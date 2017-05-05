Вафа Тахмазова о том, как поступить в ведущие университеты мира с помощью Carfax Education – ФОТО – ВИДЕО

Еще пару десятков лет назад получение образования за границей представлялось несбыточной мечтой.

Сегодня многие родители всерьез задумываются о том, чтобы дать своим детям возможность учиться за рубежом. Спрос, как известно, рождает предложение. На рынке появилось множество фирм, компаний и агентств, предлагающих свои услуги в роли посредников и доверенных лиц клиентов.

Огромное количество информации, буквально «обрушивается» на вас из Интернета. Красивые, яркие фотографии и пышные рекламные тексты щедро нахваливают преимущества обучения в том или ином образовательном учреждении, но всегда ли это соответствует действительности? Как выбрать подходящую вам школу или ВУЗ с качественным обучением? Какие сложности подстерегают вас и ваших детей на этом пути?

Насколько стоит доверять фирмам-посредникам? За ответами на эти и многие другие вопросы мы обратились к управляющему директору компании Carfax Education Baku Вафе Тахмазовой.

- Начнем с самого волнующего вопроса. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще всего сталкиваются родители, желающие обеспечить своим детям получение образования в зарубежных странах?

- К сожалению, очень часто родители не осознают все тонкости процесса поступления в зарубежные образовательные учреждения. Начнем со школ, так как это начальный этап обучения за границей, и больше всего ошибок родители совершают именно при поступлении в школы.

- Какие именно ошибки?

- Самая главная – нет привычки планировать все заранее. Азербайджанские родители не привыкли жить в таком режиме, им сложно представить, что для того, чтобы ребенка приняли в школу недостаточно просто обратиться в школу.

Помимо официальной регистрации в процессе поступления очень важны даты, там есть строгие «дедлайны», которые надо соблюдать. И это не год, даже не два. Планировать надо, как минимум, за пять лет до желаемой даты поступления. Чтобы отправить своего ребенка учиться за границу, успеть его подготовить, нужно проконсультироваться со специалистами, узнать, какой-то примерный путь, по которому им нужно идти…

- Вы имеете в виду поступление в первый класс?

- Ориентируясь на свой опыт, скажу – очень редко когда ребенок из Азербайджана бывает готов к поступлению в первый класс. И дело совсем не в детях, дело в родителях, ближайших родственниках, бабушках, дедушках, которые всеми силами отговаривают от этого шага. Это наш менталитет – психологически трудно отрывать от себя маленького ребенка.

- А как это для самого ребенка? С психологической точки зрения? Оказаться в чужой стране, да еще без близких родственников, все-таки, думаю, сложно…

- Конечно, поначалу всегда сложно. Очень многое зависит от самого ребенка и того, насколько адекватно ведут себя родители в сложившейся стрессовой ситуации, как реагируют на какие-то детские эмоциональные всплески. А так, представьте себе – мало того, что чужой язык, так еще и академический. Они учат задания по книгам, выполняют множество заданий, какие-то самостоятельные проекты. И все это в одночасье сваливается на ребенка…

- С другой стороны дети быстрее адаптируются.

- Да. Вот поэтому мы советуем: Чем раньше вы отправляете ребенка, тем быстрее он проходит адаптационный период. Во-первых, он оказывается в кругу детей, а дети очень быстро находят общий язык. Чем старше ребенок, тем сложнее ему приходится.

Если родители планируют отправить своего ребенка, но боятся отправлять раньше, оптимальный возраст – 13 лет. Потому что после уже возникают проблемы с адаптацией, с налаживанием контактов со сверстниками, детям приходится преодолевать больше преград. В 15-16 лет подростку очень сложно влиться в этот социум и найти себе близких друзей. Вот этого иногда наши родители не понимают. Потому что, прежде всего они думают о себе, о том, чтобы им самим было спокойно. А надо думать о ребенке, о его будущем.

Что касается сложностей, с которыми сталкиваются дети, все это преодолимо, если пользоваться всей поддержкой школы, а она в первый и второй семестр просто огромная.

- Какая именно поддержка?

- В школах-пансионах есть специальные дополнительные классы для детей из других стран. На этих занятиях дети задают вопросы о том, чего не поняли на основных уроках.

И тут опять скажу о роли родителей: Очень важно, чтобы они донесли до ребенка, что при возникновении каких-либо сложностей обязательно нужно идти на контакт, поговорить с учителем, директором, или любым ответственным лицом в школе, рассказать о своей проблеме, обсудить ее, найти выход. В таком случае подростки очень быстро находят общий язык и с учениками и с педагогами, и учеба дает превосходные результаты.

Помимо школьной поддержки, адаптироваться детям помогают опекуны.

- Опекуны?

- Одно из направлений Carfax Education, предоставление опекунских услуг. С 1989 года в Великобритании официально оформленное опекунство над несовершеннолетними детьми, прибывшими на обучение без родителей сроком более 7 недель - законодательно закрепленная норма. У нас есть отдельный департамент, все наши опекуны - граждане Великобритании. Их хорошо знают во всех школах, они там «свои». При этом они свободно общаются на русском языке.

