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Интервью

Деннис Саммут: Макрон сохранит сбалансированность в вопросе карабахского урегулирования 10.05.2017 16:07

Новый президент Франции Эммануэль Макрон продолжит политику своих предшественников и сохранит сбалансированный подход в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Такого мнения придерживается европейский аналитик Деннис Саммут, возглавляющий аналитический центр LINKS в Лондоне.

«Несмотря на заявления отдельных политиков, особенно в период выборов, политика Франции в отношении нагорно-карабахского конфликта очень сбалансирована. Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ прикладывает все возможные усилия для урегулирования конфликта мирным путем», - сказал Саммут в интервью 1news.az.

«Уверен, что такая политическая линия будет продолжена и при президенте Макроне», - добавил он.

Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции 7 мая, набрав около 66% голосов и опередив свою соперницу – Марин Ле Пен, которая заручилась поддержкой только 34% избирателей.

В отличие от своей соперницы, которая придерживается крайне правых взглядов, Макрон известен своим стремлением к балансу. Движение «Вперед!», которое он создал и возглавляет с апреля 2016 года, Макрон окрестил «ни левым, ни правым». Именно поэтому европейские аналитики в большинстве считают, что внешняя политика Макрона будет крайне осторожной.

Что касается двусторонних отношений, то Деннис Саммут видит хороший базис для позитивного развития азербайджано-французских связей в течение пяти лет правления Эммануэля Макрона. Более того, процесс сближения Парижа с Баку еще более выиграет в случае успеха переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и Евросоюзом.

«Макрон победил за счет выдвижения идеи поддержки Европейского Союза, - сказал Саммут. - Потому хорошие отношения между Азербайджаном и Евросоюзом могут быть важным предусловием для хороших отношений между Францией и Азербайджаном».

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Несмотря на победу в президентских выборах, Макрону необходима поддержка парламента, чтобы иметь возможность проводить в жизнь свои инициативы. На предстоящих в июне парламентских выборах во Франции его ожидает сильная оппозиция в  лице «Национального фронта» Марин Ле Пен, который уже объявил о серьезной подготовке к борьбе.

Сама Марин Ле Пен придерживается во внешней политике таких же крайних взглядов, как и во внутренних делах. Не так давно в рамках предвыборной борьбы Ле Пен заявила, что считает лучшим вариантом решения нагорно-карабахского конфликта «присоединение Нагорного Карабаха к Армении».

Елена Остапенко 

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