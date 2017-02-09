Интервью 1news.az с председателем ЗАО «Туристический центр Шахдаг» Рустамом Наджафовым.

- Сейчас, в самый разгар зимнего сезона, «Туристический центр Шахдаг» пользуется большой популярностью. Об этом можно судить по многочисленным постам туристов в социальных сетях. Хотелось бы узнать, каких результатов удалось добиться в прошлый зимний сезон – 2015-2016 гг., и каковы прогнозы по завершению этого сезона?

- В прошлый зимний сезон центр посетили 75 тысяч человек. Что касается нынешнего сезона, то с середины декабря по сегодняшний день в «Шахдаг» приехали уже более 70 тыс. туристов. Так что, мы рассчитываем улучшить прошлогодний показатель.

- То есть, можно утверждать, что в этот сезон будет побит рекорд по числу посещений?

- Для этого есть все предпосылки – хорошее состояние лыжных склонов, новые виды развлечений, такие как стендовая стрельба, катание на коньках. В ближайшее время планируем начать полеты на парапланах.

Согласно оценкам самого популярного в мире сайта бронирования отелей Booking.com, Shahdag Hotel & Spa по популярности находится на третьем месте в Азербайджане. Будем стараться возглавить этот рейтинг.

Должен отметить, что среди тех, кто посетил «Шахдаг» - не только туристы, бронировавшие номера в отелях, но и гости, приехавшие в центр на один день, чтобы покататься на лыжах, канатных дорогах, отдохнуть в расположенных на территории комплекса кафе и ресторанах.

Кстати, в январе был побит рекорд по числу однодневных посещений «Шахдага». К примеру, в один из дней число туристов, прокатившихся на канатных дорогах, составило 5 тыс. 166 человек. То есть, в комплексе одновременно находилось порядка 6 тыс. человек. И это еще не предел, ведь созданная в «Шахдаге» инфраструктура позволяет одновременно принимать 10 тысяч туристов.

- В период празднования Нового года многие наши сограждане отдали предпочтение отдыху в «Шахдаге», причем не в первый раз. Чем вызвана такая популярность центра, и не только в праздничные дни?

- Действительно вот уже второй год подряд ни в одном из отелей в «Шахдаге» в новогодние праздники просто нет мест. Причем, номера в отелях бронируют заранее, еще с начала осени, зная, что количество их ограничено. Также туристы осведомлены, что в новогоднюю ночь для них будут организованы специальные шоу-программы, грандиозные гала-ужины, салюты. Кроме того, в период холодов наш центр предлагает множество зимних развлечений, поэтому у туристов всегда есть возможность совместить приятное с полезным – пассивный отдых с активным, спортом, и даже поправить свое здоровье. Отдых проходит на ура, он запоминается, поэтому многие туристы приезжают в «Шахдаг» снова.

Огромной популярностью пользуется и один из лучших SPA-центров в Азербайджане – Ovdan. Он включает сауну, турецкую баню, крытый бассейн, 13 процедурных кабинетов, центр йоги, зону релаксации и пр.

Максимальной загрузке отелей способствовали достаточно длинные новогодние каникулы. У нас продавались турпакеты с условием пребывания минимум 4 дня/3 ночи с двухразовым питанием, что позволило сделать скидки нашим гостям.

- Тем не менее многие сетуют на цены, хотя горнолыжный курорт априори не может быть дешевым…

- В зимний сезон другие – городские и прибрежные отели страны - непопулярны. Соответственно, зимой цены на отдых в Shahdag Hotel & Spa поднимаются, а летом снижаются. К примеру, прошлым летом цены были вдвое ниже, чем зимой. После зимнего сезона этого года мы снова снизим цены.

Напомню также, что в комплексе есть и 4-звездочный Zirve Hotel, номера в котором соответственно дешевле. Также открыт для размещения туристов еще более доступный по ценам отель семейного типа «Гая».

На самом деле, отдохнуть в «Шахдаге» может каждый. Конечно же, все зависит от бюджета человека. Мы можем предложить различные варианты размещений. Стоит отметить, что популярностью пользуются как бюджетные, так и более комфортные варианты. Кроме того, туристические фирмы организуют однодневные туры в центр, которые также популярны среди туристов.

Наряду с этим мы продолжаем изыскивать возможности для снижения стоимости предоставляемых нами услуг и в ближайшее время предложим максимально доступные варианты размещения. Воспользоваться ими смогут группы туристов – студенты, школьники и пр.

Близость к природе, отличный сервис, очень доброжелательная, дружественная атмосфера – вот то, что привлекает посетителей в наш центр. И мы стараемся все это сохранить.

- Какую роль в развитии горнолыжного курорта сыграло создание при Министерстве культуры и туризма Азербайджана ЗАО «Туристический центр Шахдаг»?

