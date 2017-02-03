Азербайджан и Италия интенсивно наращивают сотрудничество, используя рациональный потенциал взаимодействия для укрепления фундамента надежного партнерства.

Наряду с усилиями политических институтов, деловых кругов, в процессе задействован стратегически важный гуманитарный ресурс, который играет роль надежного путеводителя в культурно-информационном сближении, что немаловажно для будущего совместных программ.

Достигнутый в двусторонних отношениях прорыв позволил раскрыть позитивный образ Азербайджана итальянскому обществу, которое постепенно открывает для себя различные стороны жизни страны, завоевавшей репутацию одного из лидеров постсоветского пространства.

Известный итальянский издатель, политолог, журналист и публицист, оcнователь и руководитель Римского издательского дома «SandrоTeti», глава Римского филиала Бакинского Международного Центра Мультикультурализма (БМЦМ) Сандро Тети поделился своими видениями о достигнутых приобретениях и перспективах азербайджано-итальянских связей.

- Беседу хотелось бы начать о том, как меняется отношение Италии к Азербайджану? Небезынтересно знать реакцию творческой элиты, политических кругов, общественности вашей страны на этот счет…

- Признаться, до недавнего времени, 10 лет назад об Азербайджане в Италии знали единицы. И в основном знали с не очень хорошей стороны, что было результатом пропаганды недружественно настроенных в отношении вашей страны сил. Например, наименование книг об Армении у нас превышало 500 единиц. А о вашей стране практически были единичные издания.

Сейчас ситуация быстрыми темпами выравнивается. Большой положительный эффект дает то, что в последнее время у нас издано более 40 наименований. Не скрою, я горд тем, что только сам издал 12 книг.

Есть очень приятное совпадение. В конце прошлого года в Баку с визитом побывал министр иностранных дел Италии Паоло Джентилионе. По свидетельству наших дипломатов, аккредитованных в Баку, он остался доволен итогами визита. Спустя неделю после возвращения домой он занял пост премьер-министра Италии. Это, безусловно, сказывается на двусторонних отношениях.

Большой вклад в расширение связей вносит экономика. Наши деловые круги, бизнесмены тесно связаны друг с другом. Например, мы - самый большой импортер азербайджанской нефти. Ныне заключены совместные контракты. Впервые заключены сделки вне сферы энергетики.

Крупнейшая итальянская металлургическая кампания «DANIELI» вложила больше миллиарда долларов США в азербайджанскую «Baku Steel Company». Наряду с TANAP и TAP, которые позволят реализовать трансконтинентальный трубопровод в направлении Адриатического моря. Несмотря на кризисные тенденции, в наших отношениях обозначен динамизм, и есть предпосылки, что этот тренд будет развиваться.

- Вы известный человек в Италии, и ведете многогранную деятельность. Так вот, каково положение на ниве мультикультурализма? Спрашиваю вас об этом, зная, что оно не совсем благоприятно и однозначно…

- Будучи руководителем БМЦМ в Риме, мы проводим мероприятия, которые дают хороший социальный эффект. Это в основном короткие семинары, где объясняем молодым людям, студентам - что такое азербайджанский мультикультурализм, каковы его исторические особенности, на основе каких базовых элементов Азербайджанская модель утверждается на международном уровне.

У нас также проводятся конференции, экспозиции и дискуссии с участием не только специалистов и знаковых людей, но и с привлечением активистов общественности, ветеранов.

В ближайшее время собираемся организовать семестр по курсу Азербайджанского мультикультурализма в престижном университете «ЛинкоКампус», который буду вести я сам. В университете Ла-са-Пьенза в Риме, в Генуе также запланированы учебные циклы.

Все это позволяет нам оказывать воздействие на общественное мнение, и оно реально меняется в пользу Азербайджана. И если вспомним, что раньше имел место вакуум, а если и была информации, то в основном негативная, то ныне ситуация кардинально изменилась.

- Сейчас, когда мультикультурализм, как система воззрений, во многих странах сталкивается, мягко говоря, с нетерпимым отношением, какую реакцию вызывает в ваших соотечественниках активность Римского филиала БМЦМ?

