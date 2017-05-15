Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов» - ФОТО – ВИДЕО

В прошлом году «Жара-2016» наделала много шума — в самом лучшем смысле: столь масштабного проекта с участием такого количества звезд российского шоу-бизнеса Баку ещё не видел.

Все российские СМИ и социальные сети пестрили фотографиями из столицы Азербайджана. Совместный проект трёх ярких личностей — певца и музыканта Эмина Агаларова, основателя «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергея Кожевникова и заслуженного артиста России Григория Лепса посмотрели 150 000 000 телезрителей «Первого» российского канала и 3 000 000 зрителей главного национального телеканала Азербайджана — AzTv.

Кроме того, «Жара» получила премию телеканала Russian Musicbox как лучший фестиваль года. И сегодня многие говорят, что бакинское лето без «Жары» представить уже невозможно… Да и не нужно!

Эмин держит свое слово — с каждым годом «Жара» становится всё более мощной, яркой, обжигающей! В этом году фестиваль расцветят новые звездные имена — наряду с такими мэтрами российской эстрады, как Алла Пугачева, София Ротару и Валерий Меладзе, выступят признанные лидеры российского шоу-бизнеса Кристина Орбакайте, Дима Билан, Вера Брежнева, Максим Галкин, «ВИА Гра», а общее число приглашенных исполнителей переваливает за 70. Фестивальных дней тоже стало больше — теперь их 4. Так что, все мы с нетерпением ждём заветной даты: 27 июля на одном из самых модных курортов каспийского побережья - Sea Breeze Resort - стартует «Жара-2017»!

А в преддверии этого знаменательного события — чтобы немного скрасить всеобщее ожидание — мы побеседовали с тем, кому Азербайджан обязан своей новой достопримечательностью — с Эмином Агаларовым.

— Эмин, до старта главного события лета — «Жары-2017» — осталось совсем немного… «Жара-2016» вошла в историю своим масштабом, качеством, уникальностью… Интересно, когда вы сегодня оглядываетесь назад, вспоминая прошлый год, лето, Нардаран, какие эмоции испытываете, что вспоминается в первую очередь, что вас радует…

— Я и предположить не мог, что спонтанно пришедшая в голову идея: «А неплохо бы пригласить сюда несколько исполнителей и провести тут мини-фестиваль», - которой я поделился с Гришей Лепсом и Сергеем Кожевником два года назад, превратится в такое масштабное событие на всей территории бывшего СНГ.

Признаюсь, масштаб «Жары» поражает даже меня самого — я до сих пор не могу понять, что все «это» поместилось в Нардаране, в See Breze Resort и с таким успехом прошло на телевидении.

«Жара-2016» оставила такой след, что после завершения фестиваля мои коллеги беспрерывно интересовались у меня новой «Жарой» — с целью спланировать свой концертный график так, чтобы на следующий фестиваль быть свободными… Все хотят в Баку на «Жару» — и это очень приятно! Сегодня уже очевидно, что мы создали такой бренд, который, как локомотив, тянет за собой и другие проекты.

Мы запустили музыкальный телеканал «ЖАРА», который вещает на территории России, в нашем торгово-развлекательном комплексе VEGAS Крокус Сити два раза в месяц проходят шоу с артистами – «ЖАРА в ВЕГАСЕ». «ЖАРА» – уже не просто фестиваль, а большая музыкальная платформа. И если и в этом году все пройдет, как и в прошлом, то я планирую увеличить фестиваль еще на один день и видоизменить формат на конкурсный, но это будет не соревнование в классическом смысле, не конкурс молодых исполнителей, а нечто совсем другое. Между собой будут соревноваться уже состоявшиеся артисты, но пока не буду раскрывать всех секретов…

— Помнится, в прошлом году в нашей беседе сразу после «Жары» вы сказали, что в этом году планируете расширить географию фестиваля, привлечь специалистов и музыкантов из Европы и США…

— Я не отказался от этой идеи и уже в этом году в качестве почетных гостей пригласил на «Жару-2017» специалистов и гуру зарубежного шоу-бизнеса; очень надеюсь, что они приедут и увидят наш фестиваль — как зрители. Но мы так быстро набираем обороты на постсоветском пространстве, что я не хочу пока примешивать к этому иностранную тему. Встанем крепко на ноги, а после будем развиваться и в этом направлении… Начнем с Европы и двинемся в направлении США.

— Новость о том, что в рамках фестиваля «Жара» состоится творческий вечер великой Аллы Пугачевой, «взорвала» отечественные СМИ и несказанно обрадовала поклонников этой удивительной артистки. И еще: увидеть у нас на «Жаре» музу другого фестиваля — «Новой волны» — это большое событие и победа нашего оргкомитета…

— Если бы два года назад кто-то сказал мне, что в Нардаране, в Sea Breeze Resort состоится творческий вечер Аллы Пугачевой, я бы посмеялся этому как хорошей шутке… Ни для кого не секрет, что Алла Борисовна — удивительная женщина, и я знал, что единственный способ договориться с ней, получить от неё «добро» — это очень сильно заинтересовать ее. Я напросился к ней в гости, и мы вместе с Аллой Борисовной и Максимом Галкином пообедали. Тогда же я пообещал Алле Борисовне, что её творческий вечер на «Жаре» станет одним из самых ярких в её жизни, что всё пройдет на самом высоком уровне, что она будет довольна… Теперь осталось только сдержать обещание, а с этим у меня проблем не бывает…

— Но вы решили пойти дальше и через некоторое время поделились новостью, что в рамках фестиваля «Жара» состоится юбилейный вечер другой культовой фигуры российского шоу-бизнеса — Софии Ротару…

— Да, в рамках фестиваля у нас запланирован и юбилейный вечер Софьи Михайловны. Уверен, что у нас всё получится, и Софья Михайловна тоже будет на «Жаре» — наши переговоры вошли в завершающую стадию. Сейчас мы обсуждаем детали… Всё непросто — речь идет о круглой дате и большом коллективе, а самое главное — о серьезной работе над музыкальной составляющей… Но уверен, что у нас все получится…

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— Эмин, признаюсь, каждую новость о «Жаре» встречают с большим интересом — состав и звездные имена впечатляют, в Баку съедутся все топовые артисты. Но есть еще одна культовая фигура, которую бакинцы были бы рады видеть на этом грандиозном празднике — речь идет о Земфире…

— Мы планировали в этом году пригласить её на «Жару», вели переговоры, однако у нас «не срослись» даты. Но будьте cпокойны — приезд «девочки-скандала» остаётся в наших планах. У нас очень много идей, чтобы сделать «Жару» максимально уникальной.

Что касается фестиваля этого года, то он будет проходить уже четыре дня - с 27-го по 30 июля.

Уже сегодня точно могу сказать, что в первый день — день открытия фестиваля — все исполнят свои главные хиты… Это будет ярчайший вечер — пропустить его нельзя ни в коем случае!

На второй день мы запланировали юбилейный вечер Софии Ротару, где и молодые, и уже состоявшиеся артисты исполнят песни из репертуара Софьи Михайловны; намечаются и дуэты с именинницей, и сольное выступление самой виновницы торжества.

На третий день состоится аналогичный вечер Аллы Пугачевой— и тут будет молодежь, дуэты и сольное выступление примадонны российского шоу-бизнеса.

А к последнему дню фестиваля мы приурочили юбилейный вечер Григория Лепса — моему замечательному другу и не менее замечательному артисту в этом году исполняется 55.

Вот такая ожидается «Большая тройка» больших артистов, чьи песни украсят «Жару» в этом году…

В целом на «Жару» в Баку прилетят более 500 артистов — певцы, их музыканты, танцоры и сопровождающие. Ещё прибудут около 100 человек техперсонала, которые будут отвечать за звук и съемку, примерно ещё столько же моих работников, представители прессы, наши партнеры... На каждый день запланировано порядка 35-40 номеров — сольных и дуэтных. За четыре дня мы увидим полтораста уникальных выходов, подготовленных специально для «Жары» - прозвучат любимые песни, исполненные по-новому, новые аранжировки, дуэты и разные коллаборации. В этом году будет создана фан-зона, вмещающая около 5000 зрителей. Также предусмотрено более 2000 тысяч сидячих мест, не включая VIP-столы.

— Эмин, очень много труда и души вы вложили в этот проект, видно, что вы от всего сердца хотите устроить настоящий праздник на берегу Каспия — праздник невиданного масштаба…

— Я действительно жду огромного праздника, праздника в моем родном Баку, на моем любимом побережье в Нардаране… Я хочу видеть радость в глазах своих земляков, которую увидел в прошлом году, их удивление и счастье. Я сам, будучи артистом, не перестаю удивляться, как музыка способна менять настроение и делать нас счастливыми. Я сам в прошлом году на фестивале, сидя в зрительном зале, был охвачен волной абсолютного праздника. И мне хочется, чтобы праздник не заканчивался, а продолжался, ведь этот восторг ни с чем нельзя сравнить…

Сеймур Закаряев