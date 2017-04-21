Сергей Карякин: «Я еще не видел азербайджанца, который поддерживал Карлсена» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в Шамкире стартует Мемориал Вугара Гашимова, в котором принимают участие сильнейшие шахматисты планеты. Перед началом турнира российский гроссмейстер Сергей Карякин дал интервью 1news.az.

- Вы были близкими друзьями с Вугаром Гашимовым… С какими эмоциями вы приезжаете на турнир, посвященный его памяти?

- Я просто обязан присутствовать и играть, чтобы поддержать турнир, посвященный памяти моего друга. Кроме того, каждый год на этот турнир собираются сильнейшие шахматисты мира. В этом году не приехал только Магнус Карлсен…

Для меня этот турнир является и вызовом, так как я никогда не выигрывал Мемориал Вугара Гашимова. Мне очень хочется переломить эту тенденцию.

- В одном из интервью вы сказали, что вновь собираетесь бороться за «шахматную корону». Полагаете, что сможете вновь выиграть турнир претендентов в следующем году?

- В 2017-м я буду готовиться к турниру претендентов, который состоится в следующем году. Думаю, что турнир в Шамкире тоже является хорошей подготовкой к турниру претендентов. Я считаю, что Мемориал Гашимова - это супертурнир, который я очень хочу выиграть.

- Какие изменения произошли в вашей жизни после того, как вы сыграли матч за титул чемпиона мира?

- Я понял, что не зря занимался шахматами с 5 лет. Я более 20 лет в шахматах, но только сейчас начал чувствовать, что достигаю высоких результатов. Действительно, я стал очень популярным в России, у меня появилось большое количество спонсорских контрактов. Россияне меня поддерживали и продолжают поддерживать. И это здорово!

Хочу также отметить, что на протяжении матча за «шахматную корону» я получал много сообщений от азербайджанских поклонников этой игры. Я еще не встречал азербайджанца, который поддерживал Карлсена в том матче (улыбается), а за меня болели многие.

- В конце прошлого года вы сыграли показательный матч с трехлетним Михаилом Осиповым, который завершился ничьей. Признайтесь, вы поддавались хоть немного?

- Михаил Осипов - абсолютно уникальный ребенок. Ему еще нет даже 4-х лет, но он уже играет в шахматы, то есть не просто двигает фигуры, а анализирует и делает осознанные ходы. Если признаться, то партия была выиграна, но я решил предложить ничью. Во-первых, это было справедливо, потому что мы уже сделали свыше 30 ходов. Я решил, что ничейный результат будет самым честным завершением этой партии.

- А какие перспективы вы видите у этого ребенка?

- Я был в шоке от игры Михаила. Я часто играю с детьми во время одновременных сеансов, но никогда не играл против столь юного шахматиста, который делал столь обдуманные ходы. Хочется верить, что он станет будущим чемпионом мира, так как у него есть задатки для этого. Главное - чтобы его не перенапрягли, и он не останавливался в комплексном развитии своей личности.

​

- Вы занимаетесь шахматами с 5 лет. Что нужно делать, чтобы стать таким, как Сергей Карякин?

- В первую очередь, заниматься, заниматься и еще раз заниматься. С 6-7 лет я занимался по 6 часов в день. Немаловажными также являются наличие хорошего тренера и поддержка родителей, но если собственного желания нет, то результаты сами по себе не придут. Все в руках самого человека.

- Давайте поговорим еще и о футболе. Мы знаем, что вы - болельщик московского «Спартака». А после матча за титул чемпиона мира вас даже пригласили первым ударить по мячу в матче любимой команды…

- Это было очень здорово! Вдвойне было приятно, что я отдал пас Глушакову, который потом забил красивый гол и принес «Спартаку» победу. А совсем недавно я был на матче против ЦСКА, который тоже завершился победой моей любимой команды. Из-за этого мне пришлось даже поменять билет на самолет.

- Карлсен болеет за мадридский «Реал», вы – за «Спартак». Почему шахматисты так любят футбол?

- Многие из нас не только следят за футболом, но и очень любят играть в него. Каждый год в выходной день в Шамкире проходит маленький турнир по футболу. В футболе, как и в шахматах, надо думать головой, продумывать комбинации, стратегию... Наверное, поэтому шахматисты и любят футбол.

Мурад Ахундов (Шамкир)