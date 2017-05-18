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Интервью

Зарина Мамедова: «Заниматься сельским хозяйством стало выгодно и интересно» 18.05.2017 11:29

С 17 по 19 мая в Баку пройдут 11-я Азербайджанская Международная Выставка «Сельское Хозяйство» CaspianAgro 2017 и 23-я Азербайджанская Международная Выставка «Пищевая Промышленность» WorldFood Azerbaijan 2017.

За годы работы выставки зарекомендовали себя как надежный фундамент для традиционных встреч специалистов, демонстрации оборудования, товаров и услуг пищевой и сельскохозяйственной отрасли, предоставляющие возможность найти клиентов, укрепить уже существующие отношения с партнерами по бизнесу, выйти на новые рынки сбыта.

Об этом в интервью с менеджером выставки CaspianAgro 2017 Зариной Мамедовой.

Какие достижения Вы могли бы отметить, говоря о развитии проекта CaspianAgro?

- CaspianAgro одна из крупных региональных выставок, которая динамично развивается и год от года демонстрирует рост по количеству занимаемой площади. Сельское хозяйство находится в зоне пристального внимания Руководства Республики. Вот уже несколько лет подряд Президент Азербайджана Ильхам Алиев посещает выставку и знакомится с новинками, которые предлагают производители и дистрибьюторы азербайджанскому рынку. На протяжении многих лет Министерство Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики оказывает неоценимую поддержку CaspianAgro и принимает активное участие в работе выставки. Впервые в этом году выставка CaspianAgro получила поддержку от Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (FAO). Также обе выставки поддерживают Фонд Поощрения Экспорта и Инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальная Конфедерация Организаций Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики (ASK).

Ежегодно CaspianAgro собирает сотни производителей и дистрибьюторов сельскохозяйственной продукции и тысячи посетителей из разных стран. Традиционно она проходит на одной площадке с международной выставкой WorldFood Azerbaijan. Это одна из старейших выставок нашей страны, которая известно далеко за пределами региона. Обе выставки в этом году собрали 331 компанию из 28 стран мира. 70% участников составили иностранные экспоненты, а 30% - локальные. Среди участников 6 национальных групп из Беларуси, Венгрии, Грузии, Китая, Нидерландов, Шри-Ланки. Впервые Страной-Партнером выставки CaspianAgro стало Королевство Нидерландов. Спонсором регистрации выставки является Maschio Gaspardo. Хочу отметить, что сельское хозяйство - это локомотив для других отраслей, она дает огромный стимул для развития химической промышленности, упаковочной индустрии и других важных сфер человеческой деятельности. Поэтому, мы считаем очень важным развивать выставку сельского хозяйства и особенно местный ее сегмент.

- Как широко представлена местная продукция на выставке?

- Положительным фактом выставки является то, что в различных секторах наравне с зарубежными производителями представлен бренд «Made in Azerbaijan». Продукцию под этим брендом представляют  компании из Азербайджана, среди которых есть постоянные участники (Agrosell, Гянджинский Автомобильный Завод, Kaspi Yıldız и многие другие), а также те, кто делают первые шаги в освоении сельхозрынка страны и ищут на выставке зарубежных партнеров для экспорта своей продукции. Среди дебютантов этого года азербайджанские компании Asena Ko, D.Fruits, Binе Agro, Buzovna Shitili, Azdynamics.

Также выставка WorldFood Azerbaijan, по данным организаторов, компании Iteca Caspian, демонстрирует рост местных участников. Так, местный блок экспонентов возглавляют постоянные участники выставки - «Azersun Holding», «Gilan Holding», «Metak», местные экспортеры фруктов и овощей представлены компаниями «Amoris», «Buta Group». Среди дебютантов этого года такие компании как Bal Xurma, представляющие новый продукт на рынок – сушеную хурму с особым способом обработки, Sem-Az (лабораторное оборудование), Enes (упаковка).

- С чем связан такой интерес к сельскому хозяйству?

