском университете (Будапешт).

В 2010-2012 получил степень магистра по административному управлению в Колумбийском Университете США. Э.Амруллаев получил образования в США в рамках Госпрограммы обучения молодежи за рубежом. С 2013 - работает в Министерстве образования.

— Наверное, первый и главный возникающий у всех вопрос - с чего Министерство образования четыре года назад начало свои реформы?

— В 2013 году Министерство, первым делом, организовало встречи с лучшими специалистами страны в области образования. В ходе бесед обсуждалось реформирование системы, были получены и проанализированы сотни предложений.

Министр лично выслушал каждого из авторитетных представителей образовательной элиты, которые озвучивали существующие проблемы, но на вопрос - как вы предлагаете решить эти проблемы, ответить затруднялись.

— А в чём именно заключались затруднения?

— Если быть кратким, то в формате диалога это выглядело примерно так:

- «Необходимо повысить зарплату учителям.

- Всем учителям без исключения?

- Нет, не всем. Только лучшим.

- А как вы собираетесь проверить 150 000 учителей только средних школ? По каким критериям вы собираетесь определять - кто из них лучше, а кто нет? Будете слушать урок каждого учителя? Если да, то сколько вам на это потребуется времени? Заложено ли увеличение зарплат учителей в бюджет страны? Кто-то выступил с этой инициативой? Обсуждалось ли это с Кабинетом министров, Министерством финансов и т. д.?»...

— Одним словом, вы сразу предлагали обосновать предложения аргументами…

— Не совсем. Необходимо понимать, что в системе образования не бывает резких взлетов. Временная лага всех изменений, к сожалению, больше, чем хотелось бы всем нам. Есть международная практика, согласно которой, любое изменение в системе образования требует экспериментального внедрения. Иногда приходится этот эксперимент проводить 4 года, и только после этого начинать внедрение.

У всех, заинтересованных сторон, вовлеченных в систему образования, разные ожидания - у родителей одни, у учителей другие и т. д. Есть очень важные решения, которые принимаются сейчас, а наглядных изменений ждут уже завтра. Но это не манипуляции волшебной палочкой, это система со всеми её «но», «если» и «нельзя». Начав работу сейчас, результат мы увидим через 2-3 года, а в некоторых случаях через 5, и даже, 10 лет.

К примеру, Сингапур, на данный момент, обладающий одной из лучших систем образования в мире, шел к этой цели на протяжении 50-ти лет. Мы же намного оптимистичнее смотрим на проводимые в Азербайджане реформы. Нашей молодой независимой стране как можно скорее необходимо вывести образование на новый уровень. В этой связи Президентом Азербайджана в 2013 году была утверждена «Государственная стратегия по развитию образования в Азербайджанской Республике». Это концептуальный документ, который был подготовлен лучшими местными и международными экспертами. Ежегодно на основании этого документа утверждается годовой план, то есть основная деятельность Министерства на ближайший год.

— И какое первоочередное решение было принято? Какая из задач была приоритетной?

— Конечно же, школьный учитель. Учитель - это не просто профессия, а скорее, особая миссия! Одна из основных задач, как Министерства образования, так и всего нашего общества - вернуть тот авторитет и отношение к педагогу, которые существовали ранее.

С приходом новой команды, многие ожидают «эффекта чуда», когда 150 тысяч учителей в один миг станут сразу же лучше преподавать, а уровень образования в стране повысится в одночасье, но на самом деле это колоссальная работа. Можно, конечно, делать громкие и популистские заявления, но лучше системно и фундаментально подходить к вопросам, в особенности, если это касается самого сердца образования, коим и является учитель.

—Какие шаги были предприняты на пути к осуществлению этой задачи?

— Прежде всего, было принято решение провести диагностическое оценивание для выявления уровня подготовки учителей. Эта процедура дала возможность получить общую картину о степени знаний наших учителей, а также понять какие проблемы существуют, и какие реформы предстоит осуществить в первую очередь.

