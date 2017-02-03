В минувшую субботу в Баку прошла презентация книги Лалы Акиф «Сетевой рай».

Я сама об этом событии узнала, к сожалению, постфактум. Но не зря говорят: все, что ни делается, к лучшему, потому что одно дело – «пойти и поприсутствовать» на мероприятии, а другое – встретиться с автором, пообщаться с ним (вернее, с ней). И, уже прочитав книгу, которую презентовали, получить готовые впечатления и от общения, и от произведения. А впечатления – прекрасные. Книгу я прочла за вечер. К слову, она издана на двух языках: на русском – в 2012 году, и на азербайджанском – в конце прошлого года. Кстати, 28 января в Sapphire Plaza прошла как раз презентация книги «Сетевой рай», изданной на родном языке.

Писать рецензию на книгу я не стану, но поделиться некоторыми впечатлениями считаю нужным.

Первое: книгу действительно необходимо было перевести на азербайджанский язык, потому что ее должно прочитать как можно больше представителей молодого поколения, «живущего в Сети».

Второе: книга сразу подкупает форматом изложения, в первую очередь: ощущение, что ты разговариваешь с автором лично, а она искренне делится именно с Вами всеми происходящими с ней событиями, эмоциями, страхами, сомнениями и надеждами.

Третье: книга заставила задуматься (а кого-то, возможно, заставит и паниковать), и в том числе, о судьбах близких людей (причем, в возрасте от 12+). И, безусловно, в книге есть огромная Вера – в самом хорошем и глубоком смысле этого слова. В общем, как вы поняли, прочитать советую.

А пока предлагаю познакомиться с ее автором - Лалой Мамедовой, творящей под псевдонимом «Лала Акиф» (в честь любимого отца).

- Лала ханум, расскажите, как Вы дошли до жизни такой… писательской. В нашей стране, как известно, писатель – это не профессия. Исключения: гвардия мэтров. Ну, а молодым писателям приходится совмещать свою деятельность с «основной работой», умудряясь находить время на любимое дело. Плюс, издание книг – как правило, происходит за свой счет…

- Писать я начала еще со школы, когда активно посылала свои рассказы в популярные тогда газеты и журналы - «Пионерская правда», «Костер», «Пионер». Ну, я была уверена, что их обязательно опубликуют (смеется). А вообще, вот эта потребность постоянно что-то сочинять, возникла еще раньше, когда я еще ходила в детский сад. Конечно, тогда я не умела писать, зато умела придумывать, и мы с одной из моих любимых бабушек часто сочиняли вместе сказки. А вот любовь к русской литературе привила мне уже другая бабушка, так что я еще до школы свободно цитировала Некрасова, Пушкина и других поэтов.

Что касается второй части вопроса, то, безусловно, я работаю, причем, очень много работаю (улыбается). У меня два высших образования, одно из них педагогическое. Работаю я в школе, а после занятий еще и занимаюсь с учениками. Плюс, в настоящее время я получаю уже третье образование – психолога – в одном из московских вузов. Хотя я, скорее, довершаю там уже начатое и прожитое, ведь 11 лет педагогического стажа – это немало, и психологией я занимаюсь самостоятельно тоже достаточно долго.

- Когда же Вы успели написать две книги? Ведь их на сегодняшний день уже две?

- Первая книга – «Сетевой рай» - была написана в 2012 году. До этого времени я достаточно долго почти не писала вообще, была занята и работой, и семьей, дети тогда были еще слишком малы. А потом получилось так, что я буквально «увидела» в воображении всю книгу, мне нужно было лишь время, чтобы ее записать.

- И когда же Вы смогли его найти?

- У меня есть время, когда я принадлежу только себе и активно расслабляюсь, отдыхая по-настоящему. Для меня это - отключение всех рабочих контактов и настоящий релакс: море, солнце… И – теперь уже книги. Я посвятила «Сетевому раю» свой отпуск, а это – 56 дней. Писала каждый день. И получилась книга.