- ЗАО «Туристический центр Шахдаг» было создано при Министерстве культуры и туризма во исполнение Распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это позволило провести серьезные изменения в управлении комплексом. Администрация зимне-летнего туристического комплекса «Шахдаг» занималась строительством и одновременно управлением туристических и других инфраструктурных объектов. ЗАО же концентрируется на управлении и будущем развитии данных объектов и комплекса в целом.

Напомню, что открытие центра состоялось еще в 2012 году. Но тогда активное продвижение «Шахдага» за рубежом не проводилось, так как важно было наладить эксплуатацию вновь построенных объектов со всем комплексом услуг. Активная реклама за рубежом пошла только с 2016 года. Это также накладывает на нас большую ответственность. Мы должны сделать так, чтобы турист, посетивший наш комплекс, захотел бы вновь вернуться.

- Как проводится рекламное продвижение «Шахдага»?

- Напомню, что ЗАО «Туристический центр Шахдаг» находится в подчинении Министерства культуры и туризма Азербайджана. Продвижение туристической отрасли Азербайджана за рубежом – одна из основных задач, которую ставит перед собой министерство. Оно на постоянной основе участвует в самых различных зарубежных выставках, в том числе крупномасштабных. На этих мероприятиях активно представлен и наш туристический центр, ведь выставки – это еще один эффективный способ заявить о себе, причем в мировом масштабе. Как правило, стенды нашего центра пользуются большим вниманием посетителей выставок, и это закономерно: сегодня наш центр предлагает по приемлемым ценам услуги и развлечения на самом высоком уровне.

Недавно делегация министерства, в состав которой вошли и представители отечественных туристических компаний, побывала в Кувейте. Там состоялась презентация туристических возможностей и потенциала нашей страны. Поездка была удачной. Я выступил с презентацией о «Шахдаге». Мы подписали несколько соглашений с кувейтскими туркомпаниями, которые займутся популяризацией нашего комплекса среди туристов.

Надо сказать, такая целенаправленная работа ЗАО – совершенствование управления и активный промоушн – уже приносит свои плоды. Мы видим, что приток не только местных, но и иностранных туристов в «Шахдаг» увеличивается. Это – несомненное достижение. Но мы не намерены останавливаться на этом.

- 1 июня 2016 года глава государства Ильхам Алиев подписал Указ об упрощении процедуры выдачи электронных виз и создании системы ASAN Viza. Электронные визы посредством системы ASAN Viza будут доступны гражданам 81 страны. То есть, уже с этого года Азербайджан облегчает визовый режим для граждан многих стран. Соответственно, приток туристов в страну может значительно увеличится. Каковы ваши ожидания? В целом, какова доля иностранцев среди посещающих «Шахдаг» туристов?

- Основной рынок, на который мы сегодня ориентируемся, - Россия, Иран и страны Персидского залива. В начале 2016 года Министерство культуры и туризма Азербайджана активизировало работу с Россией. Оно открыло в Москве свое представительство, его функции выполняет турагентство Tour a Vent. Туристический центр «Шахдаг» активно работает с Tour a Vent, предлагая российским туристам привлекательные турпакеты. Аналогичная деятельность ведется со странами Персидского залива, где представителем министерства является компания Atlantis Holidays.

Прошлым летом мы зафиксировали большой приток туристов из-за рубежа. Летний период фактически «конкурировал» с зимним, что очень хорошо. А пик посещений пришелся на август.

Если посмотреть на статистику посещений функционирующего круглый год Shahdag Hotel & Spa, то мы увидим, что в 2015 году 66% посетителей этого отеля были гражданами Азербайджана, остальные – иностранцами, a в 2016 году только в летном сезоне более 50% были иностранцами.

На первом месте по росту числа посещений находятся граждане ОАЭ, на втором – граждане России. Так, если в 2015 году отель посетили 26 граждан ОАЭ, то в 2016-м – уже 3 тыс. 081 (рост более чем в 118 раз. – Ред.). В 2015 году отель принял 240 россиян, а в прошлом - уже 1 тыс. 636 (рост более чем 6,8 раза. – Ред.). На 2017 год ожидаем увеличение посещений минимум на 20%. Ведь только с начала текущего сезона у нас побывали 1тыс. 102 туриста из России.

А ожидания от введения в Азербайджане системы ASAN Viza большие. Мы рассчитываем на увеличение притока туристов из Ирана и стран, с которыми у Азербайджана есть прямое авиасообщение. К сожалению, в Гусарском районе нет аэропорта, к нам приходится добираться из Баку. Но это туристов не останавливает. Наоборот, многие по дороге из Баку в Гусар восхищаются красотами Азербайджана.

- Стоит ли рассчитывать и на туристов из Европы, избалованных популярнейшими горнолыжными курортами?

