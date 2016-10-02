Актриса Зюмрюд Гасымова, победившая рак: «Мне хотелось перемотать мою жизнь, словно пленку …» - ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az интервью с известной азербайджанской актрисой и телеведущей Зюмрюд Гасымовой, в котором она рассказала свою историю борьбы и победы над смертельной болезнью.

- Что Вы испытали, когда узнали, что больны раком? Задавали ли Вы себе вопросы «за что?», «почему я?».

- Моим первым вопросом был «Что я сделала не так?», а затем было множество вопросов, которые я задавала самой себе, и ответы на те вопросы я тогда не находила, ответы пришли не сразу, а после.

В момент, когда я открывала конверт с результатами анализов, я находилась в больнице одна – рядом не было никого из близких людей, так как никому не говорила о своих подозрениях, не хотела тревожить. Открыв конверт и прочитав «на 95% злокачественная опухоль», я сказала себе «это не я» и повторяла про себя «такого не может случиться со мной». Как мне было тяжело в тот момент, не передать словами. Мне хотелось перемотать мою жизнь, словно пленку на кассете, и оказаться далеко от больницы, но при этом я понимала, что все это происходит в реальной жизни со мной.

В те минуты ситуация казалась мне безвыходной, но я собралась и принялась анализировать, как со мной такое могло случиться и что способствовало возникновению моей болезни. Часто в таких случаях многие из нас находят оправдание, говоря «это судьба!», утешая себя словами «видимо, так должно было случиться». Многие, но только не я…

- И к чему же Вы пришли, размышляя о болезни?

- Стрессовые ситуации, которые не должны были быть в моей жизни, но которые мне пришлось перенести, именно они спровоцировали рак. Но не только они, но и генетический фактор – мать моего отца была больна раком, плюс неправильная диагностика. Все это в целом стало причиной моей болезни.

- Каким сильным должен быть стресс, чтобы он спровоцировал болезнь, да и, зная Вас, мне кажется, что Вы очень сильный человек, которому никакой стресс нипочем…

- Наша жизнь сама по себе большой стресс, а в моей жизни было немало ошибок, которые повлияли на развитие рака. Пережитые жизненные стрессы вылились в болезнь и, как я сказала выше, это еще и генетика, и неправильная диагностика. Но моя болезнь - это в первую и главную очередь результат пережитых стрессов.

- А кто первым из Ваших близких узнал о болезни?

- Первому я сообщила мужу, сказала: «У меня рак. 95% злокачественная опухоль». Он не поверил, сказал: «Не может быть! Это неверный диагноз». Но диагноз был правильным…

- Неужели Вы не замечали предпосылок болезни и обнаружили рак лишь на такой поздней стадии?

- Предпосылки были, но неправильная диагностика привела к тому, что я на них просто не обратила должного внимания. Почувствовав в груди уплотнение, сразу же обратилась в клинику, где мне сказали не волноваться, поставив диагноз мастопатия, заверив, что ничего серьезного. «Пройдет, все будет хорошо», - сказала мне врач, не посоветовав провериться на онкологию. Возможно, в этом случае все было бы иначе, но случилось так, как случилось.

Внутренний голос говорил мне иное – не верить в положительные уверения врача. Уплотнение стало расширяться и перемещаться – я это ощущала физически и, проснувшись однажды, поняла, что у меня что-то очень серьезное, и проверилась на онкологию. Третья стадия болезни – этот диагноз выбил землю из-под моих ног.

- Как известие о Вашей болезни восприняли родные люди и близкие друзья?

- О реакции мужа я сказала выше, маме в тот момент говорить не стала. А самая близкая подруга заявила мне следующее: «Ой, как плохо. Мась, я тороплюсь на день рождения, надеюсь, ты не обидишься, увидимся и поболтаем позже». Для меня эти слова были шоком, такого от самой близкой подруги я просто не ожидала. Таким образом, вслед за стрессом, связанным с диагнозом, последовал другой стресс – тут какой бы ты сильной ни была, никакая сила не спасет от разочарования в человеке.

- Может подруга думала, что Вы справитесь и без ее помощи, ведь она знала Ваш боевой характер…

- Нет, это не так, ей нет оправдания. Я бы протянула в такой момент руку любому человеку, обратившемуся ко мне со столь сложной проблемой, а она дружбе и поддержке предпочла день рождения.

