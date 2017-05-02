Абульфас Гараев рассказал 1news.az о грандиозных планах по развитию туризма в Азербайджане

Эксклюзивное интервью 1news.az с министром культуры и туризма Азербайджанской Республики Абульфасом Гараевым.

- Господин министр, в последнее время Министерство культуры и туризма АР проводит множество мероприятий для увеличения потока зарубежных туристов в нашу страну.

Наряду с проведением крупных международных выставок и других мероприятий, министерство открыло за рубежом (в частности, в России) свое представительство. Планируется ли в ближайшей перспективе открытие подобных структур и в других странах?

- Туристическое представительство Азербайджана впервые начало действовать в странах Залива. Начиная с апреля 2011 года, в Дубае функции турпредставительства по странам Залива осуществляет компания Atlantis Holidays.

Сегодня придается особое значение пропагандистской работе, направленной на увеличение туристического потока из стран Залива. С целью продвижения туристического потенциала, культуры и искусства Азербайджана, мы участвуем в различных туристических выставках, мероприятиях. Кроме того, организуются инфотуры для представителей турагентств и медиа.

До сегодняшнего дня в целях пропаганды Азербайджана представительством был организован продолжительный цикл мероприятий. Прошли они при активной поддержке правительства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), муниципалитета Дубая, дубайской таможни, Организации здравоохранения и медиа-структур.

Азербайджан был представлен на выставках The Arabian Travel Market и ITB Abu Dhabi в ОАЭ, Travel Luxury Show в Кувейте и Trade Fairs Riyadh в Королевстве Саудовская Аравия. Благодаря активной деятельности нашего представителя по туризму, в газетах Al Bayan, Al Khaleej, Khaleej Times, Gulf News, Gulf Today, на телеканалах Al Jazeera, BBC, Rotana, Fatafeat, Al Arabia постоянно ведется пиар туристического потенциала, культуры нашей страны.

В результате осуществляемых мер, в том числе введения упрощенного визового режима для граждан стран Залива, в 2016 году по сравнению с предыдущими годами приток туристов из этого региона в Азербайджан резко увеличился.

Наряду с этим, с целью более полной и планомерной пропаганды туристического потенциала нашей страны в ряде прочих государств также действуют туристические представительства Министерства культуры и туризма АР. Так, в 2014 году в Германии было создано турпредставительство Азербайджана по Европе, а с февраля 2016-го такие структуры начали действовать в Турции и России.

Данные структуры осуществляют широкую деятельность по пропаганде туристического потенциала Азербайджана. Регулярно организуются пресс-туры для ознакомления с Баку и регионами нашей страны, в электронных и печатных СМИ этих стран размещаются материалы об Азербайджане, проводятся деловые встречи туркомпаний. В результате на рынках стран Персидского залива, а также Турции, Германии и России, растет число туроператоров, знакомящих граждан с туристическим потенциалом Азербайджана.

- На прошедшем под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам, глава государства отметил, что прошлый год стал поворотным в развитии туристической индустрии.

По словам главы государства, за счет ASAN Visa и других услуг туристы смогут беспрепятственно приезжать в Азербайджан. Каковы ожидания Министерства культуры и туризма в связи с вводом в действие системы ASAN Visa? Существуют ли какие-либо прогнозы? Какой приток туристов ожидается в нынешнем году?

- На организуемых министерством туристических выставках, международных фестивалях и конференциях, а также на зарубежных телеканалах проводится масштабная работа по доведению до широкой аудитории информации о выдаче с 2015 года в Азербайджане электронных туристических виз, применении в стране системы ASAN Visa.

Действующим в сфере туризма юридическим и физическим лицам, компаниям была предоставлена информация о возможностях использования системы выдачи E-виз иностранцам и лицам без гражданства, желающим посетить Азербайджан. На официальном сайте министерства и в средствах информации проводится пиар системы ASAN Visa.

С введением этой системы ожидается еще больший приток туристов в Азербайджан.

Так, со времени внедрения ASAN Visa уже поступило 40 тыс. 736 обращений и выданы 40 тыс. 063 визы. Больше всего обращений поступило из Ирана, Германии, Великобритании, США, Индии и Пакистана.

