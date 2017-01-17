Интервью 1news.az с политологом, депутатом Милли Меджлиса Азербайджана Расимом Мусабековым.

- На официальном сайте ОДКБ 16 января было размещено заявление, в котором говорилось, что недопустимо связывать отставку Николая Бордюжи с комментарием по инциденту 29 декабря 2016 года, так как его полномочия генерального секретаря ОДКБ истекли 31 декабря 2016 года. Получается, что ОДКБ поддерживает позицию Бордюжи, которым было использовано понятие «НКР»?

- Решение о том, что Бордюжа 31 декабря 2016 года покинет свой пост, было оговорено, когда продлевали его полномочия. Если бы он молчал и ничего не говорил, ему все равно пришлось бы уйти. Сказал он или нет, в любом случае он покидал свой пост. Это было заявление человека, который фактически уже не имел никаких полномочий. Это - частное заявление, а не заявление ОДКБ.

- Принимая во внимание его любовь к армянам, может ли он «присоединиться» к Владимиру Казимирову и превратиться в очередного защитника армян?

- Да, он может пойти куда угодно. Вообще-то, он уже никто. Его слова имеют такой же «вес», как и слова Владимира Казимирова. Они стали прихлебателями армянских лоббистов, и это - их частное дело. К политике РФ ни Казимиров, ни Бордюжа не имеют никакого отношения.

- Почему тогда его высказывания не были отредактированы в дальнейшем и остались на официальном сайте ОДКБ?

- Как это можно отредактировать? Ведь он это сказал, когда еще был генсеком ОДКБ. Можно просто посредством Беларуси и Казахстана настаивать, чтобы данное заявление убрали. Я повторю, это частное заявление Бордюжи, а не ОДКБ. Полномочия Бордюжи истекли полтора года назад, затем их продлили на год. Когда не был достигнут консенсус по поводу его замены армянином, то полномочия Бордюжи продлили до конца прошлого года.

Однако, даже несмотря на то, что замену Бордюже не нашли, его отправили в отставку, а его полномочия передали заместителю.

- Вы считаете, что ОДКБ не настроена против Азербайджана?

- Благодаря Казахстану и Беларуси позиции Азербайджана в ОДКБ даже сильнее, чем позиции Армении. Об этом также свидетельствует тот факт, что армяне не могут пропихнуть своего ставленника на пост генсека организации.

У Бордюжи не было полномочий делать политические заявления от имени ОДКБ. Он занимался техническими вопросами, готовил материалы и документы, передавал какую-то информацию, бумаги таскал. Если он что-то говорил, то только от своего имени.

- Как должен Азербайджан поступить, если будут повторяться подобные случаи?

- Если подобные заявления будут повторяться, вне зависимости от того, кто их делает - чиновник, секретарь ОДКБ, - то у Азербайджана есть возможности посредством дружественных стран – членов ОДКБ блокировать подобные неприемлемые заявления.

Серж Саргсян на заседаниях плакался, что Армения никакой помощи от ОДКБ не получает. Понятно, что ему нечего рассчитывать на подобную поддержку.

Неоднократно тот же Бордюжа заявлял, что ответственность ОДКБ заканчивается на армяно-азербайджанской границе и Нагорный Карабах вне сферы деятельности Организации договора о коллективной безопасности.

- Однако не секрет, что Армения постоянно совершает провокации на армяно-азербайджанской границе. Может ли она таким образом привлечь ОДКБ к армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту?

- Ни одна страна – член ОДКБ палец о палец не ударит в поддержку Армении в этом конфликте. Фактически ОДКБ находится вне армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

На территории Армении дислоцированы российские Вооруженные силы. Действия Армении не направлены на то, чтобы привлечь на свою сторону ОДКБ - армяне прекрасно понимают, что это невозможно - а имеют целью задействовать механизм армяно-российского союзничества.

Эльшан Рустамов