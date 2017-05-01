Комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс, представляя на весенней сессии ПАСЕ годовой отчет, в очередной раз подверг несправедливой критике Азербайджан.

Об этом 1news.az заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава парламентской делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов.

«Тем самым, к огромному сожалению, еврокомиссар по правам человека вновь продемонстрировал свою предвзятость по отношению к определенным странам, хотя как омбудсмен, как человек, защищающий права человека, он должен относиться ко всем абсолютно одинаково. Это было видно с первого же момента - один из членов нашей делегации задал Муйжниексу вопрос об Армении, но он, не отвечая на него, сразу переключился на критику Азербайджана», - сказал он.

Фото: Нил Муйжниекс

Самед Сеидов с сожалением отметил, что в целом, было видно, что все моменты, связанные с Азербайджаном, сознательно продвигались и представлялись как наиболее проблемные ситуации: «Хотя мы прекрасно знаем, какое сейчас положение с правами человека во всех странах Совета Европы, внутри всех европейских государств, где берут верх исламофобские, ксенофобские тенденции, антисемитизм».

В свете этого, глава парламентской делегации Азербайджана считает совсем неслучайным проведение, после выступления Муйжниекса, в Страсбурге внушительной акции проживающих в Европе азербайджанцев.

«И неслучайно главным лозунгом акции стал протест против демонстрируемых еврокомиссаром двойных стандартов по отношению к вопросам прав человека, его предвзятость, его связи с Фондом Сороса», - сказал Самед Сеидов.

В целом, проложил он, в весенней сессии ПАСЕ было очень много примечательного: «Но вот самое интересное – то, что многие годы скрывали, представляя как ценности, оказалось обычным заказом на обвинение одной отдельно взятой страны. Вот - основной вывод, который мы извлекли из его выступления, которое, как и остальные, отличалось необъективностью и предвзятостью».

Отвечая на вопрос о том, назрела ли в сложившихся условиях необходимость реформирования ПАСЕ, глава азербайджанской делегации подчеркнул:

«По-моему, ПАСЕ со своей реформой, к сожалению, опоздала. Если в первый же день сессии предпринимаются попытки отстранить законного президента ассамблеи от власти, и вообще, если чувствуете, в последнее время в Европе эти процессы с такими «переворотами» стали модными. И вот такая же попытка отстранения Аграмунта от власти - без создания специальной парламентской комиссии по расследованию, без детального изучения вопроса.

И если лицо, которое отвечает за права человека, начинает использовать это в своих целях, если в результате принятого доклада одна из крупнейших стран покидает сессию со словами: «Неприемлемы ни поведение, ни доклад ПАСЕ в отношении Турции», если на основании процедуры нет механизма отстранения президента, но его лишают слова, то что можно сказать об этой организации?

Глубокий кризис, и не то чтобы была необходимость реформ, а в целом, нужно пересмотреть историческое место и роль этой организации в современной структуре Европы, и оценить наше место в ней – что мы здесь делаем, стоит ли вообще углублять отношения со структурой, где происходят такие ужасные вещи».

- Азербайджан вступил в организацию в первую очередь именно потому, что разделяет ценности, которые она декларировала и которые теперь, получается, игнорируются самой Европой…

- Наша страна вступала для того, чтобы можно было бы найти правду в карабахском вопросе, правду в отношении беженцев и вынужденных переселенцев, правду как народ, который подвергся геноциду со стороны армян, пережил Ходжалинскую трагедию, правду, как народ, который хочет высказать свою позицию.

На деле же мы увидели абсолютно противоположное, увидели, что слушать нас никто не хочет, о беженцах никто не думает. Напротив, идет поддержка сепаратизма, звучат заявления о верховенстве закона, а на деле его нарушают, проходят глубокие коррупционные процессы, которые пытаются свалить на страны, как раз не имеющие к этому никакого отношения. То есть, абсолютная предвзятость.

Конечно, внутри Совета Европы есть здоровые силы. Но они сейчас настолько слабы, настолько беспомощны, что мне кажется, что если в ближайшее время действительно не будет политической воли к реформированию этой организации, то неизвестно, что с ней произойдет дальше.

Ф.Багирова