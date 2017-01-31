Мобиль Мамедов: «До издания книг Шухрата Барласа ни один новостной ресурс Узбекистана не писал о нагорно-карабахском конфликте»

Интервью 1news.az с председателем Республиканского Азербайджанского национального культурного центра в Узбекистане Мобилем Мамедовым.

- Азербайджанская диаспора Узбекистана организовала комиссию по защите семьи и юридических прав Шухрата Саламова. Можете ли подробнее рассказать о деятельности комиссии?

- Мы - азербайджанцы, но мы граждане Узбекистана. У нас много семей с обоюдными браками. В целом, нас необходимо считать народом Узбекистана. Наши азербайджанцы Шухрата и его семью знают не первый день.

Я всегда и везде говорил, что знал покойного отца Шухрата Барласа и его семью хорошо знаю. Младший брат Шухрата одним из первых организовал за свой счет независимый печатный орган в Узбекистане, несколько раз реализовывал проекты при грантовой поддержке Узбекистана, но он скончался в 2012 году в возрасте 38 лет, а через два года младшая сестра его скончалась в возрасте 35 лет.

У Шухрата есть дети и внуки, оставшихся детей от покойных также воспитывает он, а теперь представьте состояние его матери, потерявшей двоих детей, ведь у матери он остался один, а душевные переживания семьи можете себе представить? Вот поэтому мы решили защитить его.

Другое дело, если мы его не знали бы, мы же знаем уже несколько лет, и читали его книги, несколько раз проводили мероприятия с его участием. Конечно, мы его будем поддерживать, каждая семья азербайджанца Узбекистана будет его поддерживать. Это наша честь. Скоро весь 32-миллионный Узбекистан будет его поддерживать. Он достойно, как подобает брату и сыну своего народа написал очень поучительные книги, этим он открывает глаза нашему молодому поколению. Без знания истории не будет будущего. Это слова первого Президента Республики Узбекистан.

- В пропаганде против Шухрата используется провокация Рустамжона Абдуллаева. Встречались ли вы с ним, есть ли у вас информация о нем, как его могли настроить против своего соотечественника?

- Он убегает от встречи. Молодые узбекистанцы очень уважают Шухрата Барласа. Увидив, что написал этот шарлатан Р.Абдуллаев, все встали на защиту Шухрата. Из достоверных источников ведомственных организаций Узбекистана выяснили, что Рустамжон Абдуллаев родился и жил в Наманганской области в Нарынском районе, поселок Хаккулабад, колхоз имени Карла Маркса.

В свое время возглавлял кооперативную фирму «Парвоз». В те годы он возомнил себя Бог знает кем. По рассказам местных, вообще жить не давал людям, пугая всех анонимном доносом в Кремль, и у него все шло как по маслу. После обретения независимости правоохранительные органы подробно изучили его деятельность. Он не вписывался в новую политику независимого Узбекистана. Теперь он не мог, как раньше, пугать людей и вымогать деньги.

Выяснилось, что после распада СССР, когда Узбекистан стал независимой страной, Рустамжона Абдуллаева с 1994 по 1997 годы структуры правоохранительных органов несколько раз привлекали к уголовной ответственности за неуплату налогов, кроме того, его обвинили в хищении государственного имущества в особо крупном размере и присвоение чужого имущества методом шантажа.

Во время следствия он сбежал в Россию. Объявили розыск. Поймали и посадили в тюрьму за хищение госимущества и шантаж. Все его имущество было конфисковано государством. С тех пор он ненавидит узбекский народ, правоохранительные органы Узбекистана и патриотов Узбекистана. Он агитирует и пропагандирует возвращение к СССР. Живет под влиянием той самой старой идеологии коммунизма в ожидании возврата к старым советским временам. По словам местных людей поселка, где он родился, Рустамжона Абдуллаева ненавидит простой народ, как вора и предателя, шантажиста. Это пока то, что выяснилось, ждем новостей.

- Вы можете рассказать о Шухрате Барласе?

- Его статьи, кроме Узбекистана, известны в Турции, Афганистане, России, Казахстане и Азербайджане. В связи с тем, что его предки - выходцы из рода Барлас из сел Ходжа-Илгар и Тарагай Шахрисябзского и Яккабагского района Кашкадарьинской области Узбекистана, он публикует свои статьи под псевдонимом «Shuhrat Barlas».

