Фотограф Бабек Кулиев: «Были ребята, которые прекрасно проводили время в Баку, пока их ровесники гибли в Карабахе…» - ФОТО

Я познакомилась с Бабеком Кулиевым несколько лет назад, когда делала материал с ним для одного издания.

Воспоминания о нашей встрече были самими теплыми: Бабек муаллим – человек необычайно скромный, тактичный, добрый и интересный. И это при том, что он – настоящий Герой. Это – мое мнение, сам Бабек муаллим считает себя обычным человеком, который очень любит свою Родину и не мыслит существования без фотоаппарата.

А ведь именно Бабек Кулиев, будучи фотокорреспондентом Министерства обороны Азербайджана, во время карабахской войны вел фото- и видеосъемку боевых действий. Он был одним из тех немногих, кто, рискуя жизнью, снимал трагические для нашей страны январские события 1990 года.

В его архиве – тысячи кадров и видеоматериалов, являющихся бесценным отображением хроники самых печальных для Азербайджана событий конца XX века.

В повседневной жизни Бабек муаллим практически не расстается с фотоаппаратом. По его собственным словам, даже смерть, о которой он знает не понаслышке, пугала его лишь одним: тем, что «туда» невозможно взять с собой фотокамеру.

- Мой первый фотоаппарат мне подарили, когда я учился в третьем классе. С тех пор я влюблен в искусство фотографии. Первой моей работой стал портрет мамы, - рассказывает Б.Кулиев. - Затем стал снимать пейзажи: восход солнца, море, природу. Тогда я и понял, что в фотографию приходят ради того, чтобы суметь остановить мгновения. Стал искать себя, пробуя в различных жанрах фотографии.

Вообще любовь к фотографии сыграла в моей жизни очень важную роль. Сначала из-за нее я не закончил институт. Потом – ушел из семьи.

- А где Вы учились?

- Я поступил на геологоразведочный факультет АзИНефтехима (ныне - Университет нефти и промышленности). Причем, сделал это, скорее, по инерции, нежели по велению сердца. Дело в том, что в нашем роду – много геологов. Но меня забрали в армию, после которой, возобновив учебу, я стал работать на Заводе кондиционеров фотографом. Когда там узнали, что я скоро получу высшее образование, меня перевели на должность начальника участка. Поскольку к тому времени я уже твердо решил, что по специальности работать не буду, такое повышение меня заставило несколько растеряться. Правда, все равно пришлось ездить на курсы повышения квалификации в Москву.

- Но зачем, если Вы уже приняли решение?

- Дело в том, что в участке, начальником которого я стал, была очень хорошая фотолаборатория. Так что, я совмещал, можно сказать, приятное с полезным. Потом меня перевели в заводскую лабораторию, где я делал снимки для заводской газеты. Но вскоре ушел оттуда, так как стремился к свободе, а в рамках заводской газеты полету творчества было тесно.

- У Вас много фотографий Баку. Когда Вы начали снимать город?

- Как раз в то время, о котором рассказывал выше. Фотографии Баку начались с работы в Ичери шехер. В то время город не менялся с такой быстротой, как сегодня, когда надо буквально «ловить кадр», опасаясь того, что завтра может быть поздно. Сегодня же я буквально ежедневно выхожу в город, чтобы успеть заснять те старые улочки и дома, которые останутся только в памяти их жителей. Город же активно застраивается…

- Вы явно не в восторге от этого.

- Я не стал бы давать оценку происходящему. В любом событии есть плюсы и минусы, и ничто не вечно под Луной, как говорится. Я в этих грандиозных преобразованиях Баку являюсь хроником событий. Что касается личного отношения, то естественно, что, видя, как меняется облик города, привычный с детства, испытываешь что-то вроде ностальгии. Бывает, что изменения искренне радуют – как, скажем, преобразившийся бульвар. Бывает, что вызывают грусть. В любом случае, я очень люблю наш город - старый ли, меняющийся ли. Я обожаю наше море, часто выезжаю на съемку побережья.

- У Вас же есть практически раритетные фото Карабаха еще до военных событий.

- Да. Сразу после ухода с Завода кондиционеров я стал работать в Институте истории и находился в постоянных разъездах по всему Азербайджану. Тогда, движимый, скорее, восхищением перед величием нашей истории и красоты нашей природы, я и стал снимать районы с их памятниками истории и архитектуры. Очень большая коллекция снимков была посвящена Карабаху. В то время, за 15 лет до начала войны, я и не подозревал, что многое из этих красот спустя несколько лет исчезнет с лица земли, а оставшиеся мы сможем лицезреть лишь на фотоснимках. Большая часть моих работ вошла в книгу «Карабах», которая была издана Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан по указанию Президента.

Кроме того, в рамках сотрудничества с Министерством культуры я побывал в более чем 30 странах мира: делал фотосъемку работы делегаций Азербайджана. Эта работа, кроме богатого опыта путешествий, сделала меня известным в определенных кругах. Так, несколько лет назад по просьбе посольства Израиля я делал выставку «Мост дружбы», посвященную азербайджано-израильским взаимоотношениям в области культуры.