В результате диагностического оценивания были выявлены лучшие учителя, которые получили большее количество часов преподавания и, соответственно, прибавку к заработной плате. На сегодняшний день средняя зарплата учителей по Азербайджану составляет 420 манат, по Баку - 440 манат. Чтобы вы понимали, средняя зарплата по стране - 495 манат. Вот официальная статистика зарплаты учителей в столице на сегодняшний день: 16.045 учителей получают зарплату от 300-600 AZN, 4.198 учителей - 600-800 AZN, 1,159 учителей - 800-1.000 AZN, 462 учителя -1.000-1.500 AZN.

Диагностическое оценивание началось в 2014 году с города Баку, завершится в мае 2017 года для всех учителей в Азербайджане. Следующий этап, это переход к дифференциальной системе оплаты труда, и над этим проектом мы уже начали работать.

Диагностическое оценивание, помимо основной цели, ощутимо повлияло и на выявление недобросовестного контингента среди учителей. Многие из тех, кто выбрали эту профессию только, чтобы «не сидеть дома и где-то работать», написали заявления об уходе. Также были выявлены более тысячи учителей с фальшивыми дипломами - они не были допущены к аттестации, и в скором будущем с каждым из них будет расторгнут рабочий контракт.

Помимо этого, мы изменили и соотношение количества учеников в классе по отношению к учителям. В Азербайджане оно превышало допустимые нормы, что в конечном итоге влияло и на распределение часов среди педагогов, и на зарплату.

Данное соотношение в 2013-2014 учебном году в регионах равнялось 8/1, в некоторых районах 6/1, а 2016-2017 году - 10/1.

В Баку, в 2015-2016 году соотношение составило 12/1, а в 2016-2017 - 14/1.

К примеру, на одного учителя в России приходится 8 учеников, в США – 14, в Китае — 15, Канаде — 19, Индии — 26.

— Можете поподробнее разъяснить эту статистику?

— Все очень просто. Например, один учитель должен преподавать предмет 20 часов в неделю. Но, на работу на эти 20 часов принимаются 5 учителей, соответственно каждому из них попадает всего 4 часа занятий и в результате каждый из них получает зарплату, разделенную на пятерых – например, по 60 AZN в месяц.

И это только один из примеров существующих проблем, с которыми столкнулось Министерство образования. Данное решение требовало времени. Очень легко сказать – увольте всех плохих учителей, а хороших оставьте. Мы все должны понимать, что государство несет и социальную ответственность за этих людей. Ошибки необходимо исправлять, а если сейчас искать виновных, мы потратим время, которое целесообразнее направить на исправление ситуации.

- Хотелось бы узнать - какие шаги были предприняты по исправлению данной ситуации? К примеру, по какому принципу теперь принимают на работу новых учителей?

— Ежегодно проводится централизованный конкурс по приему на работу учителей в общеобразовательные учреждения Республики. Процедура представляет собой тестовый экзамен, по окончанию которого конкурсант сразу видит свою оценку.

Мы смогли добиться прозрачности в проведении конкурса, что сразу же повлияло на квоту доверия общественности к результатам тестирования. Если в 2013 году желающих принять в нем участие было 15 тысяч человек, то в 2016 году их количество достигло почти 35 тысяч.

В свете этого ажиотажа, мы столкнулись с ещё одной дилеммой - повысился уровень знаний соискателей на должность учителя через централизованный экзамен. То есть, конкурсанты набирают высокие балы, но для их трудоустройства недостаточно количество вакансий, которые мы можем предоставить.

Помимо этого, для повышения квалификации учителей проходят тренинги в Институте образования и Институте профессионального развития работников образования. Также внедрена дополнительная поощрительная система для учителей, работающих в труднодоступных регионах.

— А насколько на сегодняшний день востребована профессия учителя?

— Наверное вы удивитесь, но на протяжении последних нескольких лет действительно повысился интерес к профессии учителя. Одним из факторов стало подписание в 2014 году приказа «Об учреждении целевой стипендии Министерства образования для студентов, принятых на педагогические специальности вузов с высокими баллами».

Стипендия в размере 100 AZN выдается студентам педагогических вузов, которые набрали на приемных экзаменах 500-700 баллов и указали педагогические специальности на первом или втором местах. В 2015 году количество таких студентов составило 697 человек, а в 2016 году – 977 человек (на 40 процентов больше). Еще раз подчеркну, что специальность учителя выбирают именно студенты, которые набрали на вступительных экзаменах высокие баллы.