Многие представители старшего поколения азербайджанской диаспоры лично знакомы с его персоной с начала 90-х годов. Как раз перед развалом СССР в высших эшелонах власти Узбекской ССР был большой скандал, когда он демонстративно отказался вступить в ряды КПСС. За неблагодарность выдаваемой партией и государством Ленинской стипендии его отчислили из университета, даже было сфабриковано уголовное дело против него с требованием возвратить всю полученную от государства сумму стипендии за саботаж КПСС. При советской власти саботировать Коммунистическую партию было равносильно преступлению. После этого случая, в том же году он демонстративно отказался от дешевого и бесплатного пайка участника военных действий Вооруженных сил Советского Союза в Афганистане и от медалей и почетных знаков Советской армии, которым его наградили во время службы в Афганистане в 1986-88 годах.

Мы прекрасно помним, что в лихие 90-е многие люди с удивлением шептались и сплетничали о нем, знающие помнят о том, как он на собраниях при всех говорил, что «вооруженное нападение СССР на Афганистан и убийство защитников своего отечества считается позором для КПСС».

Помимо всего этого, многие представители старшего поколения азербайджанской диаспоры Узбекистана прекрасно помнят, как он с марта 1992 года 18 раз письменно обращался с заявлением об официальном признании Узбекистаном Ходжалинского геноцида и просил разрешения участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Об этом я несколько раз говорил и в других своих интервью другим СМИ.

- Вы знаете подробности его биографии, если можно расскажите, что же могло подтолкнуть тогда еще молодого человека отказаться от привилегий и почета в СССР и захотеть идти на верную смерть в Карабахской войне? И все это после того, как вернулся живым из Афганистана?

- Это связано с его отцом, и об этом знают его близкие друзья и родственники. Перед самым окончанием средней школы отца Шухрата посадили в тюрьму. В те годы по всему Союзу гремело так называемое «Хлопковое дело», также известное как «Узбекское дело», которое вели под чутким контролем Кремля.

Дело вела комиссия, возглавляемая Гдляном и Ивановым от Генпрокуратуры СССР и начальником следственной части Генпрокуратуры Каракозовым. В те годы многие узбекские семьи пострадали от деятельности цепных псов Кремля. После окончания средней школы не сумевшего поступить в вуз Шухрата забирают в армию.

После службы, приехав домой с надеждой на встречу с отцом, Шухрат обнаруживает, что тот до сих пор сидит в тюрьме под Красноярском. Домашние ему писали, что с отцом все хорошо, верили, что скоро выйдет на свободу. Каково было состояние 20-летнего парня, пережившего ужасы войны и страх перед смертью, трудно понять. Конфисковав дом, машину и все имущество, посадить в тюрьму кормильца семьи - отца и после всего этого отправить его сына на верную смерть могли только в СССР, не каждый может выдержать такие подарки судьбы. Он много раз обращался с просьбой освободить отца, но Кремль отказывал.

В 1992 году добился встречи с Исламом Абдуганиевичем Каримовым. Наконец, его отца из Красноярской тюрьмы этапировали в Узбекистан, а здесь освободили. Его самого восстановили на учебе. Восторжествовала справедливость. По инициативе первого Президента Узбекистана он был направлен на учебу в Турцию. С 1992-го по 1994 год получал Президентскую стипендию и совмещал учебу с работой в посольстве Узбекистана в Турции в качестве помощника посла.

В 1994 году Шухрат окончил университет в Турции, получил диплом досрочно. Из-за политических разногласий между Узбекистаном и Турцией его диплом не был признан. Он остался без работы. Поэтому вынужденно стал заниматься частным бизнесом. В данный момент работает как независимый исследователь и публикует статьи на исторические темы. Ну, эту сторону его биографии многие знают.

- В чем суть или актуальность его трудов для азербайджанцев Узбекистана?

- Актуальная сторона исследований Шухрата Барласа заключается в том, что он, как историк, сделал профессиональный анализ событий, в основном ссылаясь на труды известных армянских, русских и европейских ученых, при этом сумел четко сопоставить аналогичные исторические параллели с февральскими и мартовскими событиями 1918 года, которые происходили в Туркестане и на Южном Кавказе.

Необходимо подчеркнуть, что до издания книг, публикации статей и интервью на ТВ и интернет ресурсах многие простые люди Узбекистана и Азербайджана даже не подозревали, что Шухрат раскрыл преступления и провел их параллели. Нельзя не заметить некоторые нюансы трагических событий, происходивших в 1918 году в историческом Туркестане и на Южном Кавказе, которые были ранее общеизвестны профессиональным историкам.