Для родителей важно, чтобы с ними поддерживали связь на языке, которым они свободно владеют. Все они проходят тщательную проверку и тщательно отбираются Департаментом Социальных служб местных органов власти.

В любой момент ребенок может позвонить им, опекуны находятся в постоянном контакте с детьми, они помогают им освоиться в новой среде, приезжают, общаются, если требуется, забирают их к себе.

- Какие условия в этих школах? Где живут дети?

- Если мы говорим о школах-пансионах, в них есть все условия для комфортного проживания детей. И тут мы плавно подошли к еще одной распространенной ошибке среди родителей. Мы всегда предлагаем родителям поехать и посмотреть все самим.

К нам часто обращаются родители, которые уже отправили ребенка учиться, но по каким-то причинам недовольны школой. Оказывается, школьные условия не соответствуют их ребенку. Тут даже нельзя сказать, что что-то не так со школой или ребенком. Это просто несоответствие свойств. Ориентироваться нужно не только и не столько на академический результат школы.

Поэтому обязательно нужно посетить несколько школ, ознакомиться с условиями лично, ведь учебное заведение нужно выбирать, ориентируясь на характер ребенка. И в первую очередь думать о том, чтобы ему было там хорошо.

К сожалению, 90% наших родителей этого не делают. В результате возникают проблемы, которые приходится решать постфактум.

Мы рекомендуем посмотреть и сравнить между собой не менее пяти школ, прежде чем родители выберут что-то подходящее для своего ребенка.

Многие уверены, что информации, которую они получили в интернете достаточно, но это не так. На самом деле школы отличаются одна от другой в ключевых моментах. К примеру, есть школы, которые помимо хороших академических результатов дают хорошее развитие, креативность, если ребенок планирует стать, к примеру, архитектором, художником и т.д., есть школы, которые, имеют очень давние традиции взращивать именно такого рода таланты.

Увидеть и прочувствовать все это, все возможности, которые есть в конкретном учебном заведении можно именно во время тура.

- Кстати, о способностях детей и выборе подходящей школы, вы проводите предварительное тестирование будущих учеников?

- Безусловно. Прежде чем предоставить родителям какой-то список школ, мы проводим тестирование ребенка, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант. Разумеется, каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок учился в Кембридже, Оксфорде, Гарварде, но в каждом учебном учреждении есть свои условия, и нам нужно знать, насколько ученик им соответствует.

Очень важный момент, который необходимо учитывать, это ответ на вопрос: Будет ли счастлив подросток, учась в этом университете или школе? Нельзя требовать от ребенка больше, чем то, на что он способен.

Кстати, еще одно заблуждение, бытующее среди родителей – миф о престижности любого образовательного учреждения за рубежом.

Учиться в Англии, Америке, Швейцарии, это еще не значит, получить хорошее образование. В той же Англии 5 тысяч частных школ. Из них лишь 30-40 можно считать достойными, хорошими школами, которые действительно дают то, что хотят получить наши родители.

- Как же определить, как в действительности обстоят дела в той или иной школе и насколько качественно там обучают?

- Подобную информацию можно узнать только у тех, кто лично бывал в этой школе, знаком с ее сотрудниками, директором, выпускниками. У профессиональных консультантов, имеющих опыт работы со школами.

В настоящее время в интернете можно найти огромное количество сайтов, публикующих рейтинги школ, но этим данным нельзя доверять.

Более того, появилось множество агентств и компаний, выступающих в роли посредников между школами и учениками. Они работают с определенными школами, и получают комиссию за то, что отправляют туда учеников. Тут важно знать: Действительно хорошая школа никогда не будет платить никаким агентам.

Потому что у этих учреждений очень высокая конкуренция, они просто не нуждаются в подобных услугах.

- Получается, многие агентства заинтересованы в том, чтобы устроить учеников в какие-то определенные школы, и далеко не лучшие?

- К сожалению, это так. Если вы приходите, и агентство сразу дает вам ограниченный список школ, из которых вы должны выбрать, это должно насторожить.

Наша компания, работая со многими школами, не привязана к какому-либо определенному списку школ. Именно поэтому мы проводим предварительное тестирование ребенка, стараемся определить, сузить выбор, к примеру, до 30 хороших школ, чтобы облегчить жизнь родителей. Затем, методом исключения отбирается 10-15 школ. Родители могут ознакомиться с отзывами, посмотреть рейтинги. И только на финальной стадии остается 5 школ, куда подаются документы, и мы приступаем к подготовке ребенка.

Потому что школы эти разной направленности и детям предстоит сдавать разные экзамены.

- Я хочу задать вопрос, который наверняка заинтересует наших читателей. Насколько наши школы соответствуют этой подготовке?

- Естественно, просто так взять ученика из местной школы и отправить его в хорошую английскую школу не получится.

Кстати, что мы единственная в Азербайджане компания, которая готовит детей к поступлению в зарубежные школы. У нас есть профессиональный коллектив педагогов из Великобритании и Соединенных штатов. Кроме того, у нас есть свой колледж в Оксфорде, где подросток может пройти подготовительное обучение с местными педагогами.

- Если ребенок учится в хорошей школе в Англии, это гарантирует его поступление в ВУЗ там же (я имею в виду уровень подготовки)?

- В 90% случаев. Школы заинтересованы в поступлении своих учеников, в престижные ВУЗы, они проводят свою подготовку, ведь именно количеству поступивших учеников определяется рейтинг, уровень школы. Ежегодно школы дают отчет с процентами поступлений в ВУЗы.

- Основное направление Carfax Education Baku – поступление в школы?

- И в школы, и в ВУЗы. Просто подготовка к школе – это самый долгий процесс. И если он окончил школу там, естественно, ему гораздо легче поступить в университет. Но к нам обращаются и те ученики, которые окончили школу в Азербайджане, никогда не учились за границей, но хотят получить высшее образование за рубежом.

Поступление в ВУЗы строится по-другому, там более гибкие, привычные для наших родителей сроки планирования. Мы предоставляем информацию о том, как правильно подать документы, в каком виде они должны быть, и, конечно, самое главное - какие требования предъявляются на определенный факультет к идеальному кандидату.

Не просто к абитуриенту, который может пройти, а может, и нет, если не будет места, а именно к идеальному кандидату, который точно пройдет. И эту информацию вам может предоставить только образовательный консультант, потому что на сайтах университеты обычно выкладывают минимальные требования.

Наши квалифицированные консультанты владеют объективной информацией и помогут выбрать нужный факультет в правильном университете.

- Ну, с факультетом, мне кажется, будущий студент может определиться сам…

- Это очень распространенное заблуждение. Названия факультетов могут быть совершенно одинаковыми, а составляющая программа разная. Самый простой пример – практическая или исследовательская сторона какой-либо профессии.

Надо четко прояснить, кем видит себя подросток в данной профессии, и уже потом разъяснить разницу, какого рода специалистов готовит тот или иной факультет.

С одним и тем же дипломом можно быть не принятым на какую-то работу, просто потому что внутри пройденной программы не содержалось необходимого количества знаний, которые необходимы претенденту.

Встречаясь с родителями и будущими студентами, мы в первую очередь пытаемся понять, едет подросток за границу за дипломом, или за образованием. Потому что это абсолютно разные вещи.

- И в иностранных ВУЗах такое бывает?

- Конечно. Можно просто получить диплом, но у тебя не будет никаких знаний. Среди иностранных ВУЗов есть некоторое количество тех, что просто зарабатывают на иностранных студентах. Это огромные деньги, это огромный доход для страны, почему бы и нет?

К сожалению, многие родители этого не понимают. Они думают: «Если мой ребенок поедет за границу и поступит в любой ВУЗ, то ему обеспечено будущее». Но это абсолютно не так.

Есть множество «средненьких» университетов, где можно учиться, получить диплом, с которым, вы практически никому не нужны. Во всяком случае, за границей.

Да и в Азербайджане многие работодатели уже в этом разбираются.

Поэтому многие родители тратят деньги, студенты тратят годы своей жизни, а результат нулевой.

Очень важно понять: Получить образование и получить хорошее образование – это разные вещи. Это касается и школ и университетов.

- Как же не ошибиться с выбором образовательного учреждения за рубежом?

- Обязательно необходимо пройти первичную профессиональную консультацию.

- А если родители нарвутся на консультантов-мошенников?

- Обязательно надо консультироваться со специалистами из нескольких компаний, ни в коем случае нельзя ограничиваться одной! Даже если вам показалось, что вы получили вполне профессиональную консультацию, попробуйте обратиться в другое агентство.

Обращайте внимание на то, кто вас консультирует, насколько человек способен отвечать на ваши вопросы.

Насторожить вас должен тот самый ограниченный список образовательных учреждений, о котором мы уже говорили, если речь идет о школах. Если вам обещают ускорить процесс, утверждают, что могут «устроить» регистрацию, даже если вы обратились к ним в последний момент.

Очень важный критерий, на который нужно ориентироваться – это время, которое тратят на работу с вами. Если все делают очень быстро, то это говорит о договоренности между агентством и школами.

Обратите внимание на количество учащихся в школе иностранцев. Если 90% учеников - иностранцы, это международная школа, где преподают занятия по облегченной программе. Усредненная программа, в которой нет каких-то четких граней и требований. Такие международные школы есть и у нас в Баку, и проходить все эти сложности, адаптацию, расставание с семьей, просто ради того, чтобы учиться в Англии, это того не стоит. Лучше учиться у нас здесь в международной школе. В принципе, результат будет один и тот же.

Не стесняйтесь задавать прямые и каверзные вопросы. Помните, речь идет о будущем вашего ребенка!

Международная компания Carfax, основанная в 1997 году с головным офисом в Лондоне, имеет многочисленные филиалы по всему миру – в Дубае, Абу-Даби, Москве, Сингапуре, Монако и т.д. Более подробную информацию о деятельности компании в азербайджанском филиале можно узнать на страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Linkedin и видеоканале YouTube.

1news.az

Фото: Лала Гулиева