- А откуда возник сюжет? Судя по предисловию и краткой аннотации, героиня занимается расследованием. Значит ли это, что и Вы сами – поклонница такого времяпрепровождения?

- Совсем нет. Это – вообще не мое. Героиня книги не имеет со мной ничего общего. Просто вот именно так «нарисовался» ее образ, я «увидела» ее внешность, ее характер, поступки.

- А действительно все началось с того, что Вы увидели несколько пар, где мужчина был значительно моложе и ниже по статусу своей подруги? Означает ли это, что Вы осуждаете такие отношения?

- Скажем, так: я не осуждаю, но весьма негативно отношусь к любым отношениям, в которых нет искренности и любви, которые построены на расчете, пошлости и низменных чувствах. Вообще же предубеждения против возраста в парах у меня нет, я видела примеры, где такие пары, в которых мужчина был младше женщины на 10 и более лет, проживали вместе долгую счастливую жизнь. Но таких значительно меньше. Да и акцент не столько на возрасте, сколько на причинах появления таких «мальчиков» и таких женщин. Именно поиск ответов на вопросы: «Что происходит и почему?» и стал тем «импульсом», который побудил меня написать книгу, и в ней уже ответить на множество других, волнующих меня (и не только меня) вопросов.

- Не хочу раскрывать читателям детали сюжета, поэтому спрошу завуалировано: неужели все, что Вы описали в книге, правда? Вот этот герой, который почти «агент 007»…

- Вы знаете, все описанное в итоге оказалось правдой, а что касается героя, на которого Вы намекаете, то здесь получилось весьма интересно: эти выводы я сделала в процессе написания книги. А уже постфактум выяснилось, что это недалеко от реальности.

- Заинтриговали мы читателей.

- Раскрыть интригу легко: надо просто прочитать книгу.

- Вы сказали, что видите весь сюжет, всю «картинку» будущей книги. Думаю, Вы видите яркие сны.

- Да… Действительно. И с одним из таких снов у меня связана очень личная история. Вы, наверное, заметили, что перерыв между первой и второй книгами у меня был весьма немаленький – четыре года. Дело в том, что в этот период я пережила достаточно сложные моменты в жизни. Настолько мне было непросто, что я даже заболела… И вот однажды я увидела удивительный сон, это была настоящая сказка, в которой я была главной героиней… Проснувшись, впечатленная увиденным, на рассвете, я хотела было заснуть снова, но что-то заставило меня встать и записать этот сон. Я назвала его «Сара и 1000 потерянных душ». И, знаете… после этого я выздоровела. А рассказ отправила на конкурс Русского писательского клуба, название которого показалось мне очень созвучным содержанию сказки – «Хрупкое равновесие». И пусть я не заняла первое место, но в конкурсе зрительских симпатий моя сказка стала третьей, и до сих пор прочно удерживает весьма неплохие позиции.

- Эта притча стала каким-то «мостиком» ко второй книге?

- Нет… Она стала, скорее, необходимым мне «выплеском» всего, что накопилось на душе. Она меня вылечила. Я до сих пор иногда перечитываю эту сказку, и что-то в душе очень остро отзывается.

Затем было еще две сказки, которые, можно сказать, просто «вошли в мои мысли», и что интересно – я их написала на азербайджанском языке. Я владею родным языком, но думаю я обычно на русском, а тут «пришли» целые сказки…

- Лала ханум, вот Вы сказали, что писали ежедневно, а как же вдохновение?

- Так оно было, просто было очень долго и не могло найти выхода по причине отсутствия времени. А тут – время появилось, и выход вдохновению нашелся. Безусловно, я десятки раз перечитывала написанное, но все равно спустя годы нахожу в первой книге какие-то шероховатости… Сейчас бы я, конечно, написала чуть иначе. Но что сделано, то сделано.