- На заседании Кабинета министров господин Президент подчеркнул, что 2017 год будет еще более успешным в плане туризма. В этом году и в Баку, и в регионах ожидается большое оживление туриндустрии, и туристическая инфраструктура страны должна быть готова к этому.

В частности, наши предприниматели должны больше внимания уделять строительству двух- и трехзвездочных отелей. Какие меры предпринимает Министерство культуры и туризма для расширения сети бюджетных отелей и гостиниц? Выдвигаются ли министерством какие-либо инициативы по стимулированию предпринимателей?

Оказывается ли помощь предпринимателям, желающим работать в туристической сфере, в том числе тем, кто обращается за льготными кредитами в Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при Министерстве экономики?

- На основании Распоряжения господина Президента от 1 сентября 2016 года «О дополнительных мерах, связанных с развитием туризма в Азербайджанской Республике», с целью обеспечения развития в стране туристического сектора проводятся важные работы.

В соответствии с Распоряжением Министерство экономики и Министерство культуры и туризма подготовили совместный План действий по финансированию представляемых местными предпринимателями инвестиционных проектов, нацеленных на развитие туриндустрии за счет средств Национального фонда поддержки предпринимательства.

В последние годы государство активно применяет практику льготного кредитования предпринимательства. Туристическая индустрия как одно из приоритетных направлений развития ненефтяного сектора экономики Азербайджана занимает важное место в «Стратегической дорожной карте по перспективе национальной экономики Азербайджанской Республики».

«Стратегическая дорожная карта относительно развития индустрии специализированного туризма в Азербайджанской Республике» станет поворотной, новым этапом в развитии туриндустрии нашей страны. В рамках «дорожной карты» утвержден План мероприятий по развитию туризма на 2017-2020 годы. В продолжение оказываемого внимания и заботы о развитии туристического бизнеса Президент Азербайджана 31 января 2017 года подписал Указ о внесении изменений в «Правила выдачи документа о поощрении инвестиций». Данным Указом в число сфер экономической деятельности, связанных с инвестициями, включен и туристический сектор.

Также предпринимателям предоставляются льготы для увеличения количества двух- и трехзвездочных отелей и хостелов. Эти льготы повысят возможности создания в регионах отвечающих современным стандартам бюджетных отелей.

Вместе с тем, с целью привлечения предпринимателей к получению документа о поощрении инвестиций, посредством региональных управлений культуры и туризма ведется сбор информации о недостроенных и строящихся гостиницах, приравненных к ним местах размещения и объектах питания и развлечений.

- Какие принимаются меры в связи с реализацией «Стратегической дорожной карты относительно развития индустрии специализированного туризма в Азербайджанской Республике», утвержденной Указом Президента Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года?

- Министерство культуры и туризма подготовило План мероприятий в связи с исполнением «дорожной карты», и в соответствии с этим планом все работы проводятся совместно с другими государственными структурами.

На основании «дорожной карты» при министерстве создано Национальное бюро пропаганды туризма. В этом году с 10 апреля по 10 мая в нашей стране впервые проводится шопинг-фестиваль, в связи с которым вся работа поручена действующему при Министерстве культуры и туризма Азербайджанскому бюро конгрессов.

Гражданам страны, а также иностранным туристам, сделавшим в период фестиваля покупки на сумму более 100 манатов, возвращается уплаченная сумма налога на добавленную стоимость (НДС).

- 21 февраля этого года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение по увеличению туристического потока в нашу страну. В рамках этого Распоряжения некоторые обязательства ложатся на Министерство культуры и туризма. Начались ли работы по исполнению этого документа?

- Данное Распоряжение направлено на увеличение притока туристов в страну, устранение потери времени при переходе госграницы, а также на предотвращение возможного возникновения заторов.

В соответствии с требованием 6-го пункта Распоряжения, Министерство культуры и туризма проинформировало субъекты туристической индустрии, информация об этом размещена на официальном сайте министерства по ссылке http://mct.gov.az/tourism-info и рекомендовало ознакомиться с таможенным и миграционным законодательством нашей страны.

Вместе с тем, в соответствии с «Положением о Совете по туризму», утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым 27 декабря 2016 года, Совет по туризму АР уже приступил к деятельности. С целью налаживания соответствующей координации по развитию туристического сектора, Совет по туризму прежде всего создаст совместные с госструктурами Рабочие группы по поощрению пляжного туризма, усовершенствованию туристической статистики, упрощению правил перехода границы, облегчению процедуры выдачи виз туристам, координации профессионального образования и учебных программ в области туризма, достижению либеральных соглашений о воздушном сообщении.

- В Азербайджане принято решение о создании Хызы-Хачмазской, Губинской и Гусарской туристско-рекреационных зон. Какая работа проводится в данном направлении?

- Соответствующее решение утверждено Кабинетом министров Азербайджана 1 августа 2016 года. Согласно документу, в Хызинском районе – 7 тыс. 969,22 гектара, в Сиязанском районе – 14 тыс. 365,44 гектара, Шабранском районе – 25 тыс. 833,78 гектара, Хачмазском районе – 33 тыс. 832,4 гектара административной территории займет Хызы-Хачмазская туристско-рекреационная зона.

В свою очередь, Губинская туристско-рекреационная зона будет располагаться в Губинском районе на территории в 3 тыс. 729,43 гектара, Гусарская - в одноименном районе, под нее отведено 14 тыс. 546,55 гектара административных земель.

С целью проведения инвентаризации по зонам создана рабочая группа из представителей соответствующих структур (Министерства экологии и природных ресурсов, Госкомитета по вопросам имущества, местной исполнительной власти и муниципалитетов).

В целях создания зон подготовлен «План действий в Хызы-Хачмазской, Губинской и Гусарской туристско-рекреационных зонах на 2016-2017 годы», который представлен на утверждение в Кабинет министров.

Также ведется работа по подготовке Генерального плана развития туристско-рекреационных зон с привлечением зарубежных экспертов. Они займутся генпланами развития территорий в масштабе 1:25000. Уже проведены переговоры с Министерством культуры и туризма Турции, а также специализирующимися в этой сфере местными и иностранными компаниями, опыт которых был подробно проанализирован.

- Министерством культуры и туризма разработано несколько туристических маршрутов. Одним из них является «Баку - Нагорный Карабах», который в настоящее время по объективным причинам туристам не предлагается.

Между тем оккупированные армянами территории Азербайджана обладают большим потенциалом для развития туристической индустрии страны. Есть ли у вас данные, сколько средств теряет Азербайджан по причине оккупации этих земель?

- Мы примерно рассчитали ущерб, нанесенный туристическому потенциалу Нагорно-Карабахского региона Азербайджана вследствие его оккупации вооруженными силами Армении.

Сумма рассчитана по количеству гостиниц, номеров и койко-мест, примерному доходу, который мы могли бы получить от объектов гостиничного типа. Ввиду невозможности определения реальных доходов от туризма в оккупированных районах, темп роста определен на основе сравнения со схожими районами и городами. В связи с этим подсчитан ущерб, нанесенный туристическому сектору Шуши, Ханкенди, Ходжалы, Агдамского, Лачинского, Кяльбаджарского, Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского, Физулинского и Ходжавендского районов. Эти расчеты направлены утвержденной Постановлением Кабинета министров от 27 апреля 2016 года Рабочей группе по оценке потерь в результате оккупации территорий Азербайджанской Республики вооруженными силами Армении.

- В случае возвращения Азербайджаном оккупированных территорий, в какие сроки можно решить вопрос о создании в Нагорном Карабахе туристической инфраструктуры?

- После возвращения наших земель будет изучен ущерб, нанесенный региону, и в соответствии с итоговыми предложениями разработаны стратегические планы и Генпланы развития данных территорий.

- Известно, что строительство Туристического центра «Шахдаг» осуществляется в четыре этапа. На данный момент завершены два этапа, следующие же два должны осуществляться с привлечением частных инвестиций. Достигнуты ли какое-либо договоренности с предпринимателями? Когда проект завершится полностью?

- Несмотря на отсутствие на данный момент договоренности с какими-либо конкретными инвесторами, работа в данном направлении осуществляется. Одними из основных приоритетов являются поиск частных инвесторов для завершения работ, предусмотренных в основном проекте центра, и достижение с ними соглашения.

Сдача оставшихся двух этапов проекта напрямую зависит от этого фактора. Как было отмечено в начале, в соответствии со «Стратегической дорожной картой» ведется работа по созданию наиболее благоприятной среды для инвестиций. Верим, что эти меры облегчат привлечение частных капиталовложений в реализацию такого крупного проекта, как Туристический центр «Шахдаг», развитие туристско-рекреационных зон.

- В целом, какие принимаются меры для привлечения инвестиций с целью развития туристического сектора страны?

- Как я уже отмечал, согласно Указу главы государства «О внесении изменений в «Правила выдачи документа о поощрении инвестиций», субъект предпринимательства, получивший такой документ, в случае инвестирования в туристический сектор получит льготы. А это, в свою очередь, имеет важное значение в плане стимулирования бизнес-среды в области туризма.

Исполнение данного Указа откроет возможности для создания в туристско-рекреационных зонах, в регионах страны мест размещения различных категорий, особенно двух- и трехзвездочных гостиниц, хостелов. Кроме того, развитие получит и индустрия развлечений. В целом это послужит диверсификации предлагаемых туристам услуг.

Наряду с этим, Министерство культуры и туризма представило в Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) несколько инвестиционных проектов в сфере туризма. Министерством проводится работа по поощрению данных проектов. После утверждения генпланов туристско-рекреационных зон работа по привлечению инвесторов будет продолжена уже с Azpromo.

- Какие новые виды туризма планируется развивать в Азербайджане?

- На основании «Стратегической «дорожной карты по развитию специализированной туристической индустрии в Азербайджане» предусмотрено новое формирование предложений по оздоровительному туризму для местных и иностранных граждан, поддержка развития зимнего туризма, создание маршрутов культурного туризма, усиление устойчивого туристического потенциала (сельский туризм, экотуризм), а также проведение соответствующих работ по развитию делового туризма.

Например, Нафталан является уникальным местом оздоровительного туризма для туристов из России, Казахстана и других стран СНГ. В последние годы был осуществлен ряд мер по обновлению мест оздоровительного туризма, в том числе лечебных санаториев. В пример тому можно привести восстановление в 2010 году в Нафталане и в 2013 году в Шабранском районе нескольких санаториев в качестве центров спа и здоровья. Кроме того, с целью развития оздоровительного туризма при поддержке министерства создано Азербайджанское общественное объединение поддержки оздоровительного и термального туризма (AHTTSA).

Также продолжаются работы по развитию зимнего туризма, считающегося еще одним приоритетным видом туризма. Являющиеся одними из основных мест зимнего туризма зимне-летний туристический комплекс отдыха «Туфандаг» (Габала) и находящийся в ведении министерства туристический центр «Шахдаг» (Гусар) предлагают местным и иностранным туристам множество видов спортивного отдыха на открытом воздухе, включая лыжный.

Кроме того, маршрут культурного туризма «Великий Шелковый путь», пролегавший в древности из Европы в Азию через Кавказ, является одним из наиболее привлекательных туристических продуктов. Также с целью повышения привлекательности Азербайджана для туристов, относящихся к различным сегментам интереса, были созданы такие маршруты культурного туризма, как «Александр Дюма на Кавказе», «Винный путь в Азербайджане», «Следы немцев в Азербайджане», «Следы поляков в Азербайджане», «Путь исторических побед и отваги дедов», многие маршруты были паспортизированы.

В рамках Стратегической дорожной карты планируются новое изучение в соответствии с современными требованиями данных маршрутов и улучшение соответствующей инфраструктуры.

В настоящее время сельский туризм («зеленый туризм») также занимает важное место в мировой туристической индустрии. Для обеспечения развития в нашей стране сельского туризма министерство поддержало создание Общественного объединения «Поддержка развитию сельского зеленого туризма».

В целом же, с целью обеспечения устойчивого развития сферы туризма в нашей стране проводится систематическая работа и по другим видам туризма.

1news.az