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Технологии

Facebook внедрил поддержку искусственного интеллекта в систему автоматического перевода 04.08.2017 19:56

Социальная сеть Facebook  усовершенствовала систему перевода публикаций с иностранных языков, внедрив в нее элементы искусственного интеллекта, которые позволили значительно повысить качество автоматического перевода, - передает Newsru.com

Как пишет The Verge, ежедневно встроенный переводчик Facebook совершает примерно 4,5 млрд автоматических переводов. Если ранее он переводил текст по одному слову или словосочетанию, то теперь нейросеть анализирует целые предложения и способна понимать смысл, сленг и сокращения, а также распознавать опечатки.

Например, сокращение «tmrw» в англоязычном тексте будет опознано системой как «tomorrow» (завтра).

Как отмечают в Facebook, разница в качестве перевода старой и обновленной систем весьма значительно - показатель BLEU (bilingual evaluation understudy), используемый для оценки машинного перевода, после обновления переводчика в среднем увеличился на 11% для всех поддерживаемых языков.

Отметим, что сервис перевода Google Translate также активно внедряет нейросети. Так, в ноябре прошлого года Google Translate начал использовать глубинные нейронные сети для перевода целых предложений, а не отдельных слов для восьми языков, включая английский, французский и китайский, что заметно отразилось на качестве работы переводчика.

В марте 2017 года этот список  пополнили хинди, русский и вьетнамский, а позднее поддержка перевода при помощи ИИ была внедрена и для многих других языков.

Эльшан Рустамов, И.А.

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