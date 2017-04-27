Будни «Nargis Fund»: о болезнях детей, одиночестве пожилых и доброте, которая спасет мир – ФОТО – ВИДЕО

Ежедневно наш мир заполняется потоками добра, сострадания и заботы об окружающих, однако это остается незамеченным, ибо мы привыкли концентрировать внимание на отрицательных аспектах нашей жизни.

В результате пожертвований неравнодушных к чужому горю людей множество детей, которым волей судьбы довелось родиться на свет с различными заболеваниями, обретают возможность пройти необходимое лечение и выздороветь.

Одной из некоммерческих организаций, осуществляющих подобную деятельность, является Nargis Fund. Помогая неимущим семьям, собирая денежные средства на дорогостоящие операции, представители данного фонда также оказывают поддержку социально незащищенным слоям населения, посещая дома престарелых, психиатрические лечебницы и интернаты.

Отметим, что фонд был основан в 2012 году. На данный момент команда состоит из учредительного директора Ульвии Махмудовой, исполнительного директора Нигяр Назаровой и операционного менеджера Нармин Алиевой. В беседе с корреспондентом 1news.az Нармин ханум рассказала о колоссальной работе, проводимой их небольшим коллективом, трудностях и подводных камнях благотворительной деятельности и, разумеется, об эмоциях, которые испытываешь, спасая жизнь.

Надежда на выздоровление

«Все началось с того, что я вела благотворительную группу в Instagram. Тогда я еще не была знакома с Ульвией Махмудовой, но, когда мы собирали деньги на больных детей, с ее стороны всегда поступала помощь. А спустя некоторое время я получила приглашение работать в Nargis Fund, и по сей день мы осуществляем активную деятельность, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается», - говорит наша собеседница.

По словам Н.Алиевой, в фонд поступает огромное количество заявлений, ни одно из которых не остается нерассмотренным. Чаще всего обращаются родители, дети которых страдают от тяжелых форм порока сердца, нарушений слуха, ДЦП и прочих заболеваний. Вместе с тем следует отметить, что лечение и снабжение медикаментами детей, страдающих талассемией, ДЦП, онкологическими заболеваниями, осуществляется со стороны государства. Фонд же берет на себя заботу о детях с заболеваниями в тяжелой форме, которые требуют специального подхода, а также консультирования за рубежом.

На данный момент фонд собирает средства на четверых детей с нарушениями слуха для проведения открытой операции по внедрению в мозг кохлеарного аппарата, стоимость которого составляет 50 тысяч AZN. Эту операцию нужно проводить, пока ребенку не исполнилось 2 года, потому что чем больше времени он лишен возможности слышать и практиковаться в разговорной речи, тем ниже его шансы научиться говорить свободно.

Большие беды маленьких детей

«У нас были очень тяжелые случаи, например, однажды к нам попал ребенок с туберкулезом костей, который даже не мог нормально сидеть. Мы провели ему ряд операций в Санкт-Петербурге, внедрили имплантаты и он стал ходить! В скором времени у мальчика намечается последняя операция, после которой позвоночник должен полностью восстановиться.

Также к нам очень часто обращаются с диагнозом ДЦП. Таких детей нужно лечить с самого рождения, потому что лечение подразумевает долгий восстановительный процесс, включая физиотерапию, массаж и прочие процедуры. И еще очень много детей-аутистов, нуждающихся в помощи», - отмечает Нармин ханум.

Если операция не может быть проведена в Азербайджане, фонд отправляет детей в клиники России, Турции, Ирана, Украины, Германии и других стран. В этом случае Н.Алиева обязательно едет с ними как сопровождающее лицо. Пользуясь случаем, она выразила большую благодарность авиакомпании AZAL, которая на протяжении длительного времени обеспечивает их билетами.

«Что касается последнего пожертвования, Ульвия ханум выделила существенную сумму для маленького мальчика Рустама, страдающего лейкозом и прошедшего тяжелейшее лечение в Южной Корее. Последнее обследование показало, что в костном мозге осталось минимальное количество метастазов. В данный момент ему требуется иммунотерапия, в связи с чем были отправлены запросы в разные клиники Европы, так как в Южной Корее этого препарата нет.

В настоящее время семья мальчика находится в Южной Корее, ждет приглашения из клиники и назначения даты лечения. Дополнительные расходы, связанные с размещением и проживанием мальчика, будут оплачиваться со стороны Nargis Fund», - говорит наша собеседница.

О недобросовестности некоторых родителей

По словам Н.Алиевой, чтобы обеспечить максимальную прозрачность, при сборе денег на имя родителя больного ребенка открывается банковский счет, который периодически проверяется. С одной стороны это необходимо для спокойствия семьи, а с другой – самих работников фонда. Они следят, чтобы собранные средства не были обналичены раньше времени и потрачены не по назначению, если вдруг родители окажутся непорядочными.

