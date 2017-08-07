Пользователи Facebook и Instagram в разных странах столкнулись со сбоями, следует из данных сайта downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.

Согласно downdetector и сообщениям в Twitter, сложности с доступом к соцсетям наблюдаются в Швеции, Дании, Эстонии, Польше и еще некоторых странах. При попытке зайти на свои страницы в Facebook пользователи видят сообщение от соцсети: "Извините, но что-то пошло не так. Мы работаем над проблемой и постараемся решить ее как можно скорее".

​На прошлой неделе, 3 августа, произошел масштабный сбой в в работе Skype. С ним столкнулись в основном пользователи Северной Америки и Европы.

РИА Новости