На сегодняшний день Шухрат является единственным узбекским историком, раскрывшим в своих произведениях полную картину транснациональной сущности преступлений националистической партии «Дашнакцутюн», которая бесчинствовала и в историческом Туркестане, и на Южном Кавказе.

Это признают авторитетные ученые из Узбекистана и об этом почти все новостные сайты пишут. Его труд ценен тем, что автор, исходя из примеров событий в историческом Туркестане и на Южном Кавказе, довольно четко и не голословно доказал исторические параллели между Узбекистаном и Азербайджаном, и описал исторический факт систематических страданий простого армянского народа от безумств и вакханалий националистической деятельности террористических организаций, поддерживаемых со стороны внешних геополитических игроков.

Читатели его книг, статей и видевшие его интервью по ТВ давно уже успели заметить, что автор в своих книгах и в статьях фактически не делает ударение на унижение и оскорбление чувств национальной гордости какого-либо народа, а вместо этого конкретно обращает внимание на националистическую, террористическую и преступную деятельность террористических организаций, которые осуществляли свои акты возмездия от имени народа, прикрываясь названием нации.

- Характерная черта деятельности Шухрата Барласа?

- С работами историка-публициста Шухрата Барласа знакомы во многих странах мира, а не только в Узбекистане. Он является сторонником политики официального Узбекистана и законно избранного правительства республики. По сей день как независимый историк-публицист работает над воспитанием патриотических и братских чувств между узбекской и азербайджанской молодежью.

С 2003-го по 2014 год Шухрат, как независимый исследователь, оказал академическое содействие узбекской интеллигенции Афганистана при подготовке документа для принятия в парламенте Афганистана закона об использовании узбекского языка в качестве официального языка в этом государстве. Принимал участие в организации узбекских телерадиовещаний в Афганистане и отделений узбекского языка в вузах Северного Афганистана.

В 2014 году в Афганистане в городе Мазари-Шариф при поддержке отдела узбекского языка и литературы Министерства народного образования Афганистана была издана его книга «Узбекская национальная идея и преподавание узбекского языка в Афганистане». В день было продано 1300 книг.

В новостных агентствах об этом было много сообщений.

Предприниматель из Афганистана Хайр Мухаммад Салжукий организовал переиздание и распространение издания. Данная книга на сегодняшний день является первым изданием узбекского автора в Афганистане. Тезисы, приведенные в книге, используются при подготовке официальных учебников по узбекскому языку в Афганистане. Узбекский язык на основании Конституции Афганистана считается официальным языком. В восьми северных провинциях Афганистана работают кафедры узбекского языка и литературы, начали организовываться школы среднего образования на узбекском языке.

В честь 25-летия независимости Узбекистана и Азербайджана в Ташкенте была издана книга «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», которая была презентована в Ташкенте и Баку, а в честь 20-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном в столице Грузии Тбилиси издал книгу «Карабах: война идей. Национализм. Терроризм. Геноцид».

Необходимо отметить и признать действительное. До издания книг Шухрата ни один новостной ресурс Узбекистана не писал и не говорил о нагорно-карабахской проблеме. Именно после публикации его книг и выступлений чрез Интернет-ресурсы и по ТВ каналам публицисты Узбекистана стали публиковать свои статьи и освещать эту проблему, исходя из официальной позиции Азербайджана по нагорно-карабахской проблеме.

Как нам известно, Шухрат не пишет книги по заказу, все его книги и публикации — это его авторский труд и не продиктован кем-то. Хотя дружит с нами несколько лет, он отказался даже от нашей материальной поддержки. Мотивируя это несоответствием с его жизненными принципами. По сей день самостоятельно, как независимый исследователь и без грантовой поддержки, какой-либо организации он осуществляет свои исследования. В эти дни с документалистами Узбекистана заканчивает монтаж документального фильма об истории узбекско-азербайджанских отношений. Вся его деятельность - это большой пример для подрастающего поколения и Узбекистана, и Азербайджана.

Поэтому мы считаем своим долгом поддержать честь и достоинство друга Азербайджана и азербайджанцев, который доказал и показал всему миру, что он достоин государственной награды Азербайджана своим долголетним трудом во имя дружбы и братства узбеков и азербайджанцев.

- Как воспринимают творчество Шухрата Барласа на Родине?