- Заниматься сельским хозяйством стало выгодно и интересно, и это говорит о трендах. Все это происходит благодаря продуманной политике руководства страны и мерам государственной поддержки. Большую работу проделало министерство сельского хозяйства Азербайджана и продолжает добиваться положительных результатов от реформ и намеченных планов. Сельское хозяйство на третьем месте по прибыли после нефтянки и торговли. Поэтому инвесторы идут в сельское хозяйство, вкладывают в разные направления: производство мяса и молока, тепличных овощей, закладку садов, виноградников. Занялись переработкой, динамично развивается фермерский бизнес. Отсюда и радужная статистика выставки СaspianAgro, так как любая отраслевая выставка является отражением процессов происходящих в этой самой отрасли.

-  Что демонстрирует выставка, как можно разделить выставку по представленной продукции?

-  Выставка представляет овощи и фрукты, мясо, оборудование для птицефабрик, тепличное оборудование и строительство парников под ключ, оборудование для животноводческой отрасли, субстраты, корма для животных и рыб, семена, минеральные удобрения, сельскохозяйственная техника и многое другое. Расширенно представлены: ирригационные системы, сельскохозяйственная техника для хлопководства, которое в последние годы получило большое развитие в Азербайджане. Сектор «Лабораторное оборудование» представляет микроскопы, аппараты, лабораторные приборы и оборудование, для повышения урожайности и регулярного исследования сельскохозяйственных культур: от веса до определения степени зараженности растений вредными веществами, процента содержания влажности и многое другое. Хорошо представлена сельскохозяйственная техника - различные сельхозуборочные, землепашные, посевные машины, комбайны от таких производителей и дистрибьюторов как Гянджинский Автомобильный Завод, «Azertexnika», «Клевер», «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», «Cansa», «John Deer», «ASENA KO», «Amкodor» и другие.

- По нашей информации вот уже несколько лет Вы организуете фермерские туры на выставку?

- Одна из задач, которую мы ставим как организаторы выставки – это повышение осведомленности фермеров о новейших агропромышленных технологиях. Поэтому, традиционно, на каждую выставку CaspianAgro организовываются деловые туры из регионов страны с целью ознакомления предпринимателей Азербайджана с новыми технологиями и обмена опытом, являющийся непременным условием для производства высококачественной продукции. В этом году при содействии ОАО "Агролизинг"  выставку посетят предприниматели и фермеры из 45 районов Азербайджана. Для них мы организовываем специальные автобусы, которые бесплатно доставляют фермеров в Баку Экспо Центр. На выставке они смогут увидеть своими глазами продукцию, которую представляют ведущие местные и зарубежные производители и дистрибьюторы, опробовать ее.

- В апреле Вы собрали участников выставки на бизнес-завтрак. Что послужило целью для проведения такого мероприятия задолго до выставки?

- Действительно, мы в первый раз так собрались - участники выставок и организаторы на нейтральной площадке в непринужденной обстановке. Целью проведения бизнес-завтрака стало желание помочь участникам эффективнее использовать возможности выставок. Для этого мы пригласили независимого эксперта, профессионального коуча из Big City Coaching Company Ксенику Борисову. Мы старались затронуть основные базовые вопросы организации участия компаний на выставке, начиная от тренинга персонала и заканчивая маркетинговой продукцией на стенде. Коуч отметила важность максимального использования всех ресурсов на выставках для налаживания контактов, а также напомнила о бесплатных возможностях, которые мы предлагаем до, во время и после выставок. Мне кажется, что наша первая встреча положила начало хорошей традиции – встречаться так перед выставкой. Кроме того, участники выставок познакомились друг с другом, что немаловажно. Ведь во время выставки они все заняты посетителями, и имеют мало возможности переговорить друг с другом. Мы очень надеемся побеседовать с теми, кто посетил бизнес-завтрак и спросить, что из услышанного им удалось применить на выставке и какие результаты они получили.

- Мы желаем успехов выставкам  WorldFood Azerbaijan 2017 и CaspianAgro 2017!

- Спасибо! В свою очередь хочу поблагодарить 1news за поддержку выставок и пригласить специалистов пищевой и сельскохозяйственных отраслей на их традиционное место встречи – выставки, где их ждут новинки отрасли, новые контакты, старые знакомые и будущие партнеры. 

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