- Стоит. Дело в том, что многие не только увлекаются зимними видами спорта, но и любят путешествовать, знакомиться с новыми для них странами и горнолыжными курортами. Мы не говорим, что в «Шахдаг» хлынет большое число туристов, скажем, из Западной Европы. Но такие туристы все же будут, потому что ведется активный промоушн «Шахдага», и те, кто на самом деле увлечен горнолыжным спортом, надеемся, непременно захотят апробировать новые трассы.

А пока у нас очень много туристов из России, Украины. Многие иностранные граждане различных стран, постоянно проживающие в Азербайджане, обязательно посещают «Шахдаг». И, оставляя отзывы, все они подчеркивают наше гостеприимство. И в самом деле, индустрия гостеприимства и питания HoReCa уверенно набирает обороты в Азербайджане, что не остается без внимания туристов, отмечающих качество отелей, предоставляемого ими сервиса. Гостей встречают с улыбкой, им рады. Туристы чувствуют хорошее отношение и хотят возвращаться сюда снова и снова.

- Кстати, о сервисе. Некоторые туристы жалуются на очереди в комплексе. Например, за лыжами. Как решается эта проблема?

- 28 сентября 2015 года в самом центре Баку, на проспекте Бюльбюля, 26, открылся Туристический информационный центр «Шахдаг». Он выполняет функции информационного бюро «Туристического центра Шахдаг». Любой желающий может получить здесь всю необходимую информацию о центре, забронировать номер в отеле и, что немаловажно, - оборудование и снаряжение, включая ботинки и лыжи, выбрать инструктора на любое удобное время. Это позволяет экономить время, избегая длинных очередей.

Информацию о нашем центре можно получить и на сайте shahdag.az. Он функционирует на четырех языках – азербайджанском, английском, русском и арабском. На сайте можно воспользоваться услугами бронирования, а также специальными предложениями. Кстати, на сайте есть шесть веб-камер, посредством которых можно увидеть заснеженные склоны Шахдага и все, что там происходит, в режиме реального времени. Открыт и раздел «Виртуальный тур», где можно ознакомиться с двумя отелями – Shahdag Hotel & Spa и Zirve Hotel. На сегодняшний день зарегистрировано более 100 тыс. посещений нашего сайта.

Но и это еще не все. Мы думаем над внедрением в «Шахдаге» услуги Fast Track (фаст трэк), благодаря которой туристы за дополнительную плату смогут быстро проходить все процедуры, начиная от заселения в номер и заканчивая покупкой билетов на развлечения и арендой оборудования и снаряжения. Думаю, эта услуга будет пользоваться большой популярностью.

- Известно, что «Шахдаг» не останавливает работу и летом, предлагая туристам не менее интересные развлечения, чем зимой. Планируется ли развивать это направление?

- Действительно, зимний сезон недолог, завершается он в начале апреля. Поэтому изначально нами ставилась задача развития комплекса и в весенне-летний, а также в осенний периоды. Наша основная цель – изменить мышление людей. Они должны знать, что «Шахдаг» - это не только зима, снег и лыжи. «Шахдаг» - это и весна, и лето, и осень, то есть, возможность отдохнуть круглый год. Любой человек, в любое время может приехать в «Шахдаг», отдохнуть от городской суеты, хорошенько расслабиться, насладиться красотой гор, набраться сил и энергии.

Летом мы традиционно организуем интересные мероприятия – концерты, спектакли, фестивали и пр. Это также способствует созданию особой атмосферы – атмосферы праздника, шоу.

Желающим похудеть мы предлагаем воспользоваться 3-, 5- и 7-дневной детокс-программой в Shahdag Hotel & Spa.

В то же время мы предлагаем посетителям активные виды отдыха. Все лето для посетителей открыты канатные дороги. В комплексе есть масса летних экстремальных развлечений, число которых мы собираемся увеличить. К примеру, мы уже предложили туристам Shooting Center. Так что, любой желающий может к нам приехать и пострелять. Мы заказали параплан. Этот вид развлечения будет запущен в середине зимнего сезона.

Планируется увеличить и количество квадроциклов, потому что на этот вид развлечения просто гигантский спрос, вплоть до того, что образуются очереди. Не менее популярна и верховая езда, поэтому мы закупим еще лошадей. Также в скором времени на территории центра будет построена большая игровая зона для детей, где многие аттракционы будут абсолютно бесплатными.

Читайте по теме:

«Шахдаг»: летний сезон объявляется открытым! – ФОТО»

- В Дубае есть крытый горнолыжный комплекс Ski Dubai. Расположен он внутри торгового комплекса Mall of the Emirates. Планируете ли вы открытие аналогичного комплекса в «Шахдаге», чтобы летом люди могли насладиться «зимним» отдыхом?

- Таких планов нет, потому что кататься на лыжах нужно все-таки зимой, получая удовольствие не только от катания, но и от великолепной природы, кристально чистого воздуха.