- Вы упомянули, что в годы войны работали фотокорреспондентом в Министерстве обороны.

- Дело в том, что делать съемку на тему карабахской войны я начал давно: я снимал первых беженцев из Армении и Карабаха, делал фотосъемку январских событий. Более 70 тысяч фотографий я отвез в Комиссию Верховного Совета Азербайджанской ССР, председателем которой в то время был Тамерлан Караев. О судьбе этих работ мне до сих пор ничего неизвестно, но лет 8 назад ко мне обратились за негативами для издания книги о 20 Января из журнала «Азербайджан гадыны».

Воевать в Карабах я отправился в 1993 году, раньше просто не мог по состоянию здоровья: в 1992 году у меня была операция, и медкомиссия меня на зону боевых действий не допускала. Однако, в конце концов, мне это удалось. Полгода я воевал в Агдаме, а потом я стал воевать против врага не в качестве солдата, а уже в качестве спецкора Минобороны, в звании офицера.

- Военный корреспондент рискует меньше?

- Наоборот, больше. Общеизвестно, что в первую очередь враг старается уничтожить человека с камерой. Но у меня была неплохая «школа жизни» - в свое время я побывал в Афганистане. Конечно, не могу сказать, что страха у меня не было. Он всегда есть у любого нормального человека, другое дело, что этот страх пропадает, когда ты знаешь и веришь, что сражаешься за страну. Я, делая свои кадры о карабахской войне, верил, что это будет необходимо моей Родине.

- Я так понимаю, материала у Вас собралось много.

- Очень много. Кроме фото- и видеоматериалов, есть также интервью с Александром Невзоровым, в котором он признается о том, кто его вынудил дать ложную информацию по российскому каналу о событиях 20 января 1990 года. Есть интервью с убитой позже Старовойтовой.

- Но ведь это кладезь информации! Почему Вы не опубликуете эти фотоматериалы?

- По одной простой причине: на их издательство нужны деньги, и немалые. Я уже сказал, что в свое время, для того чтобы сделать все эти фотографии, два года сидел без работы и в итоге потерял семью.

Сегодня у меня на руках, кроме огромного архива (около 4 тысяч фотографий), есть уже готовые макеты 4-5 книг. Вся проблема только в отсутствии финансов на их издание.

Поймите меня правильно: я не стремлюсь заработать на этих книгах, я работал и работаю не для этого. Продавать эти материалы какой-то иностранной студии я считаю преступлением, ведь любые кадры можно смонтировать так, как угодно режиссеру. Но я самостоятельно перевел будущую книгу на 4 языка, потратив немалые средства на оплату труда переводчиков, дизайнеров. Я просто хочу, чтобы мой труд оценили по достоинству, а книги издали. Просто обидно, будучи ветераном Карабаха, искать деньги на нужное не только для меня, но для нашего государства, дело.

- Можно поподробнее о книгах? О каких четырех темах речь?

- «Роль Азербайджана во Второй мировой войне», «Армянский вандализм», «Воюющий Азербайджан» и «Баку».

В первой книге, посвященной Второй мировой войне, есть как архивные фото, так и мои, но уже послевоенные. К примеру, я снимал открытие Мемориала, посвященного 416-й таганрогской дивизии, куда приезжал Гейдар Алиев в составе ЦК КПСС. Есть фоторепортажи об азербайджанских героях войны, которые почему-то были незаслуженно забыты. Например, о Мурсалове Мурсале Меджид оглу, подвиг и судьба которого схожи с судьбой известного всем Мересьева. К сожалению, 10 лет назад этот человек ушел из жизни, но я успел пообщаться с ним. Есть также фотоматериалы о других наших соотечественниках, воевавших в этой дивизии, их воспоминания об Ази Асланове и так далее.

- «Армянский вандализм» связан с оккупированными территориями?

- Да. Но для того чтобы собрать фотоматериал для этой книги, мне пришлось отправиться туда инкогнито. Подробнее рассказать не могу.

- Ух, ты. Не боялись, что Вас разоблачат?

- Меня могли даже узнать, ведь до войны, да и во время, я бывал там достаточно часто. Но знаете, я не особенно задумывался над этим, посчитав, что если получится – значит, я сумею осуществить задуманное. А если разоблачат – значит, не смогу. Но хотя бы не будет обидно…

Я пробыл в Карабахе 28 дней, и часть сделанных тогда фотографий была опубликована в книге «Карабах: вчера и сегодня», изданной мною на четырех языках.

Сейчас же у меня готов дополненный вариант книги, уже на пяти языках.

С изданием первой книги мне помогло МНБ (ныне – Служба государственной безопасности – ред.). И хотя я не заработал на этом ни копейки, был счастлив, что мне удалось опубликовать эти бесценные кадры: в первой книге порядка 120 фотографий.

- А третья и четвертая книги?

