Вице-президент flydubai Джейхун Эфенди: «Более 70% пассажиров flydubai, прилетающих в Баку, также посещают Габалу»

В рамках пресс-тура с участием журналистов из стран СНГ на выставку Arabian Travel Market, организованного авиакомпанией flydubai, была устроена встреча со старшим вице-президентом авиакомпании flydubai по коммерческим операциям Джейхуном Эфенди.

Беседа прошла в одном из самых престижных центров Дубая – Jumeirah Emirates Towers, в ее ходе каждый из представителей СМИ Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Украины и России имел возможность задать интересующие вопросы Д.Эфенди.

Напомним, что 1news.az уже знакомил читателей с нашим соотечественником Д.Эфенди в рубрике «Формула успеха».

Он долгое время работал в компании Emirates и стоял у истоков создания flydubai. К тому же, он - один из немногих резидентов ОАЭ, который занимает одну из крупных представительских должностей в местной компании.

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Отвечая на вопросы журналистов, Джейхун Эфенди отметил, что flydubai участвует в АТМ уже седьмой раз, и каждый год, не изменяя своим традициям, представляет общественности новшества авиакомпании.

- Мы продолжаем работать в непростой социально-экономической обстановке. Рыночная ситуация значительно изменилась, многие не ожидали недавнего падения цен на нефть. Если говорить конкретно об авиакомпаниях, то, с одной стороны, падение цен на нефть можно рассматривать как преимущество, так как одновременно снизились и цены на топливо. С другой стороны, это также может косвенно влиять на покупательскую способность на некоторых из наших ключевых рынков.

Однако, несмотря на все это, с 2017 годом у нас связаны позитивные ожидания. Во-первых, рынок уже успел прийти в себя, и flydubai успела сориентироваться в новой обстановке. К примеру, мы увеличили частоту рейсов по некоторым направлениям. Мы достаточно гибкие и чутко реагируем на все происходящие изменения. Так что у нашей авиакомпании достаточно оптимистичные ожидания на 2017 год, - рассказал Д.Эфенди.

По его словам, в этом году также будет обновлен самолетный парк flydubai:

- Эксплуатацию новых Boeing 737 MAX 8 flydubai начнет в сентябре 2017 года. Заказаны новые самолеты были еще несколько лет назад, в 2013 году, эти расходы уже были финансово запланированы и эксплуатация этих самолетов даст возможность освоить новые направления полетов, что в итоге позволит повысить финансовую эффективность компании в целом. Отмечу, что самолетный парк flydubai постоянно обновляется: средний возраст бортов flydubai – 3 года 8,5 месяцев.

Первый из 75 заказанных дубайским перевозчиком MAX 8 прибудет в ОАЭ летом, а дизайн бортов будет разработан студией JPA Design - одним из мировых лидеров транспортного дизайна. Интерьер будет отражать зрелость авиакомпании и позволит нашим пассажирам путешествовать с еще большим комфортом.

Новый MAX 8 в первую очередь будет эксплуатироваться на самых дальних рейсах из Дубая – в Бангкок и Прагу и, возможно, в Москву, - сказал он.

Отметим, что flydubai станет первой авиакомпанией Ближнего Востока с Boeing 737 MAX 8 в своем парке. До конца 2017 года перевозчик получит из США всего 6 таких самолетов. Эти самолеты будут доставляться flydubai в течение шести лет - с 2017 по 2023 год, по результатам размещения крупнейшего на Ближнем Востоке заказа моделей Boeing 737. Заказ на сумму 8,8 миллиарда долларов был анонсирован в ноябре 2013 года на Дубайском авиашоу, сделка также включает в себя поставку 11 бортов модели 737-800 и права на покупку дополнительных 25 бортов 737 MAX 8. Самолеты Boeing 737 потребляют мало топлива, и это позволяет предоставлять доступные тарифы для пассажиров. В настоящее время авиафлот flydubai состоит из 58 современных узкофюзеляжных самолетов модели Boeing 737-800 NG.

Комментируя три новых направления на летний сезон – напомним, flydubai открывает рейсы в Батуми (Грузия), Габалу (Азербайжан) и Тиват (Черногория) с июня 2017 года, - Д.Эфенди сказал:

- Решение о запуске новых сезонных рейсов стало ответом на пожелания клиентов и спрос на направления для отдыха по маршрутной сети авиакомпании. flydubai станет первой авиакомпанией, предлагающей прямые рейсы из ОАЭ в Габалу и Тиват, а также первой на маршруте Дубай–Батуми. Для посещения этих городов гражданам стран Залива не требуется виза, а резиденты ОАЭ могут получить ее по прибытии. Благодаря изменению визового режима трафик в Грузию и Азербайджан значительно вырос, - отметил Д.Эфенди.

По его словам, правительство Азербайджана взяло на себя инициативу по упрощению визового режима для резидентов ОАЭ и стран Залива. Это привело к тому, что за последнее время значительно увеличился пассажиропоток между ОАЭ и Азербайджаном. Так, если еще в 2016 году было всего четыре рейса в неделю из Баку в Дубай, то сегодня – три-четыре рейса в сутки.