«Также бывают случаи, когда семьям выделяются определенные суммы со стороны, а они скрывают это от нас, чтобы мы продолжали собирать деньги. Узнавая об этом по чистой случайности, мы, разумеется, останавливали сборы и отказывались помогать таким людям дальше», - рассказывает наша собеседница.

Наряду с этим, в Nargis Fund обращаются за помощью не только для детей, но и для взрослых, которым, по возможности, тоже оказывается помощь.

Праздник для народа – спасение для больных детей

Ежегодно Nargis Fund организует новогоднюю ярмарку «Soyuq əllər – isti ürək» («Холодные руки – горячее сердце»). Ярмарка создает праздничное настроение, погружая посетителей в волшебную сказку, и в то же время помогает собрать денежные средства, которые впоследствии будут израсходованы на операции детей.

Идея проводить подобную ярмарку принадлежит учредителю фонда Ульвие Махмудовой, и вот уже на протяжении четырех лет в преддверии Нового года Площадь фонтанов заполняется уютными домиками, где продаются товары различных брендов.

«Вначале для всех потенциальных спонсоров мы проводим презентацию, на которой рассказываем, на что были потрачены собранные средства с прошлогодней ярмарки, представляя полную документацию – чеки, фотографии. После этого все желающие предприниматели, магазины и бренды могут арендовать у нас домик и торговать своей продукцией в праздничные дни. Деньги, вырученные за аренду домиков, поступают в наш фонд, а средства от продажи товаров остаются самим спонсорам», - объясняет Нармин ханум.

Помимо всего прочего, на протяжении года фонд также организует благотворительные ярмарки в торговых центрах и моллах. В этом случае приходится прибегать к помощи волонтеров, которые помогают с продажей. По словам нашей собеседницы, они будут очень рады видеть в своих рядах новых добровольцев – так, любой желающий может обратиться к ним по адресу: Тбилисский проспект, 35 (Globus Plaza).

«Кстати говоря, к нам обращаются не только за лечением. В прошлом году мы отремонтировали Туберкулезный центр. Там не было ни отопления, ни теплой воды, а помещения, где находились больные, были в плачевном состоянии. В этом году к нам обратились из интерната №12 для детей с ограниченными возможностями, который находится в Шувеляне. Для них мы провели отопительную систему, заменили полы, отремонтировали помещения».

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Пожилые люди жаждут простого человеческого общения

Напоследок Н.Алиева рассказала нам о походах в дома престарелых, которые организуются довольно часто.

«Здесь у каждого человека своя история. Погружаясь в чужие воспоминания о молодости и прожитых днях, ты начинаешь разделять его ностальгические чувства. Поэтому всякий раз покидаешь такие места под впечатлением, обуреваемая эмоциями.

В бытовом и материальном планах дома престарелых, в принципе, ни в чем не испытывают нужды, так как государство их полностью обеспечивает. Старикам, многие из которых оказались здесь при живых детях, в первую очередь не хватает внимания, и, общаясь с ними, мы стараемся заполнить эту пустоту. Например, отвозя пожилым людям еду, просим администрацию накрыть стол перед нами – не потому, что не доверяем, а чтобы разделить с ними трапезу, изгнать их одиночество хотя бы на какое-то время…» - говорит Нармин ханум.

Также большое впечатление на нее оказала поездка в психиатрический центр в Бузовна. На третьем этаже, куда обычно не пускают посторонних, содержатся самые тяжелобольные пациенты, но наша собеседница убеждена – они безвредные и не будут вести себя агрессивно, если не почувствуют угрозы. Во время своего последнего похода в центр девушка даже получила в подарок от одного мальчика, который ее узнал, две нарисованные им картины.

«В психиатрической лечебнице царит очень тяжелая атмосфера, поэтому не каждый человек сможет сюда войти. Помню, как разговорилась с одним прекрасным человеком по имени Женя. Он попал сюда после войны, получив сильные травмы. Слушая истории пациентов центра, хочется порой заплакать, но я стараюсь держать себя в руках», - признается Н.Алиева.

Конечно, для того чтобы заниматься благотворительностью, пропуская через себя чужую боль и страдания, детские болезни и беспомощность стариков, нужно иметь стальные нервы. Например, однажды ночью в Nargis Fund поступил звонок – девочку сбила машина, ей требовалась срочная помощь.

«Приехав на место происшествия, мы увидели ужасающее зрелище: пострадавшей оторвало ногу, и никто не мог найти в себе силы приблизиться к ней. Когда мы везли ее в травматологию, от запаха крови в коридоре просто невозможно было находиться, но мы сопровождали девочку на протяжении всего пути. Я – эмоциональный человек, но никогда не выплесну это наружу, потому что предпочитаю помогать делом», - резюмирует Нармин ханум.

Более подробно с деятельностью фонда, ярмарками и мероприятиями можно ознакомиться на официальном сайте или Фейсбук-странице.

Лейла Мамедова

Фото: Лала Гулиева, личный архив сотрудников фонда