- У Вас есть некий «авторитетный читатель», к мнению которого Вы бы прислушались?

- Нет… Есть люди, мнение которых мне важно, например, редактор моей второй книги Аликямал Гасанзаде, но… я бы не стала ничего менять, если была бы уже уверена, что все написано так, как я хочу.

- А кто стал инициатором перевода «Сетевого рая» на азербайджанский язык?

- Мои читатели. Знаете, возможно, именно тогда я поняла, что я – действительно уже писатель, потому что мои книги оказались востребованы.

- Как искали переводчика? Ведь важно, чтобы он сумел передать не только смысл, но и эмоции, тонкости, особенности прямой речи героев. А это значит, он должен, что называется, смотреть с Вами в одном направлении.

- Я нашла такого переводчика. Это – Гюнель Хезель, а редактировала книгу Севда Микаилгызы. Мне очень приятно, что моя книга вызвала такой интерес, тем более, что многие мои знакомые даже не подозревали, что Лала Акиф – это я (улыбается). Но пришел день, когда все они пришли на презентацию. Кроме того, мне очень приятно, что среди пришедших были и мои ученики, которые очень за меня болеют. Мне было это приятно и удивительно, ведь никакой рекламы первой книги не было.

- А Ваши дети? Вернее, скорее, Ваш сын, он все же старше – благодарный читатель?

- Он по жизни благодарный читатель, потому что вообще очень любит книги, у моих родителей большая библиотека, и он всегда находит что почитать. «Сетевой рай» он прочитал, ему понравилось. А вот вторую мою книгу он читать не смог, признался, что ему это непросто. А дочь – это мой главный критик.

- А о чем вторая книга?

- Об одиночестве. Я специально не стала описывать внешность двух главных героев. Я даже не указала, где они живут. Мне было важно, чтобы каждый читатель домыслил это сам, довершил их образ.

- И, возможно, «примерил» их образ на себя?

- Да. Потому что такое встречается довольно часто… И страдают люди от одиночества достаточно нередко.

- Скажите, а отрицательные отзывы на первую книгу? Ведь они, наверняка, были?

- Отрицательные отзывы были скорее на ситуацию, описанную в книге, и в основном от людей старше 50 лет. Думаю, это от того, что им на самом деле очень тяжело смириться с мыслью о том, что… общество настолько изменилось. И они не могут и даже не хотят искать ответы на вопросы, почему так случилось, и что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию. Им это слишком тяжело. Кстати, именно этот возрастной контингент и был инициатором перевода книги на азербайджанский язык

- А Вы?

- А я пытаюсь не только их искать, но и что-то делать. Понимаете, я ведь уже много лет работаю в школе, и знаю современных подростков, их проблемы и трудности. Безусловно, я пытаюсь им помочь как учитель. Но этого мало. Поэтому я решила создать Центр интеллектуального развития и психологической помощи. Причем, прийти туда могут не только дети и подростки, но и их родители. И даже не могут, а должны.

- Это очень интересно, и я уверена, что в скором будущем мы обязательно поговорим и об этом Центре, о его первых успехах. Скажите, а Вас как-то изменил этот новый писательский опыт?

- Конечно. Я расту, меняюсь год от года. Книги побуждают узнавать что-то новое, хотя я и так постоянно чему-то учусь. Но именно писательский опыт побуждает более глубоко изучить какие-то отдельные детали.

- Когда нам ждать Вашу третью книгу?

- Скоро. Она уже готова – в уме, пока я жду отпуска. Не буду раскрывать всех карт, но скажу, что это – продолжение «Сетевого рая», где будет рассказана история одного из главных героев. Он – мой любимый герой, а недавно я с удивлением узнала, что, оказывается, он полюбился и моим читателям.

- Спасибо Вам за беседу, желаю удачи, и ждем новых встреч и новых книг!

Натали Александрова

Фото предоставлены Лалой Мамедовой