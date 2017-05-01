Эксклюзивное интервью 1news.az с вице-президентом, руководителем пресс-службы, пресс-секретарем Фонда «Сколково» Александрой Барщевской.

Наше досье

Александра Борисовна Барщевская родилась в Москве. В 1984 году окончила Московский институт химического машиностроения, в 1987 году — факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени М.В.Ломоносова.

Работала в агентстве «Видео ТАСС», в «Русском телевизионном агентстве», сотрудничала с московскими бюро телекомпаний ARD, APTN.

С 1997 по 2013 год работала на телеканале «ТВ Центр» (собственный корреспондент Службы информации, специальный корреспондент, политический обозреватель - заведующая отделом репортеров Главной редакции информационных программ Дирекции информационных, общественно-политических и спортивных программ).

С 2002 года занимала должность заместителя главного редактора и начальника службы российской и международной информации Главной редакции информационных программ, затем - заместителя директора Дирекции информационных программ, начальника службы корреспондентов и продюсеров. Осуществляла взаимодействие между администрацией президента РФ и Дирекцией информационных программ «ТВ Центра».

Осенью 2012 года, после смены руководства телеканала, А.Барщевская была переведена на должность руководителя программы «Городское собрание».

С января 2014 года - вице-президент, руководитель пресс-службы, пресс-секретарь Фонда «Сколково».

Член Академии российского телевидения с 2010 года.

А.Барщевской присужден ряд государственных наград РФ: орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (27 июня 2007 года, за большой вклад в развитие российского телевидения и многолетнюю плодотворную работу), а также орден Дружбы (10 августа 2012 года, за большие заслуги в развитии российского телевидения и многолетнюю плодотворную работу).

- Александра Борисовна, как сегодня складывается сотрудничество между Инновационным центром «Сколково» и Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Парком высоких технологий (ВТ), Государственным фондом развития информационных технологий Азербайджана?

- Азербайджан не так давно вступил на путь инноваций. И это, в принципе, понятно. Азербайджан – нефтяная держава, и странам, получающим высокие доходы от реализации нефтяных контрактов, жилось при высоких ценах на «черное золото» хорошо. Но мировая ситуация изменилась, и всем сегодня понятно, что нужно двигаться в сторону инноваций. Это прекрасно понимают в России, в Азербайджане - чудесно быстрым образом развивающейся стране с мудрыми политическими решениями. И наше, и ваше руководство понимает, что и политически, и экономически мы должны уметь взаимодействовать в любых обстоятельствах, а уж тем более в новых.

Наши технопарки начали взаимодействовать еще в 2014 году. Руководители этих структур встречались еще в декабре 2014 года на Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP) в Катаре, а также в ноябре 2016-го, когда в Москве проходил II Слет технопарков, организованный Технопарком «Сколково», Открытым университетом «Сколково» (ОтУС) и РВК.

Должна сказать, что еще тогда, в 2014-м, азербайджанский Парк ВТ поддержал предложение России о том, чтобы 33-я по счету конференция IASP прошла в России, и наша страна выиграла голосование. С этого момента между Парком ВТ и «Сколково» сложились хорошие отношения. И это понятно: Россия и Азербайджан – хорошие партнеры, на официальном уровне у нас очень доброжелательные отношения, и мы стремимся к тому, чтобы наши взаимосвязи развивались и далее.

- Вы упомянули, что стартаповское движение было запущено в России относительно недавно. Как Вы оцениваете уровень российских стартапов и насколько они конкурентоспособны?

- Стартапы очень разные. Есть весьма и весьма конкурентоспособные.

Сегодня представительства компаний некоторых мальчишек и девчонок, которым по 25, функционируют в Силиконовой долине в Штатах. Они приходят в «Сколково», учатся в «Сколтехе» (Сколковский институт науки и технологий, входит в экосистему Инновационного центра «Сколково» – Ред.) и выходят на мировой уровень. Они успешны, и мы гордимся ими!

