Строительство крупнейшего в мире оптического телескопа началось в пустыне на севере Чили.

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Средства на постройку выделяет European Southern Observatory (ESO), межправительственная астрономическая организация Европы.

Телескоп расположен на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря в центре пустыни Атакама. Диаметр основного зеркала составит 39 метров.

Стоимость проекта строительства оценивается примерно в 1 млрд евро в ценах 2012 года.

Как ожидается, телескоп начнет работать в 2024 году, сообщает агентство "Синьхуа".

Интерфакс