Интервью 1news.az с главным советником SOCAR по эмиссии ценных бумаг, членом Консультативного совета ООО SOCAR Capital Али Агаоглу.

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Али Агаоглу - известный специалист в области рынка ценных бумаг и финансов. Он ведет аналитические программы на таких известных каналах, как Bloomberg, CNBC и др.

А.Агаоглу сыграл активную роль в реструктуризации финансового сектора и капитальных рынков после финансового кризиса 2001 года в Турции.

- Буквально на днях, 17 апреля, SOCAR уже во второй раз выплатила проценты держателям долларовых облигаций, выпущенных для внутреннего рынка. Насколько эффективной оказалась инициатива выпуска облигаций, номинированных в долларах США?

- Вы знаете, что общий объем эмиссии долларовых облигаций SOCAR составляет $100 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций стоимостью $1 тыс. каждая. На первичном рынке облигации были распроданы за очень короткий срок – всего за три недели. Кроме того, если ценные бумаги были выпущены на сумму в $100 млн, то общий объем заявок составил $203 млн 604 тыс. То есть, спрос превысил предложение более чем в два раза.

Со времени, когда облигации поступили в продажу (20 сентября 2016 года. – Ред.), прошло 6 месяцев. За этот период общий объем сделок по купле-продаже долларовых облигаций SOCAR на вторичном рынке превысил отметку в $70 млн. (Операции на вторичном рынке стартовали 17 октября. – Ред.) При этом больше половины - 51% сделок, проведенных за истекшие полгода на Бакинской фондовой бирже (БФБ), пришелся на облигации SOCAR. Это если брать во внимание весь объем операций – как с акциями, так и облигациями. Если же отдельно вывести цифры по облигациям, то на бонды SOCAR приходится 52% рынка ценных бумаг страны.

За эти полгода рынок ценных бумаг Азербайджана вырос в два раза. Это - большой успех, и мы не намерены останавливаться на достигнутом.

- Расскажите подробнее о выплате дивидендов по долларовым облигациям SOCAR.

- Как Вы знаете, очередная выплата процентов состоялась 17 апреля. Ранее SOCAR анонсировалось, что выплаты будут производиться раз в три месяца, то есть, четыре раза в год. Общий объем эмиссии облигаций составляет $100 млн, доходность - 5%. Поэтому ежеквартальные выплаты по эмиссии в $100 млн равны $1,25 млн, ежегодные - $5 млн.

Владельцы облигаций могут использовать эти деньги по собственному усмотрению, в том числе обналичить.

Должен отметить, что если владелец не обналичит и не расходует эти деньги, а приобретет на них новые облигации, это позволит ему заработать к концу года не 5, а больше 5%. Напомню, что процентные доходы не облагаются налогом.

Следующие выплаты процентов состоятся 17 июля и 17 октября 2017 года.

- Наверняка вы слышали о том, что некоторые пишут в соцсетях (например, в Facebook) о том, что облигации были проданы SOCAR принудительно. То есть, говорят, что определенным компаниям, банкам были даны указания по приобретению этих ценных бумаг. Как Вы можете прокомментировать такого рода заявления?

- Это не соответствует действительности. SOCAR, конечно же, никого не заставляла покупать облигации.

Достаточно вспомнить, что в сентябре-октябре, как раз во время выпуска облигаций SOCAR, в банковском секторе Азербайджана происходили серьезные изменения, ужесточались требования к банкам, лицензии некоторых ликвидировались. Часть финансовых организаций столкнулась с нехваткой капитала. Они сами нуждались в дополнительных деньгах. Кто бы мог заставить банки купить облигации SOCAR в такой ситуации?

Плюс ко всему, SOCAR не испытывала дефицита в финансовых средствах. Такая инициатива, как выпуск облигаций, была предпринята компанией, в первую очередь, в целях оживления и дальнейшего развития рынка ценных бумаг страны.

Могу с уверенностью сказать, что эта эмиссия облигаций стала большой победой для всего Азербайджана. Судите сами: впервые были выпущены долларовые облигации для внутреннего рынка, и все они были практически мгновенно распроданы.