Кстати, это не означает, что мы находим компании, помогаем им «подрасти», а потом они «улетают» в мир и теряются. Мир сегодня прозрачен, и тебя не удержать, если ты и разработанные тобой технологии интересны. Ты будешь работать везде, были бы рынок и востребованность.

Понятно, что и мы в России, и вы в Азербайджане стремимся к новому типу развития экономики – инновационному. И где бы ни были офисы компаний – в Силиконовой долине или в России – хорошие идеи будут востребованы везде. Таков сегодняшний мир.

- Знаю, что это Ваш первый визит в Баку, и Вы приехали на Open Innovations Startup Tour 2017 непосредственно накануне его проведения, то есть 16 апреля. Успели ли Вы изучить азербайджанские стартапы, их уровень?

- Об уровне стартапов можно будет говорить завтра (18 апреля - Ред.), когда будут подведены итоги конкурса.

Знаете, мы ездим по регионам, и я могу сказать, что уровень везде разный. Есть очень забавные, на школьном уровне, стартапы, а есть очень серьезные, хорошие, качественные. Наши эксперты восхищены ими и предлагают стартаперам что-то изменить, подрасти и прийти в «Сколково».

- Просто ли попасть в «Сколково»?

- И просто, и не просто одновременно. Просто потому, что все очень прозрачно. Ты заходишь на сайт, смотришь, что нужно предложить, какие данные и документы требуются. Ты можешь не один - много раз получить от ворот поворот. И это вовсе не означает, что ты не нужен. Это говорит о том, что ты, скорее всего, неправильно заполнил анкету, представил документы…

Кроме того, твой проект должен пройти двойную панель. Вначале его изучат эксперты технологические, которые подтвердят наличие инновационной составляющей. Затем еще одни эксперты должны убедиться, что данный стартап является коммерчески выгодным. Ведь научно-технологический инновационный комплекс «Сколково» - это коммерциализация науки, новых технологий.

Эксперты анонимны. Например, я, глава компании, разработавшей стартап, не знаю, кто будет рассматривать мое предложение. Эксперты также не располагают информацией, кто является автором проекта. То есть, договориться с экспертами о его продвижении просто невозможно.

Группа экспертов может дать рекомендации по изменению, улучшению проекта. Так что резидентом «Сколково» можно стать и после нескольких попыток. И тогда ты получаешь набор всего того, что предоставляет «Сколково» - налоговые преференции, доступ к ЦКП (Центр коллективного пользования «Прототипирование» технопарка «Сколково» – Ред.), чрезвычайно квалифицированные юридические консультации и пр. Тебе не нужно что-то заказывать, закупать, проходить через таможню, экспериментировать для производства вашего прототипа. Все это делается в «Сколково», если ты стал его резидентом. Кстати, у нас есть собственная таможенная служба (Таможенно-финансовая компания, включена в Реестр таможенных представителей РФ – Ред.). Условия очень благоприятные, поэтому на данный момент в нашем технопарке 1600 резидентов.

- В Азербайджане также можно воспользоваться таможенными льготами по отдельным группам товаров. От таможенных пошлин и НДС освобождены ввозимые в страну техника, технологическое оборудование и установки. Воспользоваться льготами, причем, сроком на 7 лет, могут предприниматели, получившие в Минэкономики документ о поощрении инвестиций. Как видно, и в России, и в Азербайджане делается все для развития инновационной экономики.

- Не забывайте, что Россия сейчас живет под санкциями, и ввозить технологии не может. И это пошло стране на пользу. Если раньше крупные компании говорили: «Зачем нам нужны разработки ваших резидентов? Легче закупить в Германии!», - то теперь они готовы покупать. Приходят к нам огромные компании-монстры, спрашивают: «Ребята, а есть у вас то-то?» А мы отвечаем: «Есть». «А это?» «И это»…

- И уже есть хорошие примеры того, как крупные российские компании применяют разработки «выходцев» из «Сколково».

- Безусловно.