- Выбор в качестве направления именно Габалы был неслучаен. В авиакомпании flydubai мы стараемся всегда поддерживать инициативы правительства Азербайджана по развитию въездного туризма. Увеличение частоты рейсов в Баку и одновременно открытие прямого авиасообщения между ОАЭ и регионами Азербайджана будет стимулировать дальнейший рост туристического потока. В то же время мы заметили, что около 70% наших пассажиров, прибывающих в Баку, выбирают одним из приоритетных туристических направлений Габалу.

С точки зрения инфраструктуры и достопримечательностей это, пожалуй, самое привлекательное направление в Азербайджане после Баку. Так что в основном мы решили ввести рейс Дубай-Габала для удобства пассажиров. Планируется, что с 22 июня этого года flydubai будет выполнять рейсы дважды в неделю (по четвергам и субботам). Мы будем и дальше рассматривать возможности для увеличения туристического и делового потока из ОАЭ и стран Залива в Азербайджан, - сказал Д.Эфенди.

И хотя полеты начнутся лишь в июне, забронировать рейс можно уже сегодня на сайте авиакомпании flydubai. Кроме того, есть вероятность, что в будущем в качестве своих возможных направлений flydubai рассмотрит и другие города Азербайджана.

- В этом году flydubai фокусирует внимание не только на открытии новых направлений, но и на добавлении частоты полетов на существующих. Отмечу, что в прошлом году flydubai обслужила рекордное число пассажиров – порядка 10,4 млн человек. И в этом году мы надеемся на увеличение этой цифры.

Одним из предметов обсуждения с Д.Эфенди было введение авиакомпанией бизнес-класса на своих рейсах. К слову, качество этой услуги удалось оценить всем приглашенным на АТМ журналистам. Каждое из 12 кресел салона бизнес-класса на новых самолетах сделано из итальянской кожи, имеет опору для поясницы, подголовник, регулируемый подлокотник и раздвижную подставку для ног.

Ширина каждого сидения составляет более 53 сантиметров, шаг кресел − более 1 метра. Кресла оснащены универсальными розетками для ноутбуков и мобильных устройств, работающих с разъемами вилок более 170 стран мира. Для того чтобы насладиться сотнями часов развлечений, доступных на интерактивном сенсорном HD-экране с выбором из более 200 художественных и документальных фильмов, телепрограмм, музыки и игр, пассажирам предлагаются наушники с шумоизоляцией. На рейсах продолжительностью от 1,5 часов пассажирам предлагаются закуски и горячие блюда различных кухонь мира, на более коротких рейсах – холодные закуски.

Кроме комфортного полета, при вылете из аэропорта Дубая всем пассажирам бизнес-класса предоставляется возможность дождаться рейса в бизнес-зале flydubai, где можно не только пообедать или выпить горячие напитки, но и отдохнуть на втором этаже, расположившись на удобных мягких и широких креслах.

- Услуга перелета бизнес-классом была запущена в октябре 2013 год, и перед этим мы долго взвешивали «за» и «против» бизнес-класса, и в итоге пришли к соглашению в пользу его введения. Мнения «против» в основном касались сокращения количества пассажирских кресел за счет установки 12 кресел бизнес-класса. Однако сегодня мы понимаем, насколько верным было наше решение. Да, количество кресел эконом-класса сократилось, но продажи в бизнес-классе позволяют нам удерживать баланс в тарифах. При этом у нас остались несколько бортов в одноклассовой компоновке, где доступен только эконом-класс, - сказал Д.Эфенди.

И последний вопрос касался введения нового туристического подразделения «Holidays c flydubai», которое упростит организацию путешествий, предоставив клиентам возможность формирования индивидуальных туристических пакетов, включающих перелет, проживание в отеле и другие дополнительные услуги (трансфер, экскурсии, аренда автомобиля и т.д).

- Нашей целью ни в коем случае не являлось становиться туроператором. «Holidays c flydubai» позволит клиентам искать предложения и резервировать перелеты проживание и дополнительные услуги в рамках одного процесса бронирования. Это, своего рода, необходимое новшество, ведь основной фокус авиакомпании – на нашем «домашнем рынке» (ОАЭ). На первых порах «Holidays c flydubai» будет фокусироваться на нуждах граждан и резидентов ОАЭ, путешествующих по различным направлениям авиакомпании с ограниченным предложением готовых туристического пакетов. Поэтому мы решили занять эту пустующую нишу, внедрив еще один сервис от flydubai, - сказал Д.Эфенди.

Отметим, что flydubai была основана в 2008 году, и с момента первого полета в 2009 (в Бейрут) авиакомпании удалось построить маршрутную сеть, охватывающую 93 направления в 44 странах; сформировать флот из 58 самолетов Boeing 737-800 Next-Generation . К концу 2023 года авиакомпании будет доставлено более 100 самолетов. flydubai также планирует открыть рейсы по 62 направлениям, ранее не имевшим прямого воздушного сообщения с Дубаем или не обслуживаемых национальными перевозчиками из ОАЭ, базирующимися в Дубае.

Благодаря своей гибкости и динамичности, авиакомпания flydubai вносит существенный вклад в экономическое развитие Дубая и способствует реализации стратегии Правительства Дубая за счет привлечения дополнительных пассажиропотоков из регионов, ранее испытывавших дефицит воздушного сообщения. Ожидается, что вклад авиационного сектора в ВВП Дубая вырастет с 22 до 45,4 миллиарда долларов США в 2020 году.

Натали Александрова