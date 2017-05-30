Azercell Telekom очередной раз приняла участие в Карьерной выставке.

На этот раз 27 мая в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) была проведена II Карьерная выставка для выпускников, в которой приняли участие 56 компаний, около 1500 студентов и выпускников.

Представители компании организовали информационные сессии для выпускников, желающих работать в Azercell, а также проинформировали участников выставки о текущих вакансиях. Сотрудники отдела кадров рассказали о процедуре приема на работу, Программах студенческой стипендии и стажировки, а также ответили на интересующие выпускников вопросы. Студенты получили возможность ознакомиться с ситуацией на текущем рынке труда и уровнем востребованности их профессий, установить контакты с работодателями, которым, в свою очередь, представилась возможность выбора потенциальных кадров.

Цель проведения мероприятия - дать рекомендации молодежи, ищущей работу в соответствии со своими способностями и навыками, способствовать построению дальнейшей карьеры.

Отметим, что Azercell Telekom всегда оказывает поддержку молодежи в этом направлении. В последние годы по инициативе компании Azercell регулярно организуются Карьерные дни. Во время подобных ежегодных мероприятий Azercell встречается с талантливой молодёжью, заинтересованной работать в компании, информирует ее о деятельности и основных принципах работы.

Отметим, что в прошлом году Azercell подписала меморандум о сотрудничестве с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, согласно которому между сторонами проводится обмен опытом, в основном в научно-технической и учебной сферах, организуются курсы с целью повышения уровня квалификации сотрудников. В рамках Программы стажировки студентов, осуществляемой Azercell, для студентов, подавших заявку на участие и отвечающих соответствующим требованиям, организуются стажировки.

Получить дополнительную информацию можно по адресу [email protected].

На правах рекламы