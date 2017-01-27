Шухрат Барлас: «Меня начали обливать грязью, унижать и оскорблять мою честь…» - ЭКСКЛЮЗИВ

Эксклюзивное интервью 1news.az с известным узбекским историком, автором книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей» Шухратом Саламовым (Барласом), жизнь которого в настоящее время в опасности из-за преследований армян.

- Существует ли на данный момент угроза вашей безопасности и членов вашей семьи? Если были угрозы, то с чьей стороны? Как вы считаете, надо ли в данный момент принять меры по защите вашей безопасности?

- В данный момент личной угрозы нет. Узбекистан - стабильная и безопасная страна, но мои друзья и одноклассники, бывшие работники органов безопасности и правоохранительных органов Узбекистана, ныне отставные офицеры охраняют меня. По понятным причинам не могу назвать их имена, но я не защищен от произвола.

Всегда и везде подчеркиваю, что я - независимый исследователь и независимый публицист. Работаю на свой страх и риск. Поэтому, как публицист, имею право писать то, что думаю и считаю правильным по моему убеждению. Мои книги, статьи и высказывания исходят из моих личных убеждений и личных взглядов. Не стараюсь и не старался что-либо сказать или писать от имени государства. Я не работаю в государственном учреждении, но имею полное право высказывать свою гражданскую позицию по тем или иным вопросам мировой политики.

- Адвокат Мухтар Мустафаев сообщил нам о нападении на ваш дом. Можете ли вы подробно рассказать, как это произошло?

- Моим личным адвокатом по вопросам международного права является Мухтар Мустафаев. Он опытный юрист по международному праву, который не один год работает со мной. Моя семья и я доверяем ему, и поэтому он в курсе, что было несколько угроз и нападений. Имеются и иные неудобства. Например, когда я летел из Ташкента через Москву в Баку для участия в Международном гуманитарном форуме, без причин и каких-либо обвинений меня задержали в аэропорту Шереметьево. Мухтар Мустафаев добился, чтобы мне разрешили вылететь в Баку. Обратно я полетел из Баку в Ташкент прямым рейсом. Адвокат отправил меня прямым рейсом в Ташкент за свой счет, хотя у меня был билет через Москву.

По сути, могу физически защищать себя сам, но, когда ночью в окно моего дома кидают камни или пинают мою дверь – а когда я выйду, убегают, - это неприятно. Такого я не видел прежде. Именно после публикации статей, представляющих меня как врага армянского народа, и после начала кампании против меня стали происходить такие случаи в моей жизни. Никогда не заявлял в правоохранительные органы об этом, в Ташкенте я в безопасности, но никто не застрахован от бытовухи и произвола.

После всех этих оскорблений и унижений член координационного совета азербайджанцев мира, кавалер ордена «Дружба» Узбекистана, награжденный медалью «Терегги» Азербайджана, председатель Азербайджанского национального культурного центра в Узбекистане Мобил Мамедов организовал комиссию по защите моей семьи и моих юридических прав. В данный момент в Узбекистане мои права защищает группа адвокатов под руководством опытного адвоката Фатимы Пириевой.

Когда меня начали обливать грязью, унижать и оскорблять мою честь, сразу же молодые узбекские адвокаты предложили свою помощь. Когда я стал объяснять, что не могу оплатить услуги группы адвокатов, ну, сами понимаете, семья, дети, они сказали, что будут работать безвозмездно. Я не юрист, поэтому юридические вопросы решают они.

- Почему с вами невозможно было связаться в последние дни? Вас вызвали в прокуратуру, по каким статьям армяне подали на вас жалобу? Возбуждено ли уголовное дело?

- Не имею права разглашать следственные материалы.

- Кого конкретно армяне используют против вас в Узбекистане, почему вдруг Рустамжон Абдуллаев превратился в вашего врага?

- Интересной стороной деятельности этого интернетовского персонажа является то, что он для прикрытия своей деятельности провокатора систематически, с педантичной точностью и каждый раз обязательным образом вслед за какой-то опубликованной свежесостряпанной пасквильной статьей о чьей-то персоне сразу же публикует очередную свою теорию о ерунде, и все это сопровождается хвалебными одами в адрес первого Президента Республики Узбекистан, переходящими в подхалимаж и очковтирательство перед правительством Узбекистана.

Все это рассчитано на обывателей и манипуляцию сознанием людей, которые, прочитав статьи оскорбительного содержания под фотографиями атрибутов государственности Узбекистана, впоследствии должны впасть в ступор, считая, что это дело рук официальных властей республики. К деструктивной деятельности Рустамжона Абдуллаева и его псевдонаучным теориям, к его территориальным претензиям, которые он предъявлял независимым странам, народ и правительство Узбекистана не имеют никакого отношения.

