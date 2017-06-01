Корпорация Microsoft стала инновационным партнером XXIV Международной конференции Caspian Oil & Gas, стартовавшей сегодня в Баку.

Являясь ключевым событием нефтегазовой отрасли в регионе, конференция ежегодно собирает руководителей самого высокого уровня для обсуждения важных нефтегазовых проектов Каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности.

В рамках конференции участники мероприятия затронут такие вопросы, как роль Азербайджана в мировой энергетике, общее положение ведущих проектов и стратегия их будущего развития, повышение коэффициента извлекаемой нефти путем передовых технологий бурения и добычи, обеспечение экологической и промышленной безопасности, развитие альтернативной энергетики в Азербайджане, обзор геологоразведочных работ в Азербайджане и т.п.

В первый день конференции на сессии «Обзор переработки и нефтехимической промышленности в Азербайджане» руководитель направления нефтегазовой отрасли корпорации Microsoft в Центральной и Восточной Европе Тибор Бачо (Tibor Bacso) выступит с презентацией на тему «Использование big data в оптимизации производительности НПЗ с помощью Microsoft Azure Machine Learning», а в рамках второго дня мероприятия на сессии «Использование цифрового процесса и технологий для людей» представитель корпорации выступит с презентацией на тему «Использование возможностей облачных решений Microsoft для повышения эффективности разведки и добычи».

«Microsoft рада выступить в роли инновационного партнера конференции «Нефть и газ Каспия – 2017» и поддержать такое значимое событие в этой индустрии. Эта инициатива – часть активностей Microsoft в рамках Национального плана, разработанного в соответствии с Концепцией развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее». Ключевые компоненты Национального плана Microsoft включают в себя развитие инновационного сектора в стране и повышение экономической эффективности предприятий. Решение проблем глобального спроса и предложения на энергоносители зависит от интеграции бизнес-процессов, инновационных прорывов и крепких деловых отношений. Технологии Microsoft помогают людям, работающим в нефтегазовой отрасли, быстрее принимать наиболее оптимальные и оперативные решения. Для успешной координации работы десятков скважин, сотен установок и тысяч людей необходимы надежные и функциональное комплексные ИТ-системы. Технологии управления проектами Microsoft поможет компаниям реализовывать сложные проекты любого масштаба», - сказал генеральный директор компании Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов.

Отметим, что на двухдневной конференции планируется участие около 400 делегатов из более 30 стран.