- Молодые историки из Узбекистана раскритиковали его за то, что он не написал книгу такого содержания на узбекском языке. При встрече с молодежью он публично обещал написать книги о нагорно-карабахском конфликте и терроризме националистов на узбекском языке, для узбекского читателя. В данный момент он уже подготовил к изданию свои книги на узбекском языке на кириллице и на латинице. Также его книги переводятся на английский, турецкий и азербайджанский языки. Обе его книги были признаны самыми лучшими книгами 2015 и 2016 годов и награждены дипломами посольства Азербайджана в Узбекистане, Центра им. Гейдара Алиева в Ташкенте и Республиканского Азербайджанского национального культурного центра в Ташкенте.

Любой узбекский ученый или литературовед, который хорошо знаком с трудами Шухрата, прекрасно понимает, что он не один писал о трагедии Туркестанской автономии на территории нынешней Республики Узбекистан, где бесчинствовали дашнаки. После восстановления независимости узбекской государственности трагические события, совершенные при установлении Советской власти в историческом Туркестане, были включены в учебную программу школ и вузов Узбекистана. Желающий узнать об этом, не утруждая себя, может найти подтверждение этого факта в Национальной энциклопедии Узбекистана.

До независимости об этой трагедии были написаны только эпизодичные и короткие статейки. Это связано с национальной политикой СССР.

Все те, кто хотел написать полновесную книгу об этом историческом факте, происходившем на территории исторического Туркестана во время СССР, были посрамлены, унижены, уволены с работы или их заставляли публично отказаться от своих слов. Некоторые пострадавшие от этого произвола до сих пор живы.

- Новый Президент Узбекистана начал кардинально пересматривать все отрасли экономики и сферы политики Узбекистана. Как вы думаете, может ли измениться политический курс нынешних властей по поводу нагорно-карабахской проблемы?

- Политический курс и позиция Узбекистана по нагорно-карабахской проблеме, думаю, не изменятся. В политических вопросах позиция Узбекистана будет продолжаться по пути, намеченному первым Президентом Узбекистана Исламом Абдуганиевичем Каримовым. Он говорил: «Узбекистан последовательно выступал и продолжает выступать за мирное и политическое решение этого многолетнего конфликта, при этом одно из главных условий урегулирования - это обеспечение территориальной целостности Азербайджана».

В Узбекистане систематически проводится ознакомительные культурно-просветительские мероприятия азербайджанцев. Интересующиеся культурно-просветительской деятельностью в Узбекистане могут пройти по ссылке http://azculture.uz/.

У нас с 1935 года функционирует Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Гянджеви. В этом педагогическом университете имеется кабинет Максуда Максумбек оглу Шейхзаде, власти Узбекистана этим жестом доказали и показали свое уважение памяти педагога, этнического азербайджанца, работавшего в этом университете всю жизнь. Просветитель, писатель, поэт, драматург, литературовед и языковед, автор переводов на узбекский язык произведений мировой литературной классики, узбекский поэт-просветитель, драматург, заслуженный деятель искусств Максуд Максумбек оглу Шейхзаде признан узбекским народом как великий узбекский педагог.

Вы можете удивиться, как он может быть узбекским, он же родился в 1908 году в селе Агдаш, он же азербайджанец. Да, он азербайджанец, но всю свою жизнь посвятил Узбекистану и творил на узбекском языке. Большинство видных узбекских литературоведов, писателей и поэтов были его учениками.

В 2001 году его посмертно наградили орденом «Буюк хизматлари учун» («За великие труды»). Максуд муаллим - это символ узбекско-азербайджанской дружбы и братства.

Адрес университета здесь http://www.tdpu.uz/238.html.

В Государственной консерватории Узбекистана был открыт кабинет музыкальной культуры «Азербайджан – Узбекистан» имени великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Кабинет другого символа нашей дружбы разместился в зале, где работает известный в Узбекистане и за его пределами Камерный оркестр «Согдиана», которым руководит профессор Фируза Абдурахманова.

По инициативе историков Узбекистана идет подготовка к открытию кабинета Зии Буниятова. По разным каналам узбекского телевидения несколько раз в неделю обязательно какую-нибудь программу про Азербайджан показывают, не говоря уже о любимом всеми нами фильме «Аршин мал алан», который, по меньшей мере, 10-12 раз в год показывают. Помимо этого, фильм «Где Ахмед?» также вызывает большой интерес. Люди обращаются на ТВ с просьбой показать эти фильмы.