— С учителями ситуация уже ясна. А что вы скажите касательно новых директоров?

— Безусловно, важной составляющей в жизнедеятельности школы являются не только хорошие учителя, но и директора нового формата - руководители, умеющие стратегически мыслить, обладающие современными знаниями и управленческими навыками в области педагогики и психологии.

Функции менеджера, как управленца школой, ранее никогда не существовало. Поэтому, в трех ведущих вузах страны, Министерство на протяжении трёх лет проводит специальные курсы по повышению квалификации и управленческих навыков будущих директоров школ. Выбираются лучшие, и их, к сожалению, на данный момент не много. Поэтому нам еще предстоит большая работа.

Хочу отметить, что отбор директоров тоже проходит через многоступенчатый экзамен, и мы не станем обеспечивать работой руководителей с архаичным мышлением и действиями.

Сейчас среди новых директоров наблюдается положительная тенденция, а некоторые показывают просто отличные результаты. Также используется практика ротации, когда директор, проработал 2 года в одной школе и продемонстрировав хорошие результаты переводится в более слабую школу.

Но тут у нас еще много вопросов, которые необходимо решить. Одним из основных, является вопрос оценивания работы директора школы, который несет ответственность за 1000 и более учеников, а заработная плата у него при этом невысокая.

— Минобразования, стало более открытым в общении со СМИ. Эта целенаправленная работа?

— Министерство пытается повысить репутацию образования как социального лифта, поэтому одной из главных задач является информированность населения о происходящих в системе изменениях. Мы показываем - какие имеются проблемы и как мы их решаем. Реформа системы образования является задачей не только лишь Министерства и других госорганов, это задача всего общества.

В качестве примеров нашей прозрачности могут служить ежегодный отчет Минобразования, в котором собрана информация по всем изменениям, происходящим в сфере образования, частые брифинги пресс-службы Министерства, медиа-туры, интервью министра и других руководителей ведомства, ответы на запросы прессы, и так далее.

У Министерства есть страницы в социальных сетях Facebook, Twitter, Instraqram, а также имеется свой канал на YouTube.

Более того, в 2015 году был создан канал Tehsil TV.

Большую помощь в выявлении существующих проблем в системе оказывают именно СМИ. Они являются нашими глазами и помощниками в борьбе с коррупцией и улучшении качества образования, они выявляют проблемы, на которые мы незамедлительно реагируем, и, конечно же, именно они доводят до внимания общественности информацию о происходящих реформах и нововведениях.

— Но СМИ вас не только хвалят…

— Конечно, нас и критикуют, но мы готовы прислушиваться к конструктивным претензиям. Реформами не могут быть довольными абсолютно все. Зачастую, в СМИ или в социальных сетях громче всех слышны голоса тех, кто-либо был уволен за профнепригодность, либо был уличен в коррупции, либо уволен за рукоприкладство в отношении ученика, и. т. д. Наша открытость не должна позволять некоторым средствам массовой информации выдавать возникающие проблемы за сенсацию для повышения собственных рейтингов. Есть такой термин «политика постправды». Определяющей чертой этого термина, является то, что недовольные продолжают повторять свои ошибочные тезисы даже после того, как они нашли своё опровержение в СМИ или у независимых экспертов. Манипулирование эмоциями оказывает сильное влияние на людей. Эмоциональность мешает трезвой оценке ситуации. Это печально, но такова информационная среда современного мира.

— Какими положительными результатами своей работы Министерство может гордиться уже сегодня?

— Если говорить о положительных результатах, которых мы добились, то можно начать с дошкольной подготовки, охват которой увеличился до 55%. На 2016-2017 учебный год в 4.410 групп дошкольной подготовки по всей Республике было привлечено 86,970 детей. К 2020 году планируется охват дошкольного образования 90% детей.

Дошкольное образование является важной составляющей всего образовательного процесса. Международные исследования показывают, что инвестиции, вложенные в дошкольное образование, дают больше ВВП, чем инвестиции, вложенные в высшее образование. Дошкольное образование - это самая важная составляющая будущего вашего ребенка. Дети, которые прошли дошкольное образование на 10 и более процентов успешнее своих сверстников. Это результаты исследования Института Образования Азербайджана.