- А сферы применения? Банковская…

- Банковская в том числе.

Например, банки пользуются услугами компании VisionLabs, разработавшей технологию распознавания визуальных образов. Эта уникальная технология позволяет распознавать, идентифицировать и верифицировать лица клиентов банков, торговых объектов. Таким образом, заказчики получают дополнительные возможности борьбы с мошенничеством, в частности, кредитным. Образы как лояльных, так и недобросовестных клиентов вносятся в базу данных. И это, кстати, способствует ускорению рабочего процесса, что на сегодняшний день является немаловажным фактором.

Многие технологии забирают банки. Наш ИТ-кластер регулярно проводит встречи с крупными финансовыми организациями, предлагая им разработки. Конечно же, банками отбираются технологии, которые им интересны. Поэтому разработка новейшего программного обеспечения (ПО) – процесс непрерывный и, надо сказать, очень успешный в плане востребованности. Далеко не всегда банки раскрывают информацию о том, что у нас взяли. Но именно банки – одни из наших постоянных клиентов.

Есть компания, внедрившая не в российском – американском банке технологию из «Сколково». Она позволила ему войти в TOP. Банк получил возможность распознавания клиентов не только по лицу, отпечаткам пальцев, но и по голосу. То есть, дополнительную систему защиты. Как она работает? Скажем, есть на смартфоне клиента такое приложение, как Mobile bank. Чтобы воспользоваться им, он набирает PIN-код, либо оставляет на экране отпечаток пальца. В случае же с голосовым распознаванием клиент банка смотрит в камеру, которая выдает ему какой-то набор цифр или слов, и он должен их произнести.

Модуляциями учтены все факторы, каверзные моменты, включая шум в помещении и то, что клиент может и охрипнуть.

Есть у нас энергоэффективные компании, предлагающие свои разработки для нефте- и газодобычи.

Наши ключевые партнеры – крупнейшие компании на рынке, включая нефтяные. То есть, в портфеле «Сколково» представлены практически все ведущие сектора – нефтегазовый, финансовый, машиностроительный…

Мы представляем им технологии, которые раньше закупались на Западе. Я уже упоминала, что мир - прозрачен, и компании были вправе выбирать. Сейчас же ситуация изменилась, и российские компании получают высококлассные российские технологии.

Кстати, международный департамент «Сколково» активно работает с посольствами разных стран, включая посольство Франции в РФ. И к нам приходят иностранные, французские компании. Например, «Ашан» (Auchan Holding - французская корпорация, представленная во многих странах мира – Ред.) и пр. Они с удовольствием отбирают новейшие технологии из различных кластеров.

– А как обстоят дела с бизнес-ангелами? На фоне текущего кризиса и нежелания многих инвесторов достигать понимания эффективности вложений в инновации?

- По-разному. В основном неплохо. Люди – очень известные люди! – тратят свое время на то, чтобы вкладываться в интересные проекты - умом, сердцем и, конечно же, деньгами.

Пример – финский бизнесмен Пекка Вильякайнен (советник президента Фонда «Сколково» по работе со стартапами – Ред.), который консультирует не только бизнесменов, но и российское руководство. Пекка – человек очень влиятельный в мировом бизнесе. Его дед был сосоздателем Nokia.

Стартапами в России занимаются очень значимые и влиятельные персоны. И если еще три года назад, работая на телевидении, я убирала слово «стартап» из репортажей, то сейчас оно прочно вошло в лексикон, настолько прижилось, что в самом ближайшем будущем и вовсе станет обыденным. Так же, как и слово «кластер», которое более-менее активно начало употребляться у нас после Олимпиады (XXII зимние Олимпийские игры 2014, Сочи – Ред.).

Говорю утвердительно, потому что вижу интерес многих и многих бизнесменов к новейшим разработкам. Сегодня сфера ИТ очень быстро развивается, потому как исключительным образом востребована.

Текст: Алена Салаева

Фото: Maltus, Департамент культуры г. Москва

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