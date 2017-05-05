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Интервью

Фархад Ашурбейли: «Почему в каждом уголке планеты едят пиццу, но не знают об азербайджанских кутабах?» - ФОТО 05.05.2017 14:28

Кулинария – это огромный пласт, олицетворяющий культуру каждой отдельной страны.

Чтобы пропитаться местным колоритом во время путешествий, наряду с осмотром архитектурных зданий, мы обязательно пробуем блюда национальной кухни, которые могут поведать много интересного о том или ином народе. Ведь неспроста еще в незапамятные времена Гиппократ озвучил одну простую истину: «Ты есть то, что ты ешь».

Если говорить об Азербайджане, многообразие нашей национальной кухни всегда являлось предметом гордости для местных жителей и предметом восторга для иностранных граждан. Поэтому задачей наших современников на сегодняшний день является продвигать кулинарные традиции Азербайджана на мировой арене.

На эту тему мы поговорили с известным кулинарным блогером Фархадом Ашурбейли, который на данный момент работает в Национальном бюро по пропаганде туризма, занимаясь продвижением азербайджанской кухни посредством Интернета.

Недавно бюро сняло в Киеве ролик, в котором украинцам было предложено попробовать известные азербайджанские блюда – дюшбару, салат «мангал», кутабы, долму, довгу, плов, бастырму, и, судя по реакции дегустаторов, они остались под впечатлением.

Идея проекта принадлежала Фархаду Ашурбейли, который отмечает, что в скором времени в сети будет представлен ролик, где украинцы пробуют также наши национальные сладости. В данный момент разрабатывается план по реализации аналогичного проекта в европейских странах.

«Я на протяжении семи лет пытаюсь самостоятельно продвигать азербайджанскую кухню в Интернете, а за последние годы стал еще более активен и занялся съемками коротких видеорецептов.

В прошлом году Министерство культуры и туризма заметило мой проект и начало его финансировать. Для местной публики мы снимаем рецепты иностранных кухонь на азербайджанском языке, а для заграничной – рецепты наших национальных блюд на русском (для стран СНГ) и на английском (для Европы). Каждый из них набирает огромное количество просмотров, и многие люди со всего мира делятся этими роликами на своих страницах», - говорит наш собеседник.

Также Ф.Ашурбейли со своей командой путешествует по Азии, рассказывая жителям об азербайджанской кулинарии, готовя для них наши национальные блюда, и одновременно собирая рецепты местных кухонь. Вначале с этой целью была организована поездка в Индонезию, а сейчас он вместе со съемочной группой находится в Шри-Ланке. Как отмечает блогер, видеопроект, который будет представлен по возвращению, главным образом, затрагивает уличную еду, ведь людям всегда интересно узнать, чем питаются на другом конце света.

«Что касается стрит-фуда в Азербайджане, у нас эта сфера кулинарии практически не развита. Кроме донера, шаурмы и вагончиков с немецкими сосисками, которые недавно появились в нашем городе, здесь нет ассортимента уличной еды. И самое главное – среди предлагаемых видов отсутствует местный стрит-фуд, хотя было бы замечательно, к примеру, основать бренд, выпускающий люля в лаваше или кутабы. Этим должны заниматься кулинарные ассоциации, функционирующие в нашей стране, или же частные лица – создавать бренды нашей национальной уличной еды, а затем выводить их на международные рынки.

Разве не обидно, что в каждом уголке планеты есть пицца, но нигде нет, допустим, тех же кутабов? Понятно, это влияние массовой культуры, американских фильмов… Но нужно постараться, предпринять какие-то шаги для того, чтобы и наша кухня стала узнаваемой в мире», - убежден наш собеседник.

И, наконец, по мнению блогера, с азербайджанским стендом нужно выезжать за границу, пропагандировать нашу национальную кухню, рассказывать о ней. Для этого необязательно ездить в отдаленные места, ведь в странах СНГ тоже проводится много интересных кулинарных фестивалей для населения – допустим «Вкусная страна» в Москве, «Уличная еда» в Киеве, «Улица ежа» в Минске.

«В Азербайджане периодически организуются фестивали национальной кулинарии, которые не анонсируются среди туристов и даже среди местного населения, поэтому имеют слишком локальный и закрытый характер. К тому же, вместо того, чтобы устраивать такие мероприятия внутри страны, лучше, конечно же, выезжать, ведь и само население знакомо с нашей национальной кухней, и туристы, которые сюда приехали, уже непременно ее попробовали», - считает Фархад.

По словам Ф.Ашурбейли, популяризация национальных блюд очень важна также для развития гастрономического туризма. Сейчас огромное количество гурманов ездят по миру в поисках новых вкусовых ощущений, и, учитывая богатство азербайджанской кухни, она непременно будет интересна всем. Чтобы завлечь таких туристов, нужно предлагать им кулинарные мастер-классы и прочие активности самого различного характера.

Это могут быть поездки в районы нашей республики на сбор винограда или граната, это могут быть остановки по дороге с целью попробовать самые популярные блюда местных регионов – иными словами, любое времяпрепровождение, которое насытит досуг туриста, если модель путешествий, основанных только на осмотре достопримечательностей, для него уже давно приелась.

«Благодаря кулинарии создается множество ассоциативных рядов – когда мы едим пиццу, то вспоминаем Италию, суши – Японию, вино – Францию, хачапури – Грузию, борщ – Украину и так далее. Нужно, чтобы азербайджанская кухня во всем мире воспринималась так же, и стремление к этому должно стать национальной идеей.

Каждый из наших соотечественников, начиная от представителей государственных структур и заканчивая частными лицами, должен вносить свой вклад в ее популяризацию, потому что только совместными усилиями мы сможем добиться результата», - подытоживает Фархад.

Лейла Мамедова

Фото: личный архив Фархада Ашурбейли

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