- Первая реакция – это, как правило, удивление, что в Баку есть такой центр. Это верно, что мультикультурализм в Европе подвергается большой критике. Но у Азербайджана свой путь и свое отношение к мультикультурализму. То, что британский мультикультурализм дал сбой, это факт. На этом фоне наличие позитивного опыта очень важно, как и существенно то, что в ваших реалиях этот тренд сочетает в себе не только толерантность, но и глубокое уважение ко всем религиям и этносам.

Сегодня Италия, вся Европа столкнулись с массовым приливом мигрантов. Вот тут и видится необходимость, чтобы объяснять людям - насколько важно деликатно относиться к нетрадиционным религиозным учениям и воззрениям. Одновременно надо быть жесткими с проявлениями расизма, радикализма, нельзя допускать, чтобы релятивизм был бы экстремальным.

Если кто-то считает, что в его стране можно иметь четыре жены и он требует того же в другой стране, куда прибыл, это не правомерно. Даже культурный релятивизм должен быть в допустимой мере.

Я считаю, что как раз азербайджанский мультикультурализм может стать примером для моей страны, других государств.

- Вы сказали, что многие из книг по азербайджанской тематике изданы вашим издательским домом. Что это за книги, о чем они?

- Речь не только о книгах по теме политики, истории, но есть еще и художественные произведения, романы, которые получили довольно большой отклик критиков, литературоведов и читателей.

Изданная мною первая книга - это роман известного писателя, публициста, литературного критика и ученого-академика Камала Абдуллы - «Неполная рукопись». Она получила большой позитивный отклик. Сейчас на очереди другой роман, которую намереваемся презентовать в Турине и Милане. Она тоже принадлежит перу Камала Абдуллы, и думаю, что должна вызвать немалый интерес.

Первая книга была прочитана великим нашим писателем, исследователем Умберто Эко. И он лично встретился с Абдуллой и со мной в Милане в своем доме, где высоко отозвался о романе.

- Какие новые издательские проекты планируете осуществить в ближайшее время и какую реакцию ожидаете от них?

- Их несколько, и почти все они приковывают к себе внимание ввиду успешности. Хочу отметить, что предыдущая книга Камала Абдуллы «Неполная рукопись» получила премию «Сканно», которая является очень престижной. В этом году мы получили официальное приглашение, и я надеюсь, что автор даст согласие на участие в презентации книги в «Порденоне ведже». Это большое событие в Италии – ежегодный книжный фестиваль, который проводится в сентябре.

Он только для иностранных авторов, а не итальянских. За последние 15 лет на этом фестивале приняли участие более 10 Нобелевских лауреатов, и это уже о многом говорит.

На книгу Камала Абдуллы «Долина кудесников» обратило внимание жюри фестиваля и посчитало нужным пригласить автора. Замечу, что предисловие к ней принадлежит великому итальянскому интеллектуалу, профессору Франко Кардини, который издается практически во всем мире, на всех языках, и который стал поклонником творчества и личным другом Камала Абдуллы.

Должен заметить, что Камал Абдулла автор с высоким интеллектом, потому наивно ожидать массовую реакцию от любителей развлекательной литературы, которых, как мы знаем, всегда много. Его произведения рассчитаны на носителей высокого интеллекта, на мыслящую категорию. Потому книги получили хорошие отзывы со стороны итальянской интеллигенции, известных литературных критиков, к слову и мнению которых всегда с пиететом относится элита. Это очень показательно.

Азербайджан третий год подряд участвует в международной книжной ярмарке Турина, и в данном случае будем организовывать презентацию изданий популярного азербайджанского писателя с надеждой на успех.

- Прочные культурно-гуманитарные связи играют роль мощного двигателя в развитии отношений. Можно ли сказать, что с помощью печатного слова, экспозиций и многопрофильных культурных инициатив достигнут большой прорыв?

- Безусловно. Как известно, Рим является столицей двух государств – Италии и Ватикана. С Ватиканом отношения у Азербайджана складываются прекрасно.