Также одной из важных реформ, которую мы продолжаем лоббировать, является определение специализации в школах. Цель заключается в том, чтобы после 9 класса разделять детей по профилям на гуманитарные и технические классы.

За последние 5 лет качество выпускных экзаменов в 9 и 11 классах увеличилось на 17 процентов.

За 6 лет на международных олимпиадах было завоёвано 111 медалей.

Кроме того, по инициативе Министерства образования с государственными вузами – был учреждён Студенческий кредитный фонд «Маарифчи». Основной миссией фонда является создание равных возможностей в получении высшего образования посредством выдачи долгосрочных льготных кредитов студентам из малообеспеченных семей.

В этом году состоится первый выпуск групп SABAH - проект, в котором удалось собрать лучших студентов, стал жемчужиной азербайджанских вузов. Задача SABAH состоит во внесении в обучение студентов новых стандартов, которые потом превратятся в единый постулат для всех вузов в целом.

Также мы начали участвовать в таких международных рейтинговых исследованиях качества образования как PIRLS, PISA и TIMSS. Мы не боимся оценки нашего образования со стороны, напротив, мы хотим выявить наши слабые места, чтобы знать, к чему стремиться.

На самом деле, проектов очень много, чтобы не занимать много времени, предлагаю с ними ознакомиться в отчете Минобразования за 2016 год.

— Как вы считаете, настанет ли время, когда в нашей стране диплом будет котироваться очень высоко?

— Это очень многогранная тема. Немало родителей в Азербайджане, хотят видеть своих детей по старинке, юристами, прокурорами, банкирами и т. д. По оценкам российских специалистов, в ближайшие 5 лет в России не станет около 40%, существующих на сегодняшний день, профессий. И это не только мало оплачиваемые специальности. По некоторым прогнозам, через 10 лет около 65% детей, которые сейчас учатся в школах в развитых странах, пойдут работать по таким специальностям, которых сейчас в мире еще не существует.

В нашем обществе еще существует восприятие диплома, как некого приданого. Со всей ответственностью могу сказать, что в Азербайджане в течение 5-ти лет любой диплом, как документ потеряет ценность для работодателей. Важнее будут накопленные человеком знания и навыки. Уже некоторые международные компании при приеме на работу отменили такой пункт, как высшее образование. Это раньше накопленные знания, были достаточные для дальнейшей работы, но в современном и постоянно изменяющем мире, необходимо обновлять свои знания ежедневно, т.е. постоянно учиться. И это должно быть нашим стилем жизни.

Мировая практика показывает, что работодателю при приеме, важны только те знания и компетенция, которыми владеет претендент. Поэтому, при выборе будущей профессии для своего ребёнка родители должны более внимательно подходить к этому вопросу и не заставлять свое чадо поступать в вуз только ради того, чтобы, что-то доказать окружающим.

К примеру, в Германии большей популярностью пользуется не окончание вузов, а окончание учебных заведений по определенным профессиям и специализациям. В Азербайджане же, к примеру, окончившие STEP IT академию ребята могут устроиться на работу на зарплату 700-800 AZN, а люди, изучившие профессию парикмахеров в рамках проекта «Современные Азербайджанские специалисты» получают предложения на работу на 600 AZN.

Раз уж вы затронули тему профобразования, то и тут у нас кардинальные реформы. Создано Агентство по Профессиональному Образованию, которое уже начало оптимизировать все профильные учебные предприятия. Но эта тема настолько обширна, что требует отдельной статьи.

— Электронные учебники многие, по праву, считают настоящим прорывом для нашей образовательной системы. Расскажите об этом нововведении.

— С целью более активного участия учащихся в образовательном процессе, а также эффективного использования ими ИКТ, был создан портал электронных учебников www.e-derslik.edu.az. Электронные учебники дополняются интерактивными видеоконтентами Электронными учебниками и методическими пособиями для учителей воспользовались более миллиона раз.