Не стоит также забывать, что в ОАЭ не бывает снега, поэтому людям хочется «экзотики». В Азербайджане же горнолыжный курорт – это уже давно не экзотика. Любой желающий может приехать в наш туристический центр и вдоволь покататься на лыжах.

И потом, у нас, азербайджанцев, есть четкое разделение между летом и зимой. Поэтому наши сограждане предпочитают получать удовольствие от текущего сезона.

К слову, горнолыжный спорт приобретает все большую популярность в Азербайджане. Если в год открытия нашего комплекса на лыжах катались всего 5-10% посетителей «Шахдага», то сегодня этот показатель достиг 50%. Это очень хорошая тенденция. Она говорит о развитии в стране зимнего туризма, потенциал которого просто огромен. Не стоит также забывать, что спорт – это еще и здоровье.

К слову, есть у нас и ледовый каток, который также пользуется популярностью. Открывается он в вечернее время, после 18:00.

- Вопрос, который волнует многих потенциальных туристов – безопасность. Желание покататься на лыжах в горах – одно, умение кататься – другое…

- На сегодня в нашем комплексе работают 50 инструкторов по лыжным видам спорта.

- Наверное, бывшие физруки?

- Нет. 45 инструкторов - местные жители. Это хорошие, воспитанные и очень перспективные ребята. Так что наш туристический центр вносит свой вклад и в открытие в стране новых рабочих мест. У нас работают 710 человек, а в целом в «Шахдаге», включая частные отели, - больше тысячи. Также мы арендуем у местных жителей автобусы, закупаем у них сельхозпродукцию, которая проходит тщательные проверки в лаборатории, оснащенной Минсельхозом. Вся эта продукция сертифицируется. Так что, благодаря горнолыжному курорту Гусарский район активно развивается.

Но вернемся к вопросу безопасности, который на самом деле очень актуален. Лыжней управляет компания из Андорры. У них есть горнолыжный курорт, которым эта компания управляет с 1957 года. Канатными дорогами, оснежением, снегоуплотнением, лыжной школой, всеми вопросами, касающимися безопасности туристов, занимаются высокопрофессиональные специалисты.

Кроме того, всем нашим посетителям раздаются брошюры по правилам поведения и безопасности. В них говорится о том, что при катании на лыжах в обязательном порядке следует надевать перчатки и предназначенную для этого одежду, содержатся подробные инструкции, как правильно надевать и пользоваться лыжами, вести себя на склонах в случае, если кто-то упал и пр.

Важно знать: ни в коем случае не следует учиться кататься на лыжах самостоятельно. Очень много инцидентов происходит из-за того, что люди не умеют кататься, но встают на лыжи, причем, не на горизонтальной поверхности, а на горных склонах. Из-за этого могут пострадать не только они сами, но и другие люди. Например, те же инструкторы, которые находятся на трассах, ведь при спуске со склона начинающие лыжники могут сбить других людей. Очень важно начинать катание на самых простых и пологих склонах - в «Шахдаге» достаточно много таких трасс для новичков.

У нас организована служба «Лыжный патруль». Это лыжники, которые оснащены сумками-рюкзаками для оказания первой помощи. Патрулирование трасс ведется постоянно, ежеминутно.

​

Также любой человек, приобретающий билет на какое-либо развлечение, будь то лыжня или квадроцикл, страхуется. Это входит в цену билета.

На территории комплекса функционирует медицинский центр, оснащенный самым современным оборудованием.

Как видно, для персонала «Шахдага» безопасность – прежде всего. Но туристам все же не стоит забывать, что горные лыжи - травмоопасный вид спорта, и нужно подходить к нему со всей серьезностью.

- Не могу не задать вопрос о планах на будущее с учетом того, что все фазы создания туристического центра «Шахдаг» еще не завершены.

- В прошлом году на уровне главы государства было принято решение о создании в Азербайджане Хызы-Хачмазской, Губинской и Гусарской туристско-рекреационных зон. «Туристический центр Шахдаг» попал на территорию действия Гусарской туристско-рекреационной зоны.

Действительно, строительство нашего комплекса площадью более 2 тыс. га было разбито на четыре этапа. На сегодняшний день завершен первый этап, ведется реализация второго. Третий и четвертый этапы предусматривают развитие сети лыжных трасс, расширение жилой зоны, строительство молодежного и релакс-центра, аквапарка, самого высокогорного в Азербайджане ресторана и пр. Осуществляться эти фазы должны уже с привлечением частных инвестиций. Поэтому сегодня мы занимаемся этим направлением, в частности, подготовкой соответствующих предложений для инвесторов. Так что уже в самые ближайшие годы «Туристический центр Шахдаг» получит дополнительный импульс для развития.

Алена Салаева