Посол Нассар Ибрагим Мохаммед аль-Набашнех: «Уверен, что IV Игры исламской солидарности пройдут на высоком уровне»

В ближайшие дни Азербайджан примет еще одно международное спортивное мероприятие — 12 мая возьмут старт IV Игры исламской солидарности.

В своем интервью посол Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Нассар Ибрагим Мохаммед аль-Набашнех подчеркнул значение IV Игр исламской солидарности, рассказал об участии своей страны в этих соревнованиях, отношениях между двумя государствами, затронул и другие вопросы.

— Господин посол, что вы можете сказать об уровне подготовки Азербайджана к Играм исламской солидарности?

— Прежде всего, мы выражаем благодарность руководству Азербайджана за проведение Исламских игр и высоко оцениваем объявление Президентом Ильхамом Алиевом 2017 года в Азербайджане Годом исламской солидарности. Естественно, в рамках Года исламской солидарности по инициативе Азербайджана проведен ряд крупных дел, одними из которых являются и Игры исламской солидарности.

Уверены, что Азербайджан хорошо подготовился к Играм, и они пройдут на высоком уровне. Необходимо отметить, что у Азербайджана имеется большой опыт в проведении важных международных мероприятий. Мы стали свидетелями бесподобного проведения первых Европейских игр. Подобного рода мероприятия повышают имидж Азербайджана на международной арене.

— Как Иордания будет представлена на IV Играх исламской солидарности?

— Иордания заинтересована в проведении этих Игр и будет представлена большой делегацией. Среди руководителей делегации будет одна из принцесс из семьи Хашимитов, исполнительный директор Олимпийского комитета Иордании. В церемонии официального открытия Игр примут участие председатель палаты представителей парламента Атиф Тарауна и ряд депутатов.

В состав иорданской спортивной делегации вошли более 110 человек, которые представляют различные виды спорта. Вне зависимости от результатов, мы примем самое активное участие в Играх. Главное заключается в том, что мы будем вместе с нашими азербайджанскими братьями.

— Как вы оцениваете шансы ваших спортсменов?

— Прогнозы в спорте часто не сбываются, но надеюсь, что наши спортсмены завоюют много медалей. На последнем Чемпионате мира таэквондист из Иордании завоевал золотую медаль, с наградами вернулись и другие спортсмены. Ждем хороших результатов, и в то же время желаем успеха команде Азербайджана.

— Как вы оцениваете объявление в Азербайджане Года исламской солидарности, как это служит укреплению связей со странами исламского мира?

— Обычно связи между странами определяет политика. Но в то же время политика становится причиной разногласий. Если мы хотим добиться единства, солидарности между исламскими странами, то обязаны исходить из интересов наших народов. Общение, связи между людьми — это факторы, сближающие народы. Здесь важно подчеркнуть значение Исламских игр. Участие многих стран и спортсменов — это одно из средств, обеспечивающих сближение исламских народов, государств. И это невзирая на то, что между ними могут быть политические разногласия.

— Ожидается ли приезд в Азербайджан туристов из Иордании?

— Конечно, все зависит от желания каждого человека. В Иордании есть большой интерес к Азербайджану. Возможно, что мы увидим много туристов из нашей страны.

— В Азербайджане в последнее время основное внимание уделяется развитию туристического сектора. Как вы оцениваете связи между нашими странами в данной сфере и что нужно предпринять для их развития?

— Мне доставляет радость наблюдать, как Азербайджан постепенно превращается в развитое туристическое государство. Туризм может стать отраслью, приносящей большие доходы. У вашей страны большие возможности. До сегодняшнего дня предприняты решительные шаги, и уже видны итоги, которые мы высоко оцениваем.

Недавно я был в Иордании, видел, какой большой интерес имеется к Азербайджану с туристической точки зрения. Хотел бы заострить внимание на двух очень важных моментах, которые способствовали бы продвижению вперед в этой сфере: первое — преодоление визового барьера для граждан Иордании, второе — открытие прямого воздушного сообщения между Баку и Амманом.

Мы сейчас работаем над этими двумя вопросами, и когда они будут решены, тысячи туристов, граждан Иордании, приедут в Азербайджан.

— Проводятся ли обсуждения по этим вопросам, и на какой стадии они находятся?

— Мы постоянно обсуждаем эти вопросы и выясняем позиции сторон. То есть понимаем друг друга. Надеюсь, что в ближайшее время увидим результаты обсуждений.

— Ведутся ли переговоры с АЗАЛ об открытии прямых рейсов?

— Этот вопрос мы подняли перед АЗАЛ. На днях я беседовал с руководством иорданской авиакомпании, и они обещали всерьез заняться этим вопросом. В настоящее время имеется прямое авиасообщение между Иорданией и Грузией. Между этими странами нет визовых проблем, и наблюдается большая активность в поездках в Грузию. Надеемся на открытие рейса между Азербайджаном и Иорданией в ближайшее время.

Мы хорошо понимаем наших азербайджанских партнеров. Этот вопрос уже находит решение.

— Какие новшества есть в экономическом сотрудничестве?

— В этой сфере есть большой потенциал, который еще предстоит реализовать. На прошлый месяц было запланировано проведение в Аммане очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии, в рамках которого должен был состояться и бизнес-форум. Но в это время прошла конференция Лиги арабских государств, и данное мероприятие пришлось отложить. Мы надеемся провести его во второй половине этого года.

— Какие вопросы находятся в повестке планируемого заседания?

— Сегодня между двумя странами подписано свыше 30 соглашений и протоколов. Необходимо признать, что после их подписания прошло немало времени, в силу чего существует необходимость в пересмотре этих документов. Во-вторых, следует обсудить вопросы устранения препятствий на пути развития торгово-экономических связей. В-третьих, в рамках заседания состоится бизнес-форум с участием инвесторов, предпринимателей с обеих сторон, состоится обсуждение перспектив развития экономических отношений между двумя странами. Иными словами, заседание преследует цель создания новых совместных форматов для развития сотрудничества между государствами. Уверен, что работа комиссии внесет вклад в решение многих вопросов.

— Как вы расцениваете выход на рынки Иордании бренда Made in Azerbaijan, какую продукцию может поставить Иордания в Азербайджан?

— Да, это очень важно. Иордания преодолела большой путь в производстве промышленной продукции, у страны есть соглашения о свободной торговле с США и странами Европейского Союза, согласно которым производимая в Иордании продукция отправляется в США и страны ЕС. В самой Иордании существует несколько промышленных районов, один из них — Кюй Айзи.

Азербайджан тоже может воспользоваться этими возможностями. Иордания — ненефтяная страна, и мы возлагаем большие надежды на свою промышленность, сельское хозяйство, производство. В этих сферах у нас большой опыт, и мы готовы поделиться с Азербайджаном. Необходимо оживить торговые связи между двумя странами.

Что касается второй части вашего вопроса, то да, в Азербайджане производится продукция, на которую есть большой спрос в Иордании.

— Например, какая?

— Ваша страна вступает в новый этап развития. В Азербайджане производится качественная сельскохозяйственная продукция — соки, джемы, варенья. Существуют большие возможности в сфере животноводства. Можно отметить и другие перспективные сферы, и в скором времени, иншаллах, мы увидим достижения и здесь.

Парвана Султанова