Касаясь темы учебников, хотелось бы подчеркнуть, что Министерство не скрывает и не собирается скрывать недочеты, которые есть в школьных учебниках, а наоборот, старается их исправлять. Для того чтобы снизить число недочетов в учебниках до минимума, на сайте www.trims.edu.az, в рубрику «Общественное обсуждение», загружаются проекты учебников и методических пособий до их публикации, поэтому для нас важно каждое мнение, исправление и предложение экспертов, родителей, педагогов и других представителей общественности. Выбрав проект учебника, с которым вы хотите поближе ознакомиться, вы можете не только прочитать его в онлайн режиме, но и загрузить версию PDF на собственный компьютер. Свои комментарии можно написать в специально отведенной графе или отправив на электронную почту [email protected]

Хотелось бы также отметить проект www.e-test.edu.az, который предназначен для проведения предметных интерактивных соревнований среди учащихся. В базе портала содержатся более 30.000 вопросов по 9 предметам.

На самом деле Минобразования разработало очень много электронных ресурсов, которые облегчают жизнь гражданам, в данный момент их 16. В качестве примеров можно назвать: https://qebul.edu.az/ - портал обращения граждан, transfer.edu.az – портал для упрощения процедуры перевода студентов из одного вуза в другой, mektebeqebul.edu.az – портал для электронной регистрации заявлений по приему детей в первые классы и так далее.

— Касаясь темы нововведений, хотелось бы поговорить о проекте «Məktəblinin dostu» («Друг школьника»). В чём заключается цель данной задумки?

- «Друг школьника» является одним из важнейших проектов Минобразования, который увеличит доверие к школе, и в том числе обеспечит безопасность наших детей. Проект пилотный, и на данный момент осуществляется только в 30-ти школах. Его основная задача - обезопасить детей от несчастных случаев и насилия в школе, выступить в борьбе против вредных привычек.

Кроме того, в рамках проекта «Друг школьника» проводятся различные мероприятия патриотического характера, спортивные соревнования, интеллектуальные игры. Друзья школьников ни в коем случае не дублируют обязанности школьного персонала, они оказывают им дополнительную помощь.

Благодаря программе были выявлены факты насильственных действий над учениками. К примеру, в одной из школ старшеклассники собирали деньги у младших классов. На территории двора одной из школ, были обнаружены выброшенные шприцы от игл – предположительно, наркоманы использовали территорию двора для своих целей. Было оповещено отделение милиции и пока, эти случаи на территории данной школы не повторяются. В школах, в которых осуществляется этот пилотный проект, курение среди учащихся уменьшилось на 80%.

— Подытоживая наш разговор невозможно не упомянуть о родителях учеников. Насколько важна и ценна их роль в образовательном процессе как таковом?

— Исследования во всем мире показывают, что если родитель, как минимум, 30 минут времени уделит учебе своего чада, то это повысит эффективность успеваемости школьника на 15%. А, если родитель будет читать ребенку перед сном книжку хотя бы 15 минут, то это повышает уровень его знаний в будущем на 20%. Ну и, конечно, любовь, ласку и веру в своих детей никто не отменял.

Важно понимать, что мир изменился не только с точки зрения технологии преподавания, но и тех навыков, которые необходимо прививать ребенку. В советское время давалось хорошее образования, но для того периода. Тогда не было интернет ресурсов, и была необходимость запоминать многое в уме. Сейчас мы перешли от абсолютных знаний к применяемым. Сегодня вопрос состоит в том, как наиболее качественно использовать на практике то, что мы знаем. Появились новые критерии осведомленности, которые не были нужны учениками еще 20 лет тому назад. Это и критическое мышление, и креативность, и умение находить и обрабатывать информацию.

Так и слышу недовольные протесты из разряда «не сравнивайте советское образование с нынешним, тогда был золотой век». Но вызовы 21 века уже другие, пора примириться с реальностью. Собранная информация всего человечества со дня его существования до 1960 года, теперь собирается каждые два дня. И теперь требуются новые специалисты, аналитики большой базы данных.

Система образования не может развиваться в рамках компетенции одного Министерства, так как образование является важной составляющей всего общества. Поэтому мы призываем учителей, родителей и специалистов различных областей активно участвовать в этом процессе.