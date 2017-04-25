Start Up. Основатели проекта DoctorTap о том, как найти хорошего врача и остаться довольным - ФОТО

Как найти хорошего врача?

Как правило, этот вопрос возникает, когда на поиски времени мало, другими словами, когда этот самый врач нужен срочно. И что делает среднестатистический житель Азербайджана?

Правильно - обращается за помощью к родственникам и друзьям, а в наше время – еще и в соцсети. В интернет-пространстве множество форумов, где пользователи делятся ценной информацией о специалистах в области медицины. А также предупреждают о тех, к кому ходить не следует, с перечислением причин. Это здорово помогает полностью дезориентированному в этой сфере автору запроса, но… возникают новые вопросы.

Например, насколько можно доверять мнению «юзеров» того или иного форума? Ведь интернет – субстанция насколько полезная, настолько и опасная, в том смысле, что под «фейковым» именем можно написать что угодно, а затем тихо удалиться из соцсети. А информация (или ее антипод – лжеинформация) будет продолжать «жить», «расшеренная» и дополненная домыслами.

Кроме того, в последнее время кредит доверия к местным врачам у многих наших сограждан значительно уменьшился, и появился даже новый тренд – стало модно ругать и критиковать любого представителя отечественной медицины. Это я к тому, что в такой атмосфере человеку, которому нужен врач именно в Азербайджане, бывает не только сложно искать специалиста самому, но еще и страшно.

Так что же делать?

У авторов проекта, который мы вам сегодня представим, появилась прекрасная идея – объединить всех врачей страны в один большой каталог, и это еще не все. А вот об остальном нам расскажет один из руководителей проекта DoctorTap Ильгар Алиев.

Возможно, многим читателям уже знакомо это название по «Фейсбуку», где у проекта есть своя страничка.

- Расскажите о том, с чего все начиналось. Ведь, насколько я знаю, вы с соавтором и партнером по проекту не являетесь представителями медицины.

- Да, мы не имеем отношения к медицине, зато мы имеем отношение к потенциальным пациентам, то есть, к тем людям, которые периодически ищут врачей. Поэтому однажды я и Иса Алиев решили создать некий ресурс, который облегчит эти поиски не только нам, но и всем. В январе прошлого года мы начали работать над созданием сайта, и уже в августе он заработал в полную силу. На сегодняшний день у нас в базе данных уже около 700 врачей по всем специализациям (а их более 70).

- Немалая работа была проделана за 9 месяцев. Но что представляет собой поиск врачей по сайту www.doctortap.az? То есть, как впервые попавшему на него разобраться, какому из врачей можно доверять? У вас есть какая-то обратная связь, комментарии пациентов?

- Да. Но у нас есть при этом четкое правило: комментарии может оставить лишь тот, кто действительно побывал у рекомендуемого сайтом специалиста. При этом если он остался недовольным квалификацией врача, если у него вызвали сомнения, поставленный им диагноз и прописанные процедуры и лекарства, он может не только сообщить об этом, но воспользоваться услугой бесплатного посещения другого специалиста. Работники нашего call-центра обязательно связываются с каждым пациентом, который нашел специалиста посредством нашего сайта, и проводят короткое анкетирование о качестве услуг и мнении о враче.

- А как вообще происходит сам процесс записи на прием к специалисту, найденному на вашем ресурсе?

- На нашем сайте есть для этого все необходимые опции. После выбора специалиста и записи на прием онлайн, работники нашего call-центра созваниваются и с тем, и с другим, чтобы дополнительно проконтролировать день и время приема, а затем дублируют эту информацию каждому посредством sms-сообщения.

- Как осуществляется занесение врачей в каталог? Платная ли это услуга для них? И могут ли сами посетители сайта посоветовать вам каких-то врачей?

- Участие в проекте для всех специалистов совершенно бесплатное, как и другие наши услуги. Более того, мы даже бесплатно предоставляем клиникам, которые хотят присоединиться к Doctor Tap, своего фотографа.

- Хочу спросить о работниках вашего call-центра. Судя по тому, что они проводят анкетирование, они должны разбираться в медицине.

- Безусловно! Они направляют потенциальных пациентов, отвечают на вопросы.

- Во многих странах существовали или появились недавно аналогичные онлайн-каталоги врачей. Однако теперь люди жалуются на трудности поиска по сайту, и… продолжают искать врачей в соцсетях или используя то самое «сарафанное радио». Вы сталкивались с подобным?