Благодаря Фонду Гейдара Алиева, который активно работает непосредственно со Святым престолом на серьезном уровне, наработан хороший опыт. Госпожа Мехрибан Алиева имела встречу с высшим руководством Ватикана, в том числе и с Папой Римским. Она инициировала программу реконструкции христианских катакомб. На территории Ватикана проводилась также выставка «Азербайджан», и это событие мирового значения.

Кроме Ватикана Фонд Гейдара Алиева активно сотрудничает с мэрией Рима, и там есть знаменитый музей-коллекция «Капитолий», где один большой зал отремонтирован благодаря помощи Фонда.

В центре Рима в парке «Вилла Бургезе» установлена прекрасная скульптура, отображающая образ бессмертного Низами Гянджеви.

Не без гордости хочу сказать, что вышла книга на итальянском языке, автором которой является известный итальянский музыковед, живущий в Баку. Его супруга азербайджанка, она музыкант, и преподает в университете. Книга называется «История азербайджанской музыки». И там не только раскрывается суть мугама, но и рассказывается о выдающемся азербайджанце, первым написавшем оперу на Востоке - Узеире Гаджибекове. Там же размещен богатый материал об азербайджанском джазе, выдающимся представителем которого признан Вагиф Мустафазаде. В Италии в «Ла-Скала» учился самый любимый всеми женщинами Советского Союза певец Муслим Магомаев, и о нем там содержится богатый материал.

Есть в издании глава о музыкальных инструментах Азербайджана. Сейчас и у нас, и в Европе уже признают, что многие из музыкальных инструментов Востока изобрели азербайджанцы, и что попытки других присвоить себе чужие заслуги, терпят крах. Это очень важно.

В книге отображены многие страницы музыкальной культуры вашего народа, и итальянский читатель с приятным удивлением открывает для себя новый мир и непосредственно соприкасается с палитрой духовности азербайджанского народа.

Есть и другие книги, которые хотим издать, как раз о мультикультурализме. Бакинский Международный Центр мультикультурализма издал книгу, которая объединяет многих авторов и проливает свет на глубокую историчность толерантности вашего народа. Ее итальянская версия очень полезна будет для моих соотечественников.

За очень короткий период – 7-8 лет была проделана огромная по объему работа, которая раскрыла имидж Азербайджана итальянцам.

- Вам известно, что прошлый год в Азербайджане был Годом мультикультурализма, а нынешний по инициативе нашего Президента объявлен Годом исламской солидарности. Как это отразится на деятельности Римского представительства БМЦМ?

- У меня есть знакомые, коллеги, являющиеся мусульманами Италии. Есть среди них молодой депутат действующего парламента марокканского происхождения Халил, представляющий правящую Демократическую партию. Он гражданин Италии, и однажды посетил Азербайджане и был поражен тем, что страна современная и демонстрирует показатели устойчивого гармоничного развития.

При МВД нашей страны действует такая структура, как Совет мусульман Италии, и там представлены граждане страны мусульманского вероисповедания. Многие из них иностранного происхождения, но и есть итальянцы, принявшие ислам, среди которых есть знаковые фигуры, политики, бывшие послы в других странах. Они смотрят на ваш опыт, изучают его, восхищаются тем, как в Азербайджане не допускается пропаганда насилия.

Планируем расширить формат взаимодействия с активом этой структуры, чтобы показать, что настоящие мусульмане не причастны к радикализму, всем тем негативным тенденциям, которые приводят к росту насилия в мире.

В Италии все больше людей понимают, что ваша страна граничит с государствами с жесткой позицией. Знают также о том, как некоторые страны пытались всколыхнуть Азербайджан изнутри, задействовав религиозный экстремизм, и что вы сумели отбить эти атаки резко и дерзко, но без насилия.

Я думаю, в этом плане Азербайджан действительно демонстрирует показательный пример, и наш долг говорить об этом, писать, пропагандировать то, в чем больше всего нуждается человечество – терпимом отношении современников к другим культурам.

Тофик Аббасов