Хотелось бы особо отметить, что облигации были куплены как физическими, так и юридическими лицами. Как и ожидалось, эмиссия облигаций SOCAR дала большой толчок развитию рынка ценных бумаг Азербайджана.

Кроме того, SOCAR представила любым инвесторам, будь то крупная компания или рядовой гражданин, возможность выгодного вложения в новый и, что немаловажно, - надежный финансовый инструмент. Тем более, облигации обладают целым рядом преимуществ перед другими финансовыми инструментами, теми же банковскими депозитами.

Стоит также отметить, что ввиду девальвационных процессов в экономике, наблюдавшихся в 2015 году, уровень доверия населения к банкам снизился. Многие граждане закрыли депозиты в инвалюте, и начали хранить деньги дома, не осуществляя никаких финансовых вложений. На самом же деле любые деньги должны работать, приносить прибыль. Долларовые облигации SOCAR были выпущены для того, чтобы вернуть средства, которые хранятся в сейфах и домах людей в экономику. Оставаясь «мертвыми», они не приносят никакой пользы ни своему владельцу, ни экономике страны.

Плюс ко всему, посредством облигаций, выпущенных на внутреннем рынке, мы покупаем евробонды SOCAR. Таким образом проценты, которые выплачивались иностранцам, мы выплачиваем гражданам нашей страны.

Надо сказать, многие граждане Азербайджана, а также иностранные инвесторы без тени сомнения вложились в облигации компании. И как показало время, облигации SOCAR дали возможность гражданам заработать.

Напомню, что до сих пор на зарубежных рынках компания разместила три выпуска евробондов на общую сумму $2,25 млрд (в феврале 2012 года на $500 млн сроком на 5 лет, в марте 2013 года - на $1 млрд сроком на 10 лет и в марте 2015 года – на $750 млн сроком на 15 лет. – Ред.) То есть, эмитент облигаций - SOCAR уже достаточно давно имеет репутацию компании, которой можно доверять. Ни у кого, в том числе у иностранных инвесторов, не возникает вопросов о ее платежеспособности.

Хотелось бы отметить еще один интересный факт. В 2015 году SOCAR выпустила в Лондоне евробонды на $750 млн сроком на 15 лет. Представьте, что до этого никто не выпускал на Лондонской бирже облигации сроком на 15 лет. Максимум, на 10-12 лет. Эмиссия евробондов с 15-летним сроком обращения во время снижения цен на нефть, покупка их иностранными инвесторами является высоким показателем доверия к SOCAR.

- А были ли случаи, когда компании возвращали купленные облигации?

- Ссылаясь на имеющуюся отчетность, могу сказать, что только две компании, купившие долларовые облигации на первичном рынке, продали определенную их часть на вторичном.

Так что все облигации, которые были приобретены, по-прежнему остаются у своих владельцев. Более того, большой интерес к данным бумагам проявляют новые компании, уже на вторичном рынке.

Что касается рядовых граждан, отмечу: один из показателей популярности облигаций и активности вторичного рынка – желание приобрести ценные бумаги физлицами. Так вот, мы видим, что не только юридические, но физические лица стали активно покупать облигации на вторичном рынке. С начала продаж 90% заявок на покупку облигаций было подано физическими лицами, 10% - банками и прочими юридическими лицами. И сейчас физлица заинтересованы инвестировать в облигации SOCAR. Увеличился и объем сделок, и число физлиц, вложившихся в ценные бумаги компании.

Как видно, выпустив облигации, SOCAR стимулировала развитие рынка капитала Азербайджана, и одновременно предоставила возможность заработка – любым инвесторам.

- А с чем был связан возврат облигаций двумя компаниями?

- Им в срочном порядке понадобилась наличность. То есть, это не вопрос доверия к облигациям и SOCAR в целом.

Мы сразу же выплатили полагающиеся инвесторам средства. SOCAR изначально было заявлено, что ликвидность облигаций полностью обеспечивается. Поэтому держатели этих ценных бумаг могут вернуть вложенные в них средства в любой удобный для них момент, и минимальная цена будет соответствовать номиналу ($1 тыс. – Ред.) И были случаи, когда мы покупали облигации по высокой цене - в зависимости от ситуации на рынке. Напомню, что самая низкая цена - это 1000 долларов США, т.е., номинал.