Все станет ясно при первом же официальном запросе в Академию наук и Министерство иностранных дел возмущенной или интересующейся стороны. Этот человек - жертва советской идеологии. Во время совка были анонимщики, кляузники и пасквилянты, но в век научно-технического прогресса они более усовершенствовали свои методы.

Он и раньше несколько раз оказывался детонатором возникновения негативного взгляда, направленного против Узбекистана. Например, в 2013 году он, стараясь манипулировать общественным сознанием, подтасовав исторические факты и сегодняшние реалии современных государственных устоев, также отрицая международное право, предъявил всем соседним с Узбекистаном братским странам территориальные претензии. Даже не граничащим и далеко находящимся от Узбекистана государствам - Украине, Российской Федерации и сегодняшней Армении, всем этим странам Р.Абдуллаев умудрился высказать территориальные претензии от имени Узбекистана.

Опубликованная в 2013 году его статья вызвала недовольство широкой общественности, которое впоследствии переросло в бурные дискуссии на разных Интернет-ресурсах. Его статья, детонировавшая негативный резонанс в адрес официального Узбекистана, для многих людей послужила оправданием своих оскорблений узбекского народа. В свою очередь, это привело к охлаждению социально-политических и дружеских связей между простыми людьми, которые имеют вековые взаимные человеческие и добрососедские отношения.

Это всего лишь информационная война и она ведется не только против меня лично, это направлено против государственной идеологии, против людей, которые имеют в сердце добрые намерения, то есть цели нападок разнообразные и тактика многоходовая. Предельно ясно, что в современном мире тактика и стратегия ведения войны отличаются от прежних средневековых методов, когда солдаты гордо шли друг на друга, массированно атакуя живой силой.

На сегодняшний день самой главной целью некоторых недобросовестных личностей или государств, которые хотят поработить какую-то государственную структуру или обогатиться за счет бюджета государства, являются мысли людей, а люди, имеющие культивированные противником мысли, сами за них все сделают. До бомбардировок, разрушений и убийств огнестрельным оружьем будут использованы массированные атаки на умы людей, чтобы создать в подсознании большинства пораженческий настрой. Целью этих атак является разрушение в умах людей идеи, которая объединяет большинство против наступающего врага. По сути, и в древности так было. Лазутчики-провокаторы, действуя внутри противника, растлевали умы людей и создавали пораженческий настрой в стане врага. В нынешний век все это можно осуществить, сидя за тысячу километров от противника - суть та же, но техника другая.

В данный момент против меня используется именно эта тактика. Кого именно натравили или почему меня стали преследовать всего лишь за то, что я написал книгу об истории наших народов, если честно, я не знаю, но, чтобы понять это, я вспомнил слова первого Президента Республики Узбекистан из его книги «Юксак маънавият – енгилмас куч» («Высокая духовность - непобедимая сила»), где он четко и конкретно указал: «В настоящее время идеологические полигоны обладают большей силой, чем ядерные. Самое главное, что призывает человека к бдительности, заключается в том, что военное, экономическое давление ощущается сразу, а распознать идеологическое давление, его последствия очень трудно. Если в такой обстановке человек не будет обладать собственным мнением, твердыми убеждениями, накопленным жизненным опытом, сформировавшимся мировоззрением и крепкой волей, то, естественно, он не сможет противостоять воздействию чуждых идеологий» (И.Каримов).

Считаю себя идеологически подкованным гражданином Узбекистана, у меня достаточно опыта и умения защитить свои мысли и умозаключения. Для меня лично особого труда не составит доказать и показать, кто, за что и почему начал травлю против меня, но, если против меня использовать произвол и бюрократические нажимы от имени государственных структур, в таком случае я не смогу защититься и стану жертвой. Ибо против произвола тех личностей, которые, используя государственные должностные полномочия, стараются уничтожить или заткнуть меня, не только я, никто не сможет устоять. Это исторический факт.

- Армяне в социальных сетях распространяют против вас сфальсифицированные данные. Что вы можете об этом сказать?

- Я бы не стал обвинять весь армянский народ. Как автор книг и как человек, посвятивший много лет скрупулезному изучению понимания целей пропаганды, постулатов и претензий, которые вот уже почти двести лет оглашаются сторонниками националистических и террористических организаций «Арменикан», «Гнчак», «Дашнакцутюн», «Цехакрон» и т.д., я понял, что в истории достаточно фактов бесчеловечных действий террористических организаций, но, кроме этого, есть и исторические, и сегодняшние факты, которые свидетельствуют о безответственном и бесцеремонном использовании названия простого хайского (армянского) народа.

Якобы действующие от имени армянского народа террористические организации при поддержке искусственно созданного этнического антагонизма между людьми для достижения меркантильных интересов кучки людей систематически подталкивали простых людей на бессмысленные убийства, совершая террористические акты именно против мирных людей.

