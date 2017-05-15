Друзья, наставники и герои школьников: о том, как проект «Məktəblinin dostu» набирает популярность – ФОТО

Как мы уже сообщали, в Азербайджане с начала учебного года по инициативе Министерства образования и службы «ASAN xidmət» был запущен пилотный проект «Məktəblinin dostu» (Друг школьника).

«Друзья школьников», которые на данный момент появились пока в 30 учебных заведениях, призваны в первую очередь стать доверительным лицом и наставником учащихся, учитывая, что в жизни каждого ребенка школьный период совпадает с процессом его личностного становления и бывает насыщен разного рода психологическими травмами.

Также в их обязанности входит пресечение драк, мотивирование отказа от вредных привычек среди детей, если таковые имеются, и урегулирование множества других обстоятельств, способных разрушить здоровую среду обучения.

В ходе реализации проекта огромное число людей изъявило желание к нему подключиться и подало заявки, однако предпочтение при выборе отдавалось кандидатам, имеющим педагогическое образование и владеющим иностранными языками. Таким образом, были отобраны 112 человек, которые прошли соответствующую подготовку и с декабря приступили к своим обязанностям.

Мы решили пообщаться с людьми, имеющими непосредственное отношение к данному проекту. После услышанных историй в нашем подсознании сложился определенный портрет «друзей школьников», которые встали на этот нелегкий путь, посвятив себя заботе о детях, и главными его «штрихами» стали бдительность и героизм. Первое – потому что необходимо все время быть начеку, дабы своевременно отреагировать на любые негативные события, ликвидировав их в зародыше, а второе – потому что в некоторых ситуациях для оказания помощи требуется достаточная смелость.

Детям нужны герои: как «друзья школьников» справляются с возникшими проблемами

«За 5 месяцев функционирования проекта наши сотрудники успели уберечь ребят от множества различных опасностей, - говорит руководитель проекта Рустам Агаев. – К примеру, в одной из школ был зафиксирован случай, когда посторонний хотел «украсть» ученицу, однако благодаря «Məktəblinin dostu» данный инцидент удалось предотвратить, связавшись с полицией.

Также однажды был положен конец вымогательству, который имел место со стороны третьих лиц в отношении учеников – обратившись в правоохранительные органы, «друзья школьников» способствовали задержанию вымогателей. А еще был случай, когда в школе началось задымление. Наши сотрудники заметили дым, предприняли необходимые меры и вызвали соответствующие службы, в результате чего пожара смогли избежать. И это только малая часть примеров, которые можно привести», - говорит Р.Агаев.

Однако наиболее масштабным достижением «Məktəblinin dostu» можно назвать недавно произошедший случай, когда сотрудница проекта, работающая в школе №117, Роза Абдуллаева спасла одной девочке жизнь.

«После того как по школе распространилась информация о пропаже ученицы, мы с коллегами начали активные поиски. И вдруг, заглядывая во все уголки, я случайно заметила на лестнице, ведущей в подвал, руку. Оказалось, там без сознания лежала пропавшая девочка. Быстро спустившись вниз и связавшись со своими коллегами, чтобы они вызвали скорую помощь, я попыталась нащупать у девочки пульс, но он практически не ощущался. И тогда я немедля начала делать массаж сердца, после чего пострадавшая, наконец, очнулась», - говорит Роза.

К тому времени подоспели и врачи скорой помощи, которые провели последующие необходимые процедуры. Дождавшись, когда школьница отойдет от шокового состояния, «Məktəblinin dostu» провели с ней беседу и выяснили, что эта ситуация произошла на почве конфликта с одноклассницей. Девочка вспомнила, как сильно понервничала после ссоры и, спускаясь по лестнице, потеряла сознание.

Вскоре приехали родители, которых уведомили о случившемся, и выразили благодарность за оказание своевременной помощи и спасение жизни их дочери. После такой ситуации еще больше убеждаешься в нужности и важности данного проекта, понимаешь, что его сотрудники действительно выкладываются по максимуму.

Как стать «Məktəblinin dostu» и завоевать доверие детей

Затем мы пообщались с «другом школьников» Ламией Эйнуллаевой. Как призналась девушка, к выбору данной профессии ее подтолкнула любовь к детям.

«Когда я узнала о зарождении проекта, сразу же заполнила онлайн-заявление. Меня пригласили на экзамен по психологии, логике и выявлению общеобразовательного уровня, после чего состоялось собеседование. Затем для отобранных лиц были проведены тренинги со стороны Министерства образования, МЧС и Министерства здравоохранения – мы прошли курсы по школьному праву и детской психологии, обучились тому, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь до прибытия врачей и многому другому. Это были очень познавательные тренинги, и в скором времени мы ожидаем второго цикла подготовки, в ходе которого приобретем новые знания и навыки», - говорит Ламия.

По словам другого «друга школьников» Али Бабаева, когда они только приступили к деятельности, дети относились к ним с недоверием, поглядывали с опаской и, в основном, сторонились. С целью разрядить обстановку «Məktəblinin dostu» решили проводить конкурс среди младших классов, прикрепляя на доску рядом со своим кабинетом каждый день по одному логическому вопросу. Все желающие поучаствовать в конкурсе могли написать свой ответ на бумажке и опустить в специальную коробочку, в результате чего в конце учебного дня дети, ответившие правильно, получали символические подарки.