- Третья - «Воюющий Азербайджан». О карабахской войне до сих пор почти ничего неизвестно, а я считаю, что необходимо показать документальные кадры о ходе той первой войны. Разумеется, показать настолько, насколько это возможно и допустимо.

Материала о войне в Карабахе у меня столько, что поместить все в одну книгу невозможно, и я даже подумывал о том, чтобы разделить эту хронику по регионам. Там очень много фотографий, в том числе наших солдат, офицеров, - настоящих героев. Увы, больше половины из этих людей уже нет в живых: кто-то погиб на поле боя, кто-то ушел из жизни уже после введения режима прекращения огня.

Но их родные живы, и для них важно знать, что подвиг их отцов, братьев, сыновей не забыт.

И, наконец, четвертая книга посвящена Баку и его окрестностям. Эти съемки я продолжаю до сих пор. Снимаю почти каждый день. Я перестану снимать только, когда умру.

- Бабек муаллим, Вы часто публикуете редкие фото, в том числе из Карабаха, на «Фейсбуке». Не боитесь, что кто-нибудь присвоит себе авторство?

- Нет. Я не стремлюсь заработать на этих фотографиях или прославить свое имя. Я лишь хочу, чтобы о прошедшей войне и ее героях не забывали. Никогда.

К примеру, у меня много и видеохроники, которую уже дважды использовали в фильмах. При этом автор одного из них, Низами Аббасов, указал в титрах мое имя, а автор другого фильма, попросивший у меня редкие кадры, - не указал. Но я бы даже не узнал об этом, если бы мне не рассказал сам герой ленты - Акпер Рустамов, бывший командир батальона в Агдаме, двое сыновей которого тоже воевали, а один стал шехидом. О нем и был тот фильм.

Но мне на самом деле неважно, есть мое имя в титрах или нет. Я рад тому, что эти кадры увидели, что имена этих ребят не будут забыты.

- Не могу не спросить, как участника первой карабахской войны. Как Вы думаете, нынешняя молодежь сильно отличается от той, чьи представители, не задумываясь, отправлялись добровольцами на фронт тогда, в начале 90-х?

- Я думаю, что сегодня в Азербайджане есть профессиональная армия с хорошим вооружением. В ту войну солдаты порой сами покупали себе патроны. Даже я, будучи офицером, вынужден был очень часто это делать.

Сегодня армия Азербайджана сильна и хорошо вооружена и вполне может вернуть наши земли. Тогда же мы в основном отбивались и защищали свои села, дома, каждую пядь земли.

Ну, а что касается воинского духа… Да, мы были другими, не лучше и не хуже, просто другими. И тогда были ребята, которые прекрасно проводили время в Баку, пока их ровесники гибли в Карабахе. Как были и те, кто, не задумываясь, даже после тяжелых ранений возвращался на фронт. И сегодня есть герои, и есть трусы.

Ну, а я не мог оставаться в городе: в Агдаме похоронен мой отец. И пока я не надел военную форму, в буквальном смысле не мог спокойно ходить по земле. Мне было физически плохо…

- Но ведь, несмотря на то, что Вы были фотографом, Вам также приходилось принимать участие в боях.

- Безусловно. Например, когда мы с Национальным героем Алияром Алиевым ходили в тыл врага на разведку, нас, в конце концов, «засекли». И, конечно, взяли в окружение. И вот, когда мы из него выходили, отстреливаясь, я просто включил камеру и повесил на руку, с тем расчетом, что, если меня убьют, она продолжит фиксировать события. Но повезло… Бывало, что от взрывов камера разбивалась: меня отбрасывало в одну сторону, ее – в другую. Словом, контузия у меня есть, но от серьезных ранений Бог уберег.

- Хочется надеяться, что заинтересованные в издании этих материалов, помогут Вам с изданием этих книг.

- Я тоже на это надеюсь.

- Какая у Вас мечта?

- Мечтаю, чтобы войну наши дети видели только на фотографиях. Потому что это – самое страшное, что могло придумать человечество. И еще – когда придет мой час, чтобы наука дошла до такого уровня, который позволил бы мне пронести «туда» фотоаппарат…

- Вам никогда не хотелось уехать из Азербайджана?

- Нет. Никогда. Даже, когда я работал в Министерстве культуры и имел возможность побывать во многих странах, я не терял голову от восхищения «заграницей». Да, были страны, которые поражали в самом прекрасном смысле этого слова. Но буквально на второй день пребывания там я просыпался среди ночи от тоски… В Баку есть особая энергетика, это факт.

Ну и, кроме того, я верю в будущее Азербайджана. Я видел наш народ на войне, я видел, на какие подвиги способны наши люди. Такой народ победить невозможно. И такой народ, наш народ, обязательно будет жить хорошо. Азербайджаном будет гордиться весь мир, я это точно знаю.

- Спасибо за интересную беседу. Вместе с Вами мы будем надеяться на то, что Ваши книги выйдут в свет. Успехов Вам!

Натали Александрова

Фото предоставлены Бабеком Кулиевым