В настоящее время также бывают случаи, когда владельцы облигаций продают определенную часть своих облигаций или же наоборот, покупают. Это - нормальный процесс, для этого и предназначена гарантия на возврат.

Но хочу также отметить, что до сих пор продаваемые облигации «не доходили» до нас. Несмотря на то, что мы всегда готовы выкупить по номинальной стоимости. Как видно, эти облигации покупали другие инвесторы за более высокую цену.

- То есть, я, будучи инвестором в долларовые облигации SOCAR, могу обналичить средства в любой удобный для меня день?

- Безусловно.

К примеру, вы хотите обналичить деньги сегодня. Для того чтобы вернуть облигации и, соответственно, свои деньги, в первую очередь, нужно обратится в ASAN xidmət №№1 и 5. Денежные средства будут Вам возвращены в этот же день.

- Многие эксперты полагают, что выпуск долларовых облигаций для внутреннего рынка – всего лишь первый шаг SOCAR в направлении диверсификации каналов финансирования в Азербайджане. Поэтому они не исключают возможности выпуска SOCAR новых эмиссий облигаций, в том числе в национальной валюте. Соответствующие заявления делались и высокопоставленным руководством SOCAR. Есть ли у Вас информация о планах компании в этом направлении?

- Выпуск облигаций, номинированных в долларах США, был нацелен, в первую очередь, на то, чтобы люди, хранящие деньги под подушками, в матрацах, сейфах пустили их на рынок, для развития экономики страны.

На самом деле путь в этом направлении долог. Есть и дополнительные возможности вывода «мертвых» денег в экономику. Для этого должны группировать усилия все участники рынка – Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР), Центробанк, инвестиционные компании, банки и пр.

Что же касается выпуска новых облигаций, могу точно сказать, что их выпуск планируется. Но когда, на какую сумму, на какой срок, пока неизвестно. Об этом говорить рано. Все зависит от ситуации на рынке, которая тщательно анализируется в тесном сотрудничестве с другими игроками финансового рынка, включая ПНФР. На основе этого анализа и будет принято соответствующее решение. Объем, сроки, доходность и прочие параметры будут определены позднее.

Хочу также подчеркнуть, что в любом случае сроки и условия уже выпущенных облигаций останутся более выгодными в сравнении теми, которые будут эмитированы в будущем.

- Предположим, Вы не работаете в SOCAR и являетесь главой некой компании - иностранным инвестором, скажем, турецким. Как бы Вы оценили рынок Азербайджана с точки вложения инвестиций?

- В первую очередь, хочу сказать, что если бы я не доверял этой компании, то и не работал ,s здесь.

Будучи же частным инвестором, я бы всем советовал вкладываться в SOCAR. В том числе в ее ценные бумаги, потому что таких выгодных условий, как по долларовым облигациям SOCAR, выпущенным для внутреннего рынка, нет ни в одной стране мира. Говорю это Вам как человек, занимающийся консалтингом уже 30 лет.

В начале 2016 года, когда я был в Азербайджане, в финансовом секторе ощущалась напряженность. Тогда еще не была создана ПНФР, страна переживала последствия двух девальваций…

Сегодня, в начале 2017 года, я вижу, что ситуация меняется, и в лучшую сторону.

Могу сказать, что инвестиции в нефтегазовый сектор, а также в ненефтяной - АПК, туризм – выгодны, и они уже осуществляются. Хотелось бы порекомендовать как местным, так и иностранным инвесторам вкладывать в Азербайджан.

Также хочется сказать, что экономика независимого Азербайджана молодая, не все можно построить за 20-25 лет. Все процессы должны идти своим чередом. То же касается и инвестиций. Приходит инвестор, вкладывается, видит, что вложения приносят прибыль, да партнерам стоит доверять, и не только по бизнесу, но и стране в целом, ее руководству, приходит во второй раз, в третий… За ним следуют другие… Это – очень долгий процесс, результаты которого сложно увидеть и оценить сразу. Но могу с уверенностью сказать: число инвесторов и объем инвестиций будет увеличиваться. Для этого в Азербайджане создаются все условия, включая благоприятный инвестиционный и бизнес-климат.

Текст: Алена Салаева