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Технологии

Названа причина возникновения проблемы при звонках с мессенджеров 03.06.2017 20:37

Министерство Транспорта, Связи и Высоких технологий выразило отношение к возникновению некоторых проблем в телекоммуникационных услугах, оказываемых посредством сети интернет.

В поступившем заявлении структуры говорится: «Применение ограничений в телекоммуникационных услугах («Skype», «Viber», «Watsapp» и др.), оказываемых посредством сети интернет, как составная часть мер безопасности во время IV Игр Исламской Солидарности создало определенные сложностионлайн пользования коммуникационными программами для совершения обычных и видео звонков. В этот период наряду со многими профилактическими мероприятиями были проведены работы по обновлению сети. В настоящий момент работа по техническому обновлению завершена. Граждане могу воспользоваться этими коммуникационными программами для совершения местных и международных звонков».

АПА

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Названа причина возникновения проблемы при звонках с мессенджеров
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