Адекватный человек прекрасно понимает, что рядовой армянин или русский, или тот же представитель старой гвардии коммунаров, который за мир и добрососедские отношения, конечно, не виноват и не в ответе за события, которые происходили в истории. Также никакого отношения они не имеют к большевистской империи зла, колониальной политике Российской империи, уж тем более не имеют никакого отношения к «Дашнакцутюн». Армянский народ и террористы — это все же разные понятия. Я не против народа, а против террора и насилия, и против того, чтобы использовали название народа.

- Представители азербайджанской диаспоры в Узбекистане считают, что ваши заслуги ничем не уступают наивысшим мировым достижениям спортсменов, общественных деятелей и ученых из Азербайджана…

- Думаю, мне еще много надо работать ради укрепления дружбы и братства между Узбекистаном и Азербайджаном. Скоро предстоит защита моей докторской диссертации на тему «Узбекско-азербайджанские отношения в 20-21 веках», которая должна состояться в Институте истории им. А.Бакиханова НАНА. После презентации моей книги «Карабах: война идей. Национализм. Терроризм. Геноцид» в Баку заслуженный деятель науки, депутат Милли Меджлиса, директор Института истории им. А.Бакиханова НАНА Ягуб Махмудов перед всеми сказал мне, что в силу совокупности изданных книг и опубликованных материалов он готов созвать ученый совет и организовать процедуру защиты моей докторской диссертации, а я постеснялся и сказал, что хочу защититься как все, в общем порядке.

Стараясь быть скромным, обязался написать автореферат. Он посмеялся и согласился, но вместо написания автореферата мне приходится давать интервью и опровергать то, что я вообще не говорил, защищаться в социальных сетях, в правоохранительных органах, писать объяснительные по 10-20 листов. Скоро, наверное, мне придется защищаться не в Институте истории и не свою докторскую диссертацию, а в суде защищать свою честь и достоинство гражданина.

Обычно за мысли и умозаключения не судят, а судят за конкретные действия. За свои мысли и свое видение я отвечаю перед Создателем, но я же не могу отвечать за чужие действия. Ну, что я могу сделать, если кто-то или какой-то судебный орган посчитает меня разжигателем межнациональной розни из-за того, что я написал книгу об исторических параллелях трагедий в судьбах братских народов.

Мои друзья и близкие прекрасно понимают, что я не разжигатель межэтнического конфликта и не разжигатель войны. Даже ни разу не оскорбил ни одного человека по расовому, конфессиональному и этническому признаку, но постоянные провокации, обвинения в связях с какими-то экстремистскими и террористскими организациями мне уже надоели. Даже в сетях начали появляться какие-то скриншоты якобы моих высказываний.

- По нашим источникам, азербаджанская диаспора Узбекистана направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву представление для награждения вас одним из орденов Азербайджана и призывает азербайджанцев мира поддержать вас и оказать содействие в процедуре присвоения вам звания «Почетный гражданин города Баку», поощрении денежной премией и квартирой в Баку. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Не имею информации об этом, но приятно было узнать. Спасибо всем, кто поддерживает меня в Узбекистане. Благодарен судьбе, что у меня есть ученики, друзья и учителя, которые могут за правду стоять с честью. Читаю все слова поддержки и статьи авторов из Азербайджана. Для меня было большой честью увидеть статьи и поддержку Аиды Айвазовой, она опубликовала мое обращение к президентам Узбекистана и Азербайджана.

Депутаты Милли Меджлиса встали на мою защиту. Лично я горд тем, что все-таки не зря издал книгу в честь нашей дружбы. Обе мои книги были посвящены юбилею восстановления независимости наших государств и юбилею установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном.

Мне было не только приятно читать слова поддержки, но и поучительно. Например, уважаемая Эльмира Ахундова в своей статье подробно раскрыла хитросплетения клеветнических кампаний и цели оскорбления и унижения личности авторов книг и статей.

До меня через эти трудности проходили многие авторы, для меня большая честь быть в списке таких людей.

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Научный руководитель моей докторской диссертации Ягуб Махмудов и коллектив Института истории НАНА вместо того, чтобы потребовать от меня объяснения опоздания автореферата, встал на защиту своего диссертанта. Думаю, мне уже не следует объяснять причины задержки сдачи автореферата, мой научный руководитель сам все знает.

Приятно было читать слова поддержки Ганиры Пашаевой, я много читал о ее деятельности, смелая женщина, лично мне она нравится, уважаю ее за то, что она гордо и смело может говорить и работать ради процветания своей Родины, настоящая азербайджанка.

Я люблю свою родину - Узбекистан. В моем сердце любовь к Родине не вытесняет мою любовь к Баку, Азербайджану и ко всему тюркскому миру. Думаю, мы все должны быть великодушными, но в любом случае из-за каких-то угроз и обвинений не откажусь от гражданства Узбекистана, это моя честь. Я буду защищать свою Родину и свою честь...

Эльшан Рустамов