Вот вы, журналисты или простые граждане Азербайджана, хотя бы мельком в новостях слышали о проведенных мероприятиях по ознакомлению Узбекистана в Баку? Ведь обозначенный курс внешнеполитической позиции обеих братских стран должен комплексно развиваться и общественность братских государств должна и обязана знать и чувствовать систематическую поддержку друг друга.

В плане развития культурно-просветительских работ между Узбекистаном и Азербайджаном надо серьезно задуматься. Вырастает молодое поколение, необходимо организовать обмен студентами и ознакомительные поездки. Узбекистанцы очень любят азербайджанскую культуру. Мы же не политики, у всех государств мира имеются посольства, но смешивать культуру с политикой - неуместно.

Пора уже отдельно зарегистрировать Культурный центр имени Гейдара Алиева как отдельный субъект Азербайджанской Республики в Узбекистане.

Пусть посольство занимается политикой, а культурно-просветительская работа, ознакомление узбекистанцев с культурой азербайджанцев - это дело культпросвет специалистов, а не политиков. Тем более, что у нас очень любили и любят Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

- Кто из азербайджанцев поддержал Шухрата Барласа? На нашем сайте, к примеру, были заявления депутата Эльмиры Ахундовой и ученых нашей страны…

- Официальный государственный орган - Национальная Академия наук Азербайджана, а не какая-то общественная организация присудила звание почетного доктора Шухрату Барласу. Данное звание обеспечивается правами и привилегиями, установленными законом Азербайджанской Республики и традициями азербайджанского народа

Представители азербайджанской диаспоры Узбекистана всегда держат под пристальным вниманием деятельность нашего брата и друга Азербайджана Шухрата Барласа, мы всячески стараемся его оберегать от провокаций. Каждый азербайджанец в Узбекистане его считает своим братом и другом Азербайджана…

Лично я от имени азербайджанцев Узбекистана благодарен всем узбекам и азербайджанцам мира, также представителям братских народов за поддержку нашего историка-публициста Шухрата Барласа. Я эти слова буду повторять во всех своих интервью. Народ Азербайджана должен знать, кто его брата и друга поддерживает. Через СМИ первыми поддержали Шухрата Барласа его научный руководитель, заслуженный деятель науки, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Ягуб Махмудов и ученые из Института истории НАНА. Вот это была настоящая академическая поддержка своего почетного доктора.

После окончания следственных процедур мы хотим организовать публичную защиту докторской диссертации Шухрата Барласа и показать это по всем телеканалам Азербайджана. Директор Института истории имени А.А.Бакиханова Ягуб муаллим Махмудов вправе гордиться своим учеником. Его диссертант гордо и с честью защищает историю не только Узбекистана и Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Особо признателен и благодарен за поддержку депутатам Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльмире Ахундовой и Ганире Пашаевой, которые публично проявили свою солидарность и выступили в поддержку нашего Шухрата Барласа.

Выражаю свою особую благодарность и личное уважение адвокату международного класса Мухтару Мустафаеву за проявленную бдительность, ведь он первым поставил в известность многие СМИ Азербайджана и многих деятелей культуры и науки Азербайджана о давлении и угрозах в адрес историка-публициста Шухрата Барласа.

Хочу пожать руку, обнять как брата и поблагодарить Мухтар муаллима. Он не только профессиональный адвокат, но и настоящий сын своего народа, который умеет ценить дружбу и братство. Дай Аллах ему крепкого здоровья и бесконечного счастья его семье.

Как председатель Республиканского Азербайджанского национального культурного центра Узбекистана прошу всех азербайджанцев мира присоединиться к нашему представлению гражданина Узбекистана Саламова Шухрата Насыровича (Shuhrat Barlas), почетного доктора Института истории НАНА к государственной награде. За особые заслуги перед Азербайджанской Республикой в укреплении мира и дружбы, развитии сотрудничества между узбекским и азербайджанским народами, за большие заслуги в науке, просвещении и развитии общественно-культурного прогресса между Узбекистаном и Азербайджаном.

В связи с этим в силу совокупности его деятельности просим всех вас также оказать содействие в процедуре присвоения Саламову Шухрату Насыровичу (Shuhrat Barlas) звания «Почетный гражданин города Баку» и поощрить премией. Просим вас распространить всем азербайджанцам мира наше письмо от имени сорокатысячной диаспоры азербайджанцев Узбекистана.

1news.az