- Да. Скажу вам больше: в 80% случаях люди не хотят самостоятельно выбирать специалиста, они звонят нам и просят посоветовать им конкретного врача.

- И как вы с этим справляетесь?

- Поначалу мы давали им ссылку на врачей определенной сферы и просили выбрать самостоятельно. Потому что считали, что не вправе советовать кого-либо конкретного. Ведь это могли расценить и как рекламу.

- Но ведь с другой стороны, бывает ведь, что человек находится в критической ситуации, и у него нет времени или сил выбирать из большого числа специалистов, потому что помощь ему нужна срочно.

- Да, именно поэтому мы решили пока, в случае запроса, рекомендовать врача, который в настоящее время может принять этого пациента и оказать помощь.

- В вашем каталоге только специалисты клиник, с которыми вы работаете или?..

- Ни в коем случае. Есть очень много прекрасных специалистов, работающих в обычных поликлиниках или больницах. Для нас главное – это квалификация специалиста.

- Наверняка, ваш проект подразумевает проведение различных акций.

- Да. К примеру, у нас есть акция, когда можно посетить сразу нескольких специалистов одной клиники с огромной скидкой – порядка 60-70%. Это – обоюдовыгодная акция, как для пациентов, так и для клиники. Клиника таким образом заявляет о своих услугах и специалистах широкой публике, а пациенты получают возможность оценить уровень квалификации врачей и качества оказываемых клиникой услуг. При этом отмечу, что наш проект на этом не зарабатывает, вся оплата за услуги производится в каждой конкретной клинике.

- Получается, вы одновременно вводите в практику столь необходимый и важный «чек-ап» здоровья, который в цивилизованных странах мира является чуть ли не обязательным для каждого гражданина.

- Да. Не секрет, что наши люди ходят к врачам лишь по необходимости, и редко – в профилактических целях. А профилактика, как известно, залог здоровья.

- Можно ли сказать, таким образом, что ваши первоначальные цели создания проекта со временем расширились? То есть, к ним прибавилась еще и просветительская миссия?

- Да, при этом у нас постоянно появляются новые идеи, и некоторые из них мы уже начали реализовывать. Один из наших новых проектов – это Онлайн-Аптека. Любой желающий вводит название нужного ему лекарства в поиск в специальном разделе нашего сайта и получает информацию о его наличии и стоимости. Кроме того, уже есть доставка лекарства на дом, причем, при сумме заказа свыше 25 манатов доставка бесплатная.

- То есть, у вас есть своя аптека?

- Нет, у нас есть аптека, с которой мы заключили договор. У нее достаточно широкая сеть по всему городу, поэтому доставка возможна в любую точку города. Пока доставка осуществляется до 9 вечера, но в будущем мы хотим сделать ее круглосуточной.

- А если необходимого лекарства в аптеке нет, его можно заказать онлайн?

- Да. Хочу отметить, что каждый препарат доставляется вместе с чеком, поэтому ни о каких подделках или просроченных медицинских препаратах и речи быть не может.

- А новшества на вашем сайте будут?

- Сейчас у нас есть опция, благодаря которой каждый может задать вопрос тому или иному специалисту онлайн. Возможна даже загрузка фотографий.

- Своего рода онлайн-консультация?

- Нет, диагнозов онлайн наши врачи ставить не будут, потому что это неправильно. Они лишь направляют человека к специалисту, который ему в его случае действительно необходим. В случае, если врач в момент поступления ему вопроса, находится офлайн, работники нашего call-центра сообщают ему о поступившем вопросе.

Кроме того, уже появилась и видеоконсультация с возможностью видеоконференции. Человек оставляет заявку, с ним связывается сотрудник call-центра, обговаривает время, и в назначенный момент выходит на видеосвязь со специалистом.

- Да, жаль, что пока не придумали, как дистанционно лечить. Ну, и в заключение традиционный вопрос о грядущих планах.

- В первую очередь, мы хотим расширить каталог врачей, включив в него специалистов из регионов. Первым в наших планах будет Мингячевир, затем – Гянджа и так далее. Также мы хотим расширить возможности записи на лечение за рубежом, и для этого уже ведем переговоры с несколькими клиниками.

И главное, мы хотим сломать стереотип о том, что в Азербайджане нет хороших врачей. Они есть! И чтобы убедиться в этом, достаточно зайти на наш сайт http://www.doctortap.az/.

- Спасибо за беседу и удачи вашему проекту!

- Будьте здоровы!

Натали Александрова

Фото предоставлены И.Алиевым