Действительно, эта методика имела свои плоды – дети стали проявлять повышенный интерес к новым обитателям школы, чаще появляться около их кабинета и контакт постепенно установился. Сейчас, как мы могли видеть своими глазами, они даже без особого повода прибегают к «друзьям школьников» во время перемен, чтобы просто обняться.

«Также мы активно боремся с вредными привычками среди подростков и в связи с этим проводим необходимые работы не только с самими учениками, но и с родителями. К примеру, недавно мы заметили, что многие родители курят, когда ждут своих детей после занятий, и попросили их воздержаться от этого на территории школьного двора, чтобы не подавать подросткам дурной пример», - рассказывает Али.

Помимо всего прочего, «друзья школьников» отметили, что пока некоторые из них дежурят на этажах, другие сидят в кабинете и следят за порядком посредством мониторов. Так, несколько раз были выявлены случаи рукоприкладства со стороны педагогов в адрес детей – после вмешательства «Məktəblinin dostu» и выяснения обстоятельств им был вынесен строгий выговор.

Наряду с этим, для того чтобы насытить досуг учащихся полезными занятиями, в рамках проекта периодически организуются различные конкурсы, соревнования, турниры, флешмобы, мероприятия по повышению патриотического духа. Благодаря таким мероприятиям устанавливается тесная связь между школами, подключенными к проекту, их педагогами, учащимися и родителями.

По словам директора школы №189-190 Джейран Гулиевой, она наслышана о том, что многие учителя из других учебных заведений отнеслись к «друзьям школьников» с подозрением, решив, что те будут контролировать их работу.

«Для педагогов, которым есть что скрывать, и которые не соблюдают этические нормы, конечно, проект «Məktəblinin dostu» будет как кость в горле. А уверенные в себе учителя, напротив, очень приветливо их встречают, обращаются за помощью и советом, когда бывает необходимо.

Говорю от имени своей школы – наш коллектив только рад, что нам посчастливилось попасть в список учебных заведений, подключившихся к данному проекту. И, несмотря на то, что сейчас он является пилотным, я уверена, что в будущем к нему обязательно присоединятся все остальные школы», - резюмирует директор.

Профессиональная психологическая помощь детям

И напоследок мы узнали, что в рамках проекта «Məktəblinin dostu» функционирует также психологический центр. Если «друзья школьников» в процессе наблюдения за учениками выявляют в них определенные проблемы, они связываются с их родителями, информируют о существовании такой службы, которая совершенно бесплатно проводит с детьми психологические беседы, и после того, как родитель дает согласие, отправляют ребенка сюда.

Отметим, что в центре работают три психолога, получившие специальное образование в МГУ. Их деятельность состоит из трех основных направлений – проведение психологической диагностики, проведение психологического консультирования и просвещение родителей на тему того, как правильно обращаться с детьми в той или иной ситуации, а также непосредственно оказание помощи в решении проблем.

По словам Гюльгяз Гюльахмедовой, которая занимается учащимися начальных классов, основной проблемой, возникающей у детей на данном этапе, является проблема школьной дезадаптации. Как известно, первый класс сопровождается сменой социальной роли, когда из дошкольного периода, где ведущей является игровая деятельность, они приходят к ситуации, в которой основной становится учебная деятельность. При этом, конечно, возникают трудности, и ребенок может проявлять агрессивность, тревожность, замкнутость, страх. Именно с таким спектром проблем чаще всего и обращаются учащиеся с первого по четвертый класс.

«Я работаю с учениками средних классов, - продолжает второй психолог Мехрибан Вердиева. – Это такой шаткий период, когда они уже не дети, но еще и не взрослые, вследствие чего могут проявиться проблемы эмоционального плана. Также бывают внутрисемейные конфликты, в результате чего ученик жалуется на непонимание со стороны родителей. Поэтому мы очень часто проводим для них семинары, объясняем, как наладить взаимоотношения со своим ребенком и стать для него лучшим другом.

Кстати говоря, у нас уже зафиксировано более 180 обращений. Мы работаем как на территории психологического центра, так и посещаем школы, если у родителей в силу занятости нет возможности приводить сюда своих детей».

И третьим сотрудником данного центра является Айдан Азимзаде, которая занимается проблемами старших классов. По ее словам, это, в основном, нарушение межличностных отношений со сверстниками и, конечно, депрессивное состояние, возникшее на фоне безответной влюбленности.

Отметим, что в течение последнего месяца психологи также помогают подросткам определиться с примерным направлением, в котором им следует планировать построение будущей карьеры, учитывая личные интересы, способности и потребности общества. В связи с этим они подготовили опросники, и уже в трех школах из тридцати провели тренинги и семинары на данную тему. Наряду с этим в центре проводятся групповые занятия по снижению агрессивности и арт-терапии, которые помогают расслабиться и снять напряжение.

Более подробную информацию о проекте «Məktəblinin dostu» можно получить на официальной странице в Фейсбук.

Лейла Мамедова

Фото: Лала Гулиева

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