В начале интервью я не сказала, что в тот период своей жизни я временно ушла от мужа и жила как раз у этой подруги, которая, вернувшись с вечеринки, сказала: «Мася, все пройдет». Но выводы о ней я для себя уже сделала, проведя ночь в пустой квартире одна, думая о том, что со мной будет дальше…

- Знаю, что лечение Вы проходили в одной из турецких клиник…

- Так и есть, в этом мне помог мой супруг. Он – государственный служащий и не мог покинуть работу. Никому не говоря о своей болезни, я одна отправилась в незнакомый город, в котором никого не знала, и опять осталась наедине со своей болезнью. Через несколько дней прилетел супруг, поддержавший меня и просидевший рядом в кресл е 10 дней, не отходя ни на шаг.

- Зюмрюд, в те моменты Вы думали о том, как болезнь может сказаться на Вашей карьере, что Ваша история просочится в прессу и т.д.

- Нет, я думала только и только о здоровье, а о болезни я заговорила только через два года, после того, как все было позади. Как я сказала выше, практически никто не знал о том, что я больна, до того момента, пока я сама в прямом эфире программы «Вторая жизнь» не рассказала свою историю борьбы с раковой опухолью.

Меня особо никто и не спрашивал, чтобы я что-то рассказывала. Да, перешептываний было немало, но даже родственники думали, что у меня проблемы с сердцем и лечусь я именно от этого. Дома говорила маме: «Не приглашай никого, я не хочу никого видеть». Знали только мои коллеги по театру «Yug», от них я ничего не скрывала.

- Но тот факт, что Вы – знаменитое лицо, сделал Вас для многих болеющих раком определенным символом того, что болезнь возможно победить.

- Чему я очень рада, как и тому, что мотивирую своим интервью о болезни и публикациями в социальных сетях тех, кто проходит сегодня то, что я прошла когда-то. Мое видео, в котором я танцую, будучи больной раком, просмотрено более 100.000 раз в Instagram и собрало множество комментариев от болеющих раком, они отмечали, что я мотивирую их и заряжаю энергией на борьбу с болезнью. Но были и такие, кто говорил, что не следует рассказывать о своей болезни и лучше держать все в тайне. Я в корне не согласна с этим, так как, борясь с раковой опухолью, я искала в сети истории не мертвых людей, а выживших и победивших болезнь, которые стали мотиваторами для меня.

Но однажды я устала говорить о болезни, так как информации об этом, связанной со мной, везде было очень много. Но понимаю, что нужно об этом говорить, особенно тем людям, которые думают, что диагноз рак – это смерть. Нет, это не так, и я – яркое тому подтверждение.

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Недавно на одном из мероприятий ко мне подошла молодая девушка с просьбой сфотографироваться, обняла меня и сказала в слезах: «Как же я вас люблю». Ее история оказалась схожа с моей. Она сказала, что я была ее мотиватором в борьбе с болезнью, и я счастлива тем, что своим примером помогаю людям.

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Огласка моей болезни в СМИ очень негативно сказалась на моей маме – изначально я ей ничего не говорила, она узнала о моей болезни, когда скрывать было уже невозможно. И многие люди, не зная всей ситуации изнутри, осудили ее, сделав виноватой в том, что мамы не было рядом со мной. «Как ты могла оставить ее одну?» - спрашивали люди маму, не понимая, что это был не ее, а мой выбор.

- Что было самым сложным для Вас в борьбе с болезнью?

- Деньги, которые были необходимы для борьбы с опухолью. Несмотря на то, что сумма была не такая уж большая, для меня – актрисы и телеведущей – она была неподъемной. Без финансовой помощи мужа я бы не справилась. Я никогда не откладывала на «черный день», да и не с чего было откладывать – финансово к подобной ситуации готова не была.

Рада, что в сложный момент у меня была и моральная поддержка. Моя близкая подруга - актриса Севиндж Алишева всячески поддерживала меня, я была у нее и режиссера Фуада Алишева дома всегда желанной гостьей. Я благодарна им за поддержку, как и всему коллективу театра «Yug», Джавидан Абдуллазаде, режиссеру Гюнай Саттар, подруге Вафе, которая ушла с работы и ухаживала за мной в период болезни, Туралу Мустафаеву, Мураду Садыху и всем, всем, всем за теплоту и доброту.

Но были и такие люди, которые, можно сказать, распрощались со мной, считая рак синонимом смерти, смотрели на меня как на бедняжку с жалостью.

- И каково это чувствовать жалость?

- Это ужасно. Я – женщина, которая всегда жила как хотела, полной жизнью, делала все, что хотела, как хотела и когда хотела, ни от кого не завися. И тут столкнулась с жалостью. Но я привыкла к трудностям, и это просто был очередной этап. У меня было довольно трудное детство, я встала на ноги, когда начала зарабатывать на жизнь сама, тогда все переменилось. Но всегда думала о том, что умру молодой.

- Такой жизнерадостный человек, как Вы, думал о смерти в молодом возрасте? Почему?

- Я – творческий человек, который вечно себе что-то воображает и фантазирует. Почему-то моей основной фантазией была смерть в молодости, я видела будто в реале больничную палату и т.д. Фантазии перетекали во сны, где я четко видела пережитую мною ситуацию, но итог ее, как Вы видите, иной. Я жива, сегодня мои фантазии и сны о другом. О смерти я больше не думаю и не воображаю ее – ценю каждый прожитый день, каждое мгновение.

- Слава Богу, все позади, Вы победили болезнь и теперь уверены в завтрашнем дне.

- Знаете, я до сих пор не уверена в нем, так как рак – это такая болезнь, которая может дать о себе знать в любой момент, несмотря на пройденный курс лечения и его положительный результат. Эта болезнь как пороховая бочка, которая в любой момент может «взорваться». Результаты последнего обследования показали, что все хорошо, но что будет завтра, знает только Бог. И мой завтрашний день не зависит от меня, хотя я делаю все, чтобы история не повторилась – радуюсь мелочам и не нервничаю по пустякам. И если раньше, когда мне что-то не нравилось, я терпела и молчала, то сейчас все иначе – не нравится, не терплю.

- Можно сказать, что после пережитого у Вас произошла переоценка жизненных ценностей?

- Естественно. И это в первую и главную очередь коснулось моих отношений с мамой. Сегодня я понимаю, какая у меня замечательная мама, она очень сильный человек, сумевший, получая зарплату в 150 AZN, поставить на ноги четверых детей.

Она долгое время не воспринимала меня как актрису, это было одним из главных разногласий с мамой. Плюс я всегда была более привязана к отцу, который был невероятно строгим человеком. Между мной и мамой всегда была стена, которую разрушила болезнь. Сегодня мамочка гордится мной, а я понимаю, что она самый важный и главный человек в моей жизни, и горжусь ею. Я готова отдать жизнь за маму!

Мама была рядом со мной, когда я переносила восемь процедур химиотерапии, говоря «все будет хорошо, ничего плохого не случится». Один Бог знает, что она переживала в тот момент, видя, как мучается ее ребенок, но не показывала свою боль никому, улыбаясь всем. «Все будет хорошо» - мамы всегда правы.

Она говорила «кричи на меня!», зная, что мне нужно высказать всю накопившуюся внутри боль – и я кричала. Мама сделала для меня все, будучи в период болезни всегда со мной.

- Многие знаменитости не стали бы так открыто говорить о недопонимании с родителями и семьей, как Вы говорите сегодня в интервью…

- Возможно, но когда-то я должна была это сказать, вот сказала в интервью 1news.az.

- А помните момент, когда Вы получили результаты анализов, свидетельствующие о победе над болезнью?

- Такое невозможно забыть. Открыв конверт и прочитав результаты, я сказала себе: «Зюма, ты слишком молода, чтобы умереть. Зюма, ты победила». После недавнего обследования врач сказал мне: «Живи, все хорошо, даже отлично». Но не все отлично, так как я никогда не смогу стать матерью, и на этот шаг я пошла сама, приняв решение не иметь детей.

Я всегда мечтала стать мамой, но никак не удавалось забеременеть, и вот, пройдя все процедуры по лечению раковой опухоли, обнаружила, что жду ребенка. Что делать в тот момент не знала и не понимала, не осознавала, что происходит. Но знала одно – я генетический носитель рака и не хотела бы, чтобы мой ребенок когда-то пережил то же, что пережила я, задаваясь вопросом «за какие грехи мамы мне эта болезнь?».

Это был сложнейший период моей жизни, завершившийся выкидышем. Тогда мной было принято решение, которое в корне изменило мою жизнь – я решилась на операцию и тем самым сама, по собственному решению, отказалась от возможности в будущем стать матерью. Я бы не простила себе, если мой ребенок перенес то же, что и я, не могла и не хотела рисковать жизнью будущих детей, которые говорили бы мне: «Ты же знала…».

- Не сложно быть настолько сильной женщиной, не хочется побыть слабой и взвалить на кого-нибудь ответственность, перестав жить по принципу «я сама»?

- Конечно, порой и мне хочется на ручки и покапризничать, но я же не такая, скорее, уже не такая. Муж часто мне говорит: «Верни ту Зюму, с которой я познакомился 8 лет назад, которая выскакивала из люка автомобиля, несущегося по городу, и пела и танцевала». Да, я была такой, сумасшедшей, но сегодня я уже не такая, какой была когда-то, и никогда не буду той, кем была 8 лет назад.

- Это возраст или пережитая ситуация?

- Возраст – это всего лишь цифры, и я его не чувствую. Сказалось пережитое, от которого мне душевно тяжело, но я рада каждому дню и настроена только и только на хорошее.

Да, я сильная женщина, такая же, как мама – вообще мою маму я бы назвала эталоном сильной женщины. Будучи ребенком, я всегда просила особой любви к себе, особого внимания, и сегодня постоянно говорю ей: «Обнимай меня чаще». Каждый из нас нуждается в любви, ведь жизнь у нас одна, но что бы ни было, я ни о чем не жалею.

- Даже о том, что собственным решением лишили себя возможности стать мамой?

- Я объяснила, почему пошла на этот шаг. Но планирую усыновить двух девочек, хотя и слышала о том, что онкологическим больным не дают детей на усыновление. Но я не больна и у меня все хорошо, я готова делиться любовью и думаю, что смогу стать хорошей мамой.

- Я в этом не сомневаюсь! Мне нравится, что Вы в корне отличаетесь от многих представителей азербайджанского шоу-бизнеса, которые во время интервью ограничиваются шаблонными фразами и играют роли, не показывая своего настоящего «Я»…

- Я такая, какая есть, всегда шла против течения и другой быть не смогу. Когда-то это мешает, когда-то помогает, но другой я не буду никогда и ни при каких обстоятельствах. Мне всегда нужно общение, встречи с друзьями, я должна делиться своей радостью и дарить любовь и ничего не хочу менять. И это касается всех сфер моей жизни и деятельности.

- Вы ожидали, что Ваше возвращение в телевизионный эфир с программой «Gəlin danişag» на ARB TV будет настолько успешным, а передача будет иметь невероятный рейтинг?

- Буду откровенна, не ожидала. Покидая по окончании проекта предыдущий канал, я понимала, что теряют они, а не я. Я ни в коем случае не хвалю себя, но я – хорошая актриса, имеющая профессиональное образование, я ученица Вагифа Ибрагимоглу и телеведущая, способная поддержать в беседе любую тему, так как много читаю и постоянно занимаюсь саморазвитием. Я могу вести любой эфир, вне зависимости от формата, и этим отличаюсь от многих работников ТВ.

Принимая предложение от канала ARB, я понимала, что будет что-то реально интересное и стоящее, так и получилось. Плюс благодаря работе на этом канале, я в скором времени пройду стажировку у профессионалов с российских каналов, что послужит моему еще большему развитию как телеведущей. Если раньше мы звали на «Gəlin danişag» гостей и слышали «у меня нет времени, в следующий раз» и т.д., то сегодня все с радостью приходят на эфир, и даже сами звонят с просьбами пригласить на программу. А это говорит о том, что мы все сделали правильно. Приятны и положительные отзывы зрителей о программе, успех которой – это общая сплоченная работа всей нашей большой команды и всесторонняя поддержка руководства.

- А какая Зюмрюд Гасымова актриса?

- Актриса я без комплексов, на сцене я невероятно свободный человек, я живу на сцене, там для меня нет каких-то ограничений или преград. В жизни же я иная. К примеру, на сцене я могу себе позволить все, а вот в реальной жизни порой задумаюсь о том, стоит ли совершать то или иное действие. Но в театре я таких вопросов себе не задаю. Считаю, что рождена я именно для сцены и она для меня первостепенна. Шекспир был прав, вся наша жизнь – театр, а мы в ней актеры.

- В Азербайджане сейчас кинобум – уверен и у Вас есть предложения о съемках в кино?

- Есть, но сниматься за копейки я не намерена. Да и материала интересного для съемок нет. Мой труд как профессиональной актрисы должен оплачиваться соответственно, пока предложения, всецело отвечающего моим творческим запросам, мне не поступило. Но я знаю, что мой час в кино настанет, и он не за горами. Мечтаю сниматься за рубежом.

- А еще о чем мечтаете, к чему стремитесь?

- Я благодарна Богу за сегодняшний день – я жива и здорова, рядом муж и мама, есть любимая работа. Но всегда ставлю новые цели для достижения – хочу похудеть (это самое легко осуществимое из моих желаний), написать книгу о жизни и борьбе с болезнью, помогать людям, борющимся с раком, и в целом оказывать помощь и поддержку нуждающимся. Но на все это нужны время, настрой и энергия.

- Кто или что является источником этой неиссякаемой энергии?

- Я сама! (улыбается)

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Фото, видео: